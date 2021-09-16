"Білоруський дім в Україні" повідомив про затримання СБУ своєї волонтерки Олени Жаркевич. Всього "на розмові" в спецслужбі перебуває 5 білорусів

Співробітники СБУ затримали білоруську волонтерку Олену Жаркевич, яка допомагала вимушеним переселенцям з Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал "Білоруського дому в Україні".

"Сьогодні вранці прийшла новина про те, що волонтерку Олену Жаркевич, яка займалася допомогою вимушеним релокантам з Білорусі, затримала Служба Безпеки України", - сказано в повідомленні.



Фото: Білоруський дім в Україні/ Telegram

Зазначається, що Жаркевич допомогла сотням білорусів, які опинилися в Україні без даху над головою, а іноді і без документів.

"Вчора вона допомагала з легалізацією нашого новоприбулого співвітчизника, колишнього силовика. Він один із тих, які першими відмовилися бити протестувальників і звільнилися після серпневих подій. Після звільнення він встиг 3 рази отримати "добу" і потрапити на кримінальний термін", - сказано в повідомленні.

"На даний момент в СБУ "на розмові" перебуває 4 особи. До них виїхав адвокат", - додали в організації.

Читайте також: Розслідування смерті Шишова: "Прокурор мене футболить у морг, морг - до слідчого", - дівчина активіста

Пізніше в організації повідомили, що затриманих вже п'ятеро.

"Ще одну дівчину доставили з іншого місця проживання в Києві. Проводяться "бесіди". Надається класичний вибір "співпраця або депортація". Дані всіх п'ятьох встановлено. Частина правозахисного поля білорусів вважає, що треба почекати і не поширювати інформацію.

Один із затриманих - Віталій Таргонський. Його також вербують і погрожують висилкою, зі слів близьких. Віталій перебував деякий час у Польщі і вирішив повернутися до Києва. За міжнародними нормами, вислати його можуть тільки в Польщу", - сказано в повідомленні.

"Також надходить інформація від близьких про те, що стеження за затриманими велося давно, і все схоже на сплановану операцію, а не випадкову профілактичну розмову", - зазначили в організації.

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала. Водночас у Нацполіціі заявили, що Шишов не звертався до поліції з приводу можливого стеження.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс". Пізніше правоохоронці підтвердили, що експерти виявили на тілі повішеного травми, характерні для разового падіння.

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

Bellingcat заявив про проведення свого розслідування смерті Шишова.