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Новини
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"Білоруський дім в Україні" повідомив про затримання СБУ своєї волонтерки Олени Жаркевич. Всього "на розмові" в спецслужбі перебуває 5 білорусів

Співробітники СБУ затримали білоруську волонтерку Олену Жаркевич, яка допомагала вимушеним переселенцям з Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал "Білоруського дому в Україні".

"Сьогодні вранці прийшла новина про те, що волонтерку Олену Жаркевич, яка займалася допомогою вимушеним релокантам з Білорусі, затримала Служба Безпеки України", - сказано в повідомленні.

Білоруський дім в Україні повідомив про затримання СБУ своєї волонтерки Олени Жаркевич. Всього на розмові в спецслужбі перебуває 5 білорусів 01
Фото: Білоруський дім в Україні/ Telegram

Зазначається, що Жаркевич допомогла сотням білорусів, які опинилися в Україні без даху над головою, а іноді і без документів.

"Вчора вона допомагала з легалізацією нашого новоприбулого співвітчизника, колишнього силовика. Він один із тих, які першими відмовилися бити протестувальників і звільнилися після серпневих подій. Після звільнення він встиг 3 рази отримати "добу" і потрапити на кримінальний термін", - сказано в повідомленні.

"На даний момент в СБУ "на розмові" перебуває 4 особи. До них виїхав адвокат", - додали в організації.

Читайте також: Розслідування смерті Шишова: "Прокурор мене футболить у морг, морг - до слідчого", - дівчина активіста

Пізніше в організації повідомили, що затриманих вже п'ятеро.

"Ще одну дівчину доставили з іншого місця проживання в Києві. Проводяться "бесіди". Надається класичний вибір "співпраця або депортація". Дані всіх п'ятьох встановлено. Частина правозахисного поля білорусів вважає, що треба почекати і не поширювати інформацію.

Один із затриманих - Віталій Таргонський. Його також вербують і погрожують висилкою, зі слів близьких. Віталій перебував деякий час у Польщі і вирішив повернутися до Києва. За міжнародними нормами, вислати його можуть тільки в Польщу", - сказано в повідомленні.

"Також надходить інформація від близьких про те, що стеження за затриманими велося давно, і все схоже на сплановану операцію, а не випадкову профілактичну розмову", - зазначили в організації.

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала. Водночас у Нацполіціі заявили, що Шишов не звертався до поліції з приводу можливого стеження.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс". Пізніше правоохоронці підтвердили, що експерти виявили на тілі повішеного травми, характерні для разового падіння.

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

Bellingcat заявив про проведення свого розслідування смерті Шишова.

Автор: 

Білорусь (7927) затримання (4339) СБУ (12793) волонтери (1331)


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Топ коментарі
+17
Іноземний громадянин потенційно може бути прихованим агентом спецслужб своєї країни і легенда за якою він ховається може бути люба, навіть така, що робить його в наших очах справжнім героєм
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16.09.2021 14:59
+12
Доголосовались, абынепорохи
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16.09.2021 15:21
+11
Теперь зелевласть выполняет все хотелки бункерфюрера. Ничего более, ничего менее. Это факт, который позже будет доказан в суде над зелешоблой по статье "Государственная измена".

Ну и не могу отказать себе в удовольствии: рашотролли и подоляшавки! ФАС!!!
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16.09.2021 15:00
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пипец..бывшей силовик..
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16.09.2021 14:50 Відповісти
СБУ потрібно ліквідувати як злочинну організацію.
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16.09.2021 15:03 Відповісти
ага..гуляй рванина от рубля и выше..
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16.09.2021 15:05 Відповісти
теперь белорусский дом неприкасаемый..
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16.09.2021 14:51 Відповісти
Теперь зелевласть выполняет все хотелки бункерфюрера. Ничего более, ничего менее. Это факт, который позже будет доказан в суде над зелешоблой по статье "Государственная измена".

Ну и не могу отказать себе в удовольствии: рашотролли и подоляшавки! ФАС!!!
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16.09.2021 15:00 Відповісти
А що, фільтрувати білорусів не треба, сказав "Лука фуйло" і вперед?
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16.09.2021 15:20 Відповісти
Фильтровать и садить надо зелевласть. А открывать уголовные дела против беженцев рашофашистские методы.
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16.09.2021 15:33 Відповісти
Нема питаннь, прошу посилання на порушену кримінальну справу.
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16.09.2021 15:53 Відповісти
прошу підставу для фільтрування сябрів. Скажи мне, Буков, ты дебил? Ты не знаешь даже порядка правосудия? Сначала, подчеркиваю, задержание в подозрении. Потом на основе предварительных допросов обращение в прокуратуру об открытии уголовного производства.

Ну где вас таких тупых в рашотролли понабирали? Подоляк помог?
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16.09.2021 16:02 Відповісти
Ну не я ж написав про порушені кримінальні справи, чи ти піз..ол? А на рахунок дебіла, я проти пропуску громадян сусідніх країн без фільтрації, дебіли за.
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16.09.2021 16:06 Відповісти
Мдя Сергій, якщо я вже рашотроль, ти новенький чи ідіот?
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16.09.2021 16:07 Відповісти
Нема питаннь, прошу посилання на порушену кримінальну справу.

Ты написал? Ты, зелебил, даже не понял что написал?
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16.09.2021 16:12 Відповісти
Ти максимум сержант, а не подпол, Ти ж написав " А открывать уголовные дела против беженцев рашофашистские методы. ", де справи солдат? А так я взагалі то за Пороха завжди був, вже 8 років на сайті, після спілкування з такими як ти, навіть не знаю, може не треба було?
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16.09.2021 16:17 Відповісти
"Сегодня утром пришла новость о том, что волонтер Алёна Жаркевич, которая занималась помощью вынужденным релокантам из Беларуси, задержана Службой Безопасности Украины", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net

А що, фільтрувати білорусів не треба, сказав "Лука фуйло" і вперед?

Напиши мне, бывший за Пороха 8 лет как можно разрешить открыть "Белорусский дом в Украине" без проверки его целей спецслужбами. И еще расскажи как именно сейчас, когда полным ходом идет поглощение Беларуси рабсеей начинать задерживать активистов этого дома?

Ну и напоследок, эксперд, я был сержантом 28 роты 1988 года поступления в ДВВАИУ. Перед уходом на пенсию с 2015 имею звание подполковника, теперь уже запаса.
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16.09.2021 16:28 Відповісти
"сотрудничество или депортация" т.е. вариант сотрудничества их не устраивает?! Хотят чем то другим заняться?
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16.09.2021 14:57 Відповісти
Я так понимаю, хотят строить в Украине "Расею без Путина"
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16.09.2021 14:58 Відповісти
"Співробітничати" - стукати на втікачів з Білорусі. Сприяти їх затриманню і депортації до Бацькі.
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16.09.2021 15:07 Відповісти
Не тупи, Іван.
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16.09.2021 15:21 Відповісти
Я рідко з Сулімой погоджуюсь, але дивлячись на останні тенденції, схоже він прав.
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16.09.2021 17:15 Відповісти
ванья, вони тут нафіг не потрібні, не подобається їм бульбенфюрер, то нехай там з ним і борються, а не будуть в Україні з плакатами ходити і мішки лайна кидати
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16.09.2021 17:19 Відповісти
"стукати" це як в вашому розумінні?! Фіксувати їх походи до кафє, барів, по яких годинах сруть..... або всеж таки, їхні зв'язки з росянами або спецслужбами?

Так ось, кажу вам по секрету, що це звичайна практика, служб безпеки, будь якої країни. І особливо якщо відомо, що з тієї країни, системно надсилають "троянських конів"! А їх надсилають!!! Саме так потім викрадають нормальніх активістів діячів!!!

І зрозуміло, что вербовку проходять, саме ті люди, котрі організують цей потік (активісти, громадьскі діячі). І небажання співпрацювати в цьому напрямку с країною яка надає тобі притулок, як мінімум свинство (типа мы тут, своей компашкой, будем строить свое собственное общество, ********** от нас), а як максимум ********** на підозри
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16.09.2021 19:53 Відповісти
Іноземний громадянин потенційно може бути прихованим агентом спецслужб своєї країни і легенда за якою він ховається може бути люба, навіть така, що робить його в наших очах справжнім героєм
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16.09.2021 14:59 Відповісти
Можно повторить ужасную ошибку как с Протасевичем. И теперь всем, включая Запад, приходится изо всех пытаться забыть что он вообще существовует.
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16.09.2021 15:13 Відповісти
А в чому помилка з Протасевичем, питання в затриманні літака.
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16.09.2021 15:23 Відповісти
Про самолет тоже желательно забыть.
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16.09.2021 15:33 Відповісти
Може й так, але ж не забули, це ж не Москва, дали 10 млрд і про Боїнг забули, за Луку теж пенсіонери Бугульми платити будуть?
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16.09.2021 15:55 Відповісти
А может быть слив информации о белорусах. Как это уже было по Автуховичу. И не только по нему, и не только при Зеленском.
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16.09.2021 16:55 Відповісти
Шановні білоруси, Білорусь це виключно ваша справа і українці не будуть для вас встановлювать народовладдя у вашій країні. Особисто вважаю, що з Афганістаном потрібно порівнювати саме Білорусь, бо тільки ця країна з колишніх республік СРСР відмовилась від своїх національних флагу і гербу і поновила радянські символи. Саме ви побігли зі своєї країни під тиском режиму, а не продовжили боротьбу. Це свідчить про те, що або народ не з вами, а ви, як народ не готові до кардинальних змін. І перше і друге не приведе вас о свободи, та ви її особливо і не прагнете бо Росія для вас залишається союзником. "Боріться і поборете".
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16.09.2021 17:31 Відповісти
Тому поки білоруси не взялись за розум, їм тут не місце. А ті, що приїзжають, повинні досконало перевірятися. Ми не можемо собі дозволити приймати в державі мутних сусідів.
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16.09.2021 21:46 Відповісти
Чому росіянам вільно дають посвідки на проживання і коли вони публічно заявляють, що Одеса це не Україна то їх взагалі не чипають???!!

https://youtube.com/watch?v=Rg-hZPkKAAY тиць
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16.09.2021 19:38 Відповісти
Ну ось Україна і перетворюється на паРашу, домовчались абинеюлькі
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16.09.2021 15:04 Відповісти
Доголосовались, абынепорохи
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16.09.2021 15:21 Відповісти
У Петра більше шансів доплигнути до Місяця, ніж обратись знову. А йому це і не треба. Його тролі тільки галас створюють, а Петро за ці два роки казково збагативсь
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16.09.2021 15:41 Відповісти
да, понятно. выберем йулю и будем жить долго и счастливо. в сибири
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16.09.2021 15:54 Відповісти
А кто сказал за Пороха? Условный рефлекс сработал? Вы ведь за Бойко побежите, как там - "главное посадить Пороха", Эгеж?
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16.09.2021 16:56 Відповісти
юльчин посіпака вважає, що агентів КГБ серед біженців виловлювати не треба? - ось такі "біженці" і Шишова повісили
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16.09.2021 15:22 Відповісти
Тобто Семен - агент КДБ?
__________
Якщо б йшлось про агентів Бацькі серед біженців, то активістів не треба було б силоміць тягти до контори, а просто залишити їм свій контактний і активісти радо б співпрацювали. А тут влаштували травлю біженцям
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16.09.2021 15:38 Відповісти
Вітаю Шарик, ти балбєс.
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16.09.2021 16:01 Відповісти
А ви пане хоч знаєте скільки серед білоруських волонтерів агентів ФСБ? Може це вони і здали Шишова.
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16.09.2021 16:06 Відповісти
Ще скажіть, що наше сбу не працює на фсб і бацькіно кдб
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16.09.2021 16:13 Відповісти
само собою, Ваня, як раз з того моменту, як СБУ очолив продюсЄр 95 кварталу, якого призначив на цю посаду обраний тобою президентом криворізький малорос.

Ти ж радів: головне не Порох!

Так що, дякувати треба тобі і таким, як ти.
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16.09.2021 17:01 Відповісти
Тумбаєва хто видав на смерть в Рашу? Грузинів-атовців хто з мішками на голові до Грузії депортовував? Хто під Радою ветеранів ставив в сніг колінами? Думаєш люди забули?
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16.09.2021 20:29 Відповісти
ванья, тЮлька це завідомо програшна ситуація, і вОни ніколи шансів не було, зубожіла.
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16.09.2021 17:21 Відповісти
Ну так, хозяїн має бути хочаб олігархом, щоб відра помиїв повні насипав своїм тролям
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16.09.2021 20:30 Відповісти
ну так не то, що твоя Зубожіла капітельманша, тільки бреше і бреше
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16.09.2021 20:47 Відповісти
«Спасибо» вам тупорылые🐏🐑🤢🤡👹73%
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16.09.2021 18:33 Відповісти
Спецслужбы наверное знают больше чем обычные люди, тут осторожность не помешает.
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16.09.2021 15:15 Відповісти
ЗЕ на службі Пуйла?
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16.09.2021 15:21 Відповісти
Знак вопроса ❓ -ЛИШНИЙ ! Зеиуда - мразь
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16.09.2021 18:35 Відповісти
не спешите делать выводы ,может это все связано с ым
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16.09.2021 15:23 Відповісти
Да ладно. Уже не один раз звучало от компетентных источников, что подвидом переселенцев из Белоруссии ФСБ разгуливает в Украине, как у себя дома. Так что пусть СБУ проверяет их, хуже не будет
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16.09.2021 15:23 Відповісти
Я бы с вами согласился если бы наша разведка поймала тех работников Лукашенко, которые Шеремета подорвали. А если этого до сих пор не произошло значит сегодня и СБУ и КГБ Белоруси работают на батьку.
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16.09.2021 18:58 Відповісти
Фільтрацію мігрантів ніхто не відміняв, чи Жаркевич життям готова за них ручатись?
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16.09.2021 15:24 Відповісти
і до не\теж можуть бути питання, навіть, якщо ручатись буде
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16.09.2021 17:22 Відповісти
За "ПОЦманят" взялися.
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16.09.2021 15:33 Відповісти
В СБУ есть очень хорошо работающие отделы, которые не раз наказывали ФСБ, поэтому я бы не спешил с выводами, тем более, она помогала многим репатриантам, то есть имеет информацию о тех, кто находится в Украине. Лукашеску и его хозяева из кремля могут спокойно под видом беженцев закидывать в Украину свою агентуру, недавнее убийство одного из лидеров сопротивления Шишова доказывает, что агентурная сеть есть и она уже работает.
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16.09.2021 15:37 Відповісти
100%!!!
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16.09.2021 15:59 Відповісти
От тільки дівчина того Шишова, досі ніяк не може ні з ким не може домовитися, щоб забрати тіло. Щось приховують?

Більше схоже, що СБУ знов перетворилося на філію ФСБ.
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16.09.2021 17:08 Відповісти
Бабла хочуть ахвіцери, їм за посади під ялинку керівництву треба подяку покласти.
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16.09.2021 15:56 Відповісти
белорусский дом - гос.структура, а значит кишит кгб-фсб их союза...все правильно..пусть выясняют..а то потом самолеты сажают...
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16.09.2021 15:58 Відповісти
Що означає держструктура, його фінансує Білорусь чи Україна?
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16.09.2021 16:03 Відповісти
при чем Украина к Белорусскому дому??, кстати по Украине огромное количество русских домов, в отличных зданиях в отличных местах, финансируемые рахой, которые после 14-го года только поснимали таблички....
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16.09.2021 16:15 Відповісти
Тобто білоруський дім фінансує Лукашенко?
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16.09.2021 16:20 Відповісти
Нєфіг тут робити усіляким «будинкам» з Білорусі, та інших постсовкових. Біженцями повинна займатися держава, якщо впустили людей з інших країн, врятували їх від режиму,от і піклуйтесь про них, перевіряйте, чи не працюють вони на свої спецслужби.
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16.09.2021 16:09 Відповісти
Таваріщ Лукашенко лічно папрасіл
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16.09.2021 16:12 Відповісти
как то писал ещё напомню что я думаю... конечно жопа что в белорусов творится линия фронта врага увеличилась на сотни километров ... но всё это время до их событий я слушал стримы наших блогеров с белорусами в чат рулетках, онлайн всё, они проросийские почти вся страна, у них на родном языке почти никто не говорит.... с УКРАИНОЙ не сравнить. у нас хоть как то фифти фифти....а там 5% наверное как на стриме один адэкватный парен белорус так и сказал нашему блогеру что все за русь усрусь и назвал адэкватных процентов 5! так что к сожалению успокойтесь про их любовь к нам .это всё от ситуации которая там сложилась полюбили, любили они все только рассею матушку 100% даже при совке служили мы, они ,и русские .помню отношения к украинцам хуже чем к русским .ну вот помню.ещё и удивился в свои 18 тогда в москве что белорусы ну никак не (братаны).они свой наверное стеснялись.... а тут открылось дыхание когда яйки прищемили и сбежал в европу но и попроще все к нам и тут уже им поддержка .и помощ, и бастуют у посольств и на площадях киева... безнаказанно и свободно, а вопрос главный, а где вы были когда в 2014 году началась революция и людей убивали, где были когда война началась и уже 8 год идёт, и только прозрели кода год назад придушили... тогда не выходил никто в защиту в Белоруси с плакатами. УКРАИНЫ И МАЙДАНА. потому что это было там где то далеко а не у нас ...а русские нам братья. а оно он как всё завернулось... печально но это так....((
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16.09.2021 16:14 Відповісти
О нескольких десятках Воинов-добровольцев, которые в марте-апреле 2014 поехали воевать за Украину, ты скромно умолчал. Напомню: люди бросили абсолютно всё, лишившись возможности вернуться домой. Без всяких шкурных интересов. Были ещё тысячи белорусов, которые финансово и материально помогали вам в 2014-2015, включая меня. Про Жизневского напоминать не стану.

7,5 лет спустя сомневаюсь в подобном альтруизме с вашей стороны, если бы ситуация была наоборот. Один довольно известный старый знакомый - участник Дебальцевского сражения - в августе 2020 написал мне что-то вроде "сидите на жопе ровно, иначе если свергните таракана вас оккупируют рашисты и ломанутся с вашей территории на нас". Аналогичная куйня в чатиках телеги, от твоих сограждан. То есть, говоря упрощённо, среднестатистического украинского пассионария заботят исключительно свои дела. Вот тебе и сравнение, вот тебе и отличия.
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16.09.2021 17:09 Відповісти
Согласен. Вот только насчёт "сидите ровно, иначе Лука вас оккупирует и на нас нападёт", я подобное в той или иной форме писал и говорил ещё до "выборов", при этом больше переживая за Беларусь, где я живу больше 20 лет. Посрался на этой почве с оппозиционерами с которыми раньше участвовал в совместных акциях....

Я понимал, что от любого тут массового кипиша в первую очередь выиграет только *****. Он уже с этого поимел по-полной.
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16.09.2021 17:38 Відповісти
когда отправил смс . то подумал что нужно было про жизневского одного вспомнить героя .но так как есть.... а что 2 десятка добровольцев в ато было ... я не сомневаюсь даже знаю что были. есле бы ты написал пару сотен, то НЕПОВЕРЕЛ БЫ но там были и другие тоже ....а так спасибо конечно.... но тогда можно благодарить и все страны тоже потому что понемножку было ото всюду ребята . ну так я же о своей памяти. про армию....про чат рулетку...слышали про такое рукописи не горят как говорится и такие стримы укр .блогеров как бы все почти остаются . слушайте я сутками смотрю и читаю и пишу и смотрю стрими в чат рулетке знаю что говорю.... и да....я же не про 20 человек добровольцев писал и упрекнул...а в целом простите о вашем народе! о гражданских, и о акциях под посольствами о поддержке украинцев не то что в войне а о майдане .не ходили толпами и не кричали с плакатами РУКИ ПРОЧ ПУТИН ОТ УКРАИНЫ! НЕТ ВОЙНЕ И ТАК ДАЛЕЕ .ТАКОГО НЕБЫЛО. ЗДЕСЬ НЕДАДУТ СОВРАТЬ КТО ВСЁ ПОМНИТ И В КУРСАХ СОБЫТИЙ...ЭТО ГОРЬКАЯ ПРАВДА ...
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16.09.2021 18:27 Відповісти
Ты вроде тоже,на родном языке не говоришь?Кто тебе сказал,что русский(а не российский) язык в Беларуси не родной?
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16.09.2021 17:25 Відповісти
я пишу на русском чтобы читали и русские и те кто на сайт читают с других стран (СНГ) так понятно! так я же и вхожу в то число 50 на 50, что не ясного....?? я же написал..
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16.09.2021 18:29 Відповісти
Не стоит спешить с выводами особенно простым читателям цензора не владеющим всей информацией кого там задержали,возможно это агентура Лукашенко.
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16.09.2021 16:40 Відповісти
Лукашенко угрохал Шеремета и наше СБУ никого из агентуры Лукашенко не ловила. А сейчас вдруг поймала девушку... может она и Шеремета подорвала?
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16.09.2021 18:44 Відповісти
По твоему это Лукашенко заказал эту девушку,Зеленскому шепнул на ушко или "крот" в сбу?Не кажется что это перебор мягко говоря.
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16.09.2021 22:25 Відповісти
ФСБУ працює...
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16.09.2021 17:01 Відповісти
Де твій бчб прапор, чувак?
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16.09.2021 17:03 Відповісти
Об этом спроси админа. Почему он до сих пор не заменил красную лукашистскую зелень.
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16.09.2021 17:10 Відповісти
Не замінив, бо ви просрали свою країну
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16.09.2021 17:57 Відповісти
стало быть проголосовав за ЗЕ вы Украину спасли ?
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17.09.2021 00:03 Відповісти
Правильно і зробили.
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16.09.2021 17:02 Відповісти
а що там один з Польщі повернувся в Україну, польську вчити не захотів, а па рузгє там не розуміють, а в Україні можна і па рузгє
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16.09.2021 17:26 Відповісти
СБУ будет передавать Лукашенко белорусских активистов?
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16.09.2021 18:37 Відповісти
Смешно, когда пишут, что СБУ превращается в ФСБ. Оно всегда было и есть КГБ-ФСБ. Президент ЛНР Пасичник вам пример. Ходаковский, крымское, донецкое. луганское СБУ....
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16.09.2021 18:52 Відповісти
Тоесть они приехали в другую страну и недовольны что их проверяют ? Или теперь беларус это синоним честного человека, и друга Украины ? Один беларус недавно говно раскидывал у белорусского посольства, вот только делал он это на украинской территории, и убирать за ним будут наши коммунальщики а не беларусские. Другие учавствовали в акции под ОП, на корой произошли нападения на украинских полицейских. Третьи въезжают нелегально и не прося убежища прячутся, вопрос зачем и кто они? Так что правильно их проверяют.
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16.09.2021 20:44 Відповісти
 
 