Російські найманці обстріляли із забороненої артилерії село Тарамчук. Пошкоджено трансформатор, снаряди влучили в кілька будинків, - 28-ма ОМБр. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 16 вересня, близько 7 ранку незаконні збройні формування РФ обстріляли село Тарамчук (Донецька область).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу 28 окремої механізованої бригади.
"Ворог використовував зброю заборонену п. 2 додатку до Комплексу заходів з виконання Мінських угод від 12.02.2015 року. 12 прильотів 100 та 122 мм артилерією. Стріляли по вулицях де проживають люди. Знову пошкоджений трансформатор який лише недавно був відремонтований. Світла в селі знову немає. Влучання снарядів у декілька будинків, лінії електромереж. На щастя, ніхто не постраждав", - відзначили в бригаді.
Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ, надавши вичерпні докази злочинів.
"Зазначене грубе порушення режиму припинення вогню є яскравим доказом подальшої ескалації збройного протистояння та свідчить про небажання ЗС РФ дотримуватися режиму припинення вогню, посилюючи напруження та наражає місцеве населення на небезпеку", - резюмували в 28-й ОМБр.
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