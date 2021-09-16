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Новини Агресія Росії проти України
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Російські найманці обстріляли із забороненої артилерії село Тарамчук. Пошкоджено трансформатор, снаряди влучили в кілька будинків, - 28-ма ОМБр. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 вересня, близько 7 ранку незаконні збройні формування РФ обстріляли село Тарамчук (Донецька область).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу 28 окремої механізованої бригади.

"Ворог використовував зброю заборонену п. 2 додатку до Комплексу заходів з виконання Мінських угод від 12.02.2015 року. 12 прильотів 100 та 122 мм артилерією. Стріляли по вулицях де проживають люди. Знову пошкоджений трансформатор який лише недавно був відремонтований. Світла в селі знову немає. Влучання снарядів у декілька будинків, лінії електромереж. На щастя, ніхто не постраждав", - відзначили в бригаді.

Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ, надавши вичерпні докази злочинів.

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Російські найманці обстріляли із забороненої артилерії село Тарамчук. Пошкоджено трансформатор, снаряди влучили в кілька будинків, - 28-ма ОМБр 01
Російські найманці обстріляли із забороненої артилерії село Тарамчук. Пошкоджено трансформатор, снаряди влучили в кілька будинків, - 28-ма ОМБр 02
Російські найманці обстріляли із забороненої артилерії село Тарамчук. Пошкоджено трансформатор, снаряди влучили в кілька будинків, - 28-ма ОМБр 03
Російські найманці обстріляли із забороненої артилерії село Тарамчук. Пошкоджено трансформатор, снаряди влучили в кілька будинків, - 28-ма ОМБр 04
Російські найманці обстріляли із забороненої артилерії село Тарамчук. Пошкоджено трансформатор, снаряди влучили в кілька будинків, - 28-ма ОМБр 05
Російські найманці обстріляли із забороненої артилерії село Тарамчук. Пошкоджено трансформатор, снаряди влучили в кілька будинків, - 28-ма ОМБр 06
Російські найманці обстріляли із забороненої артилерії село Тарамчук. Пошкоджено трансформатор, снаряди влучили в кілька будинків, - 28-ма ОМБр 07
Російські найманці обстріляли із забороненої артилерії село Тарамчук. Пошкоджено трансформатор, снаряди влучили в кілька будинків, - 28-ма ОМБр 08
Російські найманці обстріляли із забороненої артилерії село Тарамчук. Пошкоджено трансформатор, снаряди влучили в кілька будинків, - 28-ма ОМБр 09
Російські найманці обстріляли із забороненої артилерії село Тарамчук. Пошкоджено трансформатор, снаряди влучили в кілька будинків, - 28-ма ОМБр 10
Російські найманці обстріляли із забороненої артилерії село Тарамчук. Пошкоджено трансформатор, снаряди влучили в кілька будинків, - 28-ма ОМБр 11
Російські найманці обстріляли із забороненої артилерії село Тарамчук. Пошкоджено трансформатор, снаряди влучили в кілька будинків, - 28-ма ОМБр 12
Російські найманці обстріляли із забороненої артилерії село Тарамчук. Пошкоджено трансформатор, снаряди влучили в кілька будинків, - 28-ма ОМБр 13
Російські найманці обстріляли із забороненої артилерії село Тарамчук. Пошкоджено трансформатор, снаряди влучили в кілька будинків, - 28-ма ОМБр 14
Російські найманці обстріляли із забороненої артилерії село Тарамчук. Пошкоджено трансформатор, снаряди влучили в кілька будинків, - 28-ма ОМБр 15
Російські найманці обстріляли із забороненої артилерії село Тарамчук. Пошкоджено трансформатор, снаряди влучили в кілька будинків, - 28-ма ОМБр 16

"Зазначене грубе порушення режиму припинення вогню є яскравим доказом подальшої ескалації збройного протистояння та свідчить про небажання ЗС РФ дотримуватися режиму припинення вогню, посилюючи напруження та наражає місцеве населення на небезпеку", - резюмували в 28-й ОМБр.

Автор: 

обстріл (28357) Донецька область (8394) 28 окрема механізована бригада (186) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+3
Вже можна не соромитись і прямо називати Зеленського Уйлом
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16.09.2021 14:42
+2
не псуйте імідж зєху@лу!
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16.09.2021 14:18
+2
Русофашисти зовсім озвіріли , мабуть у кремлівського ублюдка в бунькере дах їде і воно в смертельних конвульсіях не розуміє , що робить 😆
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16.09.2021 14:19
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У Росії армія 2 млн. народу. Коли двом мільйонам хлопаків нічим зайнятись - ото є результат.
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16.09.2021 14:13 Відповісти
Там тільки путіну некуй чим себе зайняти, потрібно його повісити, щоб він заспокоївся. Потрібно ввести Воєнний стан і евакуювати мешканців прифронтової зони примусово!
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16.09.2021 14:18 Відповісти
почитай что означает военное положение, герой диванного фронта. И готовься к мобилизации...
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16.09.2021 14:34 Відповісти
Посредине договоримся (с)
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16.09.2021 14:17 Відповісти
https://youtu.be/I-Ctms_IJ1M
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16.09.2021 14:18 Відповісти
не псуйте імідж зєху@лу!
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16.09.2021 14:18 Відповісти
Просто нада пєрєстать тут жить!
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16.09.2021 14:18 Відповісти
Русофашисти зовсім озвіріли , мабуть у кремлівського ублюдка в бунькере дах їде і воно в смертельних конвульсіях не розуміє , що робить 😆
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16.09.2021 14:19 Відповісти
Комитет Рады по вопросам нацбезопасности завтра рассмотрит законопроект о деолигархизации Спокойно, все под контролем!
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16.09.2021 14:19 Відповісти
Блин, они хоть когда - нибудь из разрешенного оружия выстрелить куда-нибудь могут?!
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16.09.2021 14:31 Відповісти
А чєм ми тагда лудше, чєм ані?! Будемо вмирати, але не вистрелимо.
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16.09.2021 15:05 Відповісти
А що наш ГОВНОкомандуючий, мовчить, для нього втрати останніх днів, то так випадкові втрати а так все добре!!!!!!! зЄлєпукін х..йло, і не ЛОХ!!!!!!!!
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16.09.2021 14:32 Відповісти
Вже можна не соромитись і прямо називати Зеленського Уйлом
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16.09.2021 14:42 Відповісти
Это хвостовики от каких боеприпасов?
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16.09.2021 14:51 Відповісти
Наверное от МТ-12 Рапира. У танкового 4 пера.
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16.09.2021 16:30 Відповісти
там все равно никто нежевет одни сараи
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16.09.2021 14:59 Відповісти
Т.е., зверям можно артой накрывать, ничего страшного?
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16.09.2021 16:24 Відповісти
просто попадают в половине случаев в сараи ватных сел там где жила ватная шняга
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16.09.2021 16:32 Відповісти
Это другая сторона вопроса, не особо важная.
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16.09.2021 16:42 Відповісти
Никто, там может и нежевет. Но то что в доме на первой фотке ни кто не живет, я бы не сказал - двор чистый, не контролированных травы и кустов нет.
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16.09.2021 16:38 Відповісти
жить там может только идиот и мазохист полный
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16.09.2021 20:13 Відповісти
БЗДО ЗЕленое перемирие такое гавняное а гавно ком в рот набрал чего не понятно и молчит как ріба об лед пошевелите его там а то он может .....
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16.09.2021 15:27 Відповісти
придет время и военные преступники из фашистского кремля предстанут перед судом... живыми или мертвыми!
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16.09.2021 15:34 Відповісти
кстати:

Фашизм это - Форма открытой диктатуры с опорой на расизм и шовинизм, направленная на искоренение демократии, на установление режима жестокой реакции и на подготовку агрессивных войн.

Руский мир это - ......
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16.09.2021 15:38 Відповісти
Шо за фотомонтаж да у нас таких хат навалом не знал что их спалили и разобрали москали кляты. Кругом одна брехня.
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17.09.2021 14:46 Відповісти
 
 