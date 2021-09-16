"Білоруський дім в Україні" повідомив про затримання СБУ своєї волонтерки Олени Жаркевич. Всього "на розмові" в спецслужбі перебуває 5 білорусів
Співробітники СБУ затримали білоруську волонтерку Олену Жаркевич, яка допомагала вимушеним переселенцям з Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал "Білоруського дому в Україні".
"Сьогодні вранці прийшла новина про те, що волонтерку Олену Жаркевич, яка займалася допомогою вимушеним релокантам з Білорусі, затримала Служба Безпеки України", - сказано в повідомленні.
Фото: Білоруський дім в Україні/ Telegram
Зазначається, що Жаркевич допомогла сотням білорусів, які опинилися в Україні без даху над головою, а іноді і без документів.
"Вчора вона допомагала з легалізацією нашого новоприбулого співвітчизника, колишнього силовика. Він один із тих, які першими відмовилися бити протестувальників і звільнилися після серпневих подій. Після звільнення він встиг 3 рази отримати "добу" і потрапити на кримінальний термін", - сказано в повідомленні.
"На даний момент в СБУ "на розмові" перебуває 4 особи. До них виїхав адвокат", - додали в організації.
Пізніше в організації повідомили, що затриманих вже п'ятеро.
"Ще одну дівчину доставили з іншого місця проживання в Києві. Проводяться "бесіди". Надається класичний вибір "співпраця або депортація". Дані всіх п'ятьох встановлено. Частина правозахисного поля білорусів вважає, що треба почекати і не поширювати інформацію.
Один із затриманих - Віталій Таргонський. Його також вербують і погрожують висилкою, зі слів близьких. Віталій перебував деякий час у Польщі і вирішив повернутися до Києва. За міжнародними нормами, вислати його можуть тільки в Польщу", - сказано в повідомленні.
"Також надходить інформація від близьких про те, що стеження за затриманими велося давно, і все схоже на сплановану операцію, а не випадкову профілактичну розмову", - зазначили в організації.
Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.
3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.
Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала. Водночас у Нацполіціі заявили, що Шишов не звертався до поліції з приводу можливого стеження.
В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс". Пізніше правоохоронці підтвердили, що експерти виявили на тілі повішеного травми, характерні для разового падіння.
За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.
Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.
Bellingcat заявив про проведення свого розслідування смерті Шишова.
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Ну и не могу отказать себе в удовольствии: рашотролли и подоляшавки! ФАС!!!
Ну где вас таких тупых в рашотролли понабирали? Подоляк помог?
Ты написал? Ты, зелебил, даже не понял что написал?
А що, фільтрувати білорусів не треба, сказав "Лука фуйло" і вперед?
Напиши мне, бывший за Пороха 8 лет как можно разрешить открыть "Белорусский дом в Украине" без проверки его целей спецслужбами. И еще расскажи как именно сейчас, когда полным ходом идет поглощение Беларуси рабсеей начинать задерживать активистов этого дома?
Ну и напоследок, эксперд, я был сержантом 28 роты 1988 года поступления в ДВВАИУ. Перед уходом на пенсию с 2015 имею звание подполковника, теперь уже запаса.
Так ось, кажу вам по секрету, що це звичайна практика, служб безпеки, будь якої країни. І особливо якщо відомо, що з тієї країни, системно надсилають "троянських конів"! А їх надсилають!!! Саме так потім викрадають нормальніх активістів діячів!!!
І зрозуміло, что вербовку проходять, саме ті люди, котрі організують цей потік (активісти, громадьскі діячі). І небажання співпрацювати в цьому напрямку с країною яка надає тобі притулок, як мінімум свинство (типа мы тут, своей компашкой, будем строить свое собственное общество, ********** от нас), а як максимум ********** на підозри
https://youtube.com/watch?v=Rg-hZPkKAAY тиць
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Якщо б йшлось про агентів Бацькі серед біженців, то активістів не треба було б силоміць тягти до контори, а просто залишити їм свій контактний і активісти радо б співпрацювали. А тут влаштували травлю біженцям
Ти ж радів: головне не Порох!
Так що, дякувати треба тобі і таким, як ти.
Більше схоже, що СБУ знов перетворилося на філію ФСБ.
7,5 лет спустя сомневаюсь в подобном альтруизме с вашей стороны, если бы ситуация была наоборот. Один довольно известный старый знакомый - участник Дебальцевского сражения - в августе 2020 написал мне что-то вроде "сидите на жопе ровно, иначе если свергните таракана вас оккупируют рашисты и ломанутся с вашей территории на нас". Аналогичная куйня в чатиках телеги, от твоих сограждан. То есть, говоря упрощённо, среднестатистического украинского пассионария заботят исключительно свои дела. Вот тебе и сравнение, вот тебе и отличия.
Я понимал, что от любого тут массового кипиша в первую очередь выиграет только *****. Он уже с этого поимел по-полной.