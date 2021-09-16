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Суд переніс розгляд апеляції на арешт Семенченка на 6 жовтня: матеріали справи не передали з Солом'янського райсуду

Суд переніс розгляд апеляції на арешт Семенченка на 6 жовтня: матеріали справи не передали з Солом'янського райсуду

Сьогодні, 16 вересня, апеляційний суд переніс розгляд скарги на запобіжний захід екснардепу Семену Семенченку на 6 жовтня.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомила дружина Семенченка Наталка Музика, передає Цензор.НЕТ.

Вона уточнила, що розгляд апеляції на запобіжний захід перенесли через те, що суд першої інстанції Солом'янський райсуд Києва не передав матеріали справи.

"Апеляцію перенесли на 6 жовтня. Справа не дійшла. Сьогодні вже 50 день голодування Семена Семенченка", - розповіла вона.

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"Його (Семена Семенченка. - Ред.) стан - критичний і лікарі говорять про обов'язкову госпіталізацію, але в СБУ їх не чують, у них команда з самого "верху". Вже 6 місяць Семенченка незаконно утримують в одиночній камері ізолятора СБУ", - сказано в повідомленні в групі Free Cемен Семенченко.

Суд переніс розгляд апеляції на арешт Семенченка на 6 жовтня: матеріали справи не передали з Соломянського райсуду 01
Суд переніс розгляд апеляції на арешт Семенченка на 6 жовтня: матеріали справи не передали з Соломянського райсуду 02

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці,- Семенченко

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО. 8 вересня Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці.

Автор: 

апеляція (502) голодування (426) Апеляційний суд (397) Семен Семенченко (251)


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А шо же его братья по духу не бродят стадами по Киеву? Где же Ягорий Соболев-Хорьков с неким борцуном с "барИгой Михуилом Сракубыемузашили? Почему не спешат завывая "Киев вставай" на помощь своему идейному товаричу?

Наверное заказчик на бабло жмётся. Оно и правильно, кому нужен использованный, да ещё и проколотый гондон?
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16.09.2021 14:46 Відповісти
Насиння, ты ненужный свидетель. Пиши завещание.
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16.09.2021 14:46 Відповісти
з часом пан Семенченко таки вийде на волю і вже тоді буде не говорити-балакати а справу робити,

і хоча продажних суддів та прокурорів стане менше, ті що залишаться будуть керуватися законами а не замовленнями від влади та олігархів.
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16.09.2021 15:06 Відповісти
Так хай його друзі хоч іграшковими жабками зебобу закидають ,чи на авто зекретина кинуться -шо вони там ще вміють ...ах да ,їм не в масть -то ж не Порошенко і бабла не платять за зепацюка
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16.09.2021 16:33 Відповісти
Судейский беспредел в действии.
И действительно, чего им бояться?
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16.09.2021 15:14 Відповісти
"Слуги народу" - перефарбовані "риги". Ось він і реванш.
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16.09.2021 23:11 Відповісти
 
 