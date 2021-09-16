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Новини Газова війна
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Взимку в Європі можлива газова криза: Росія вповільнила поставки, щоб прискорити запуск "Північного потоку-2", - міністр енергетики Литви Крейвіс

Взимку в Європі можлива газова криза: Росія вповільнила поставки, щоб прискорити запуск

Зростання споживання газу в Азії і скорочення поставок російського газу в європейському напрямку можуть спровокувати газову кризу в Європі, вважає міністр енергетики Литви Дайвіс Крейвіс.

"Газова криза можлива. Але я сподіваюся, що Єврокомісія разом з країнами-членами (ЄС) вирішить це питання, і у нас не буде того, що було понад 10 років тому, коли в Європі були можливі збої, а в багатьох країнах навіть у середині зими не було газу", - сказав Крейвіс журналістам у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що велика частина вантажів скрапленого природного газу (СПГ) зараз іде в Азію. Ще одна причина зниження обсягів газу в Європі, за словами міністра, спроби Росії якомога швидше запустити другий газопровід по дну Балтійського моря до Німеччини.

"З тим, щоб вплинути і чинити тиск на держави-члени ЄС, і, перш за все на Німеччину, щоб прискорити запуск "Північного потоку", Росія вповільнила поставки газу, і сховища в Італії і Німеччині порожні, що також впливає на ціни на газ", - стверджує Крейвіс.

Він зазначив, що високі ціни на газ є одним із факторів, які підвищують ціни і на ринку електроенергії.

Читайте також: Пєсков: Зростання цін на газ в Європі "до Росії не має жодного стосунку"

Автор: 

газ (10417) Литва (2392) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+25
Доигрались с парашей!!! Договорами подписанными парашей можно подтереться. Только получения газа из других источников подрежет гонор параше! Например как действует Польша.
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16.09.2021 15:25
+20
позвольте выразить глубокую обеспокоенность по этому поводу
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16.09.2021 15:22
+17
Євросоюз натягнули на трубу
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16.09.2021 15:27
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Ну, давайте прикинем. Точные цифры не секрет - они есть в интернете.

Много газа ЕС получает из месторождения Гронинген, но из-за того, что оттуда откачивают газ в Нидерландах начались землятрясения и его эксплуатация останавливается. В этом году добычу газа снижают, кажется на 20%, а в следующем останавливают вообще.

Норвегия вышла на пик добычи. Снижения пока нет, более того вступает в эксплуатацию третья очередь большого морского месторождения Тролль, но увеличить добычу газа Норвегия не может.

Алжир уже немного снизил поставки как по газопроводу, так и газовозами. Кроме того у них конфликт с Марокко едва ли не до войны и тоже по газовой теме.

Азербайджан качает по Танару 10 миллиардов кубов и больше не может ибо англичане на Шах-Денизе не могут выйти на планировавшийся объемы. Более того, азеры ещё и докупают газ у России.

Вроде, много газа у Израиля на месторождении "Левиафан", но пока это только в проекте и когда будет и будет ли в заявляемых объемах неизвестно.

Газопроводы, вроде, все. Ну, кроме Газпрома.

СПГ поставляет Катар, но он сейчас идёт в Юго-Восточную Азию, где быстрыми темпами растет экономика, прежде всего, Китая и Южной Кореи.

Американский СПГ идёт туда же, кроме того у американцев с ним сложности - бассейны сланцевого газа истощаются, а **** Байден запретил аренду федеральных земель для газо- и нефтедобычи из-за вреда для экологии.

Вроде, все. Может вы, что-либо еще предложите?

К тому же злобные москали планируют проложить в Китай "Силу Сибири-2", которая будет питаться из тех же месторождений, газ которых идёт в Европу (в отличие от "Силы Сибири-1".
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16.09.2021 19:18 Відповісти
дурнем прикинулся? а если на тебя натравить шпицбультерьера?
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17.09.2021 00:03 Відповісти
Еще раз: растут цены на газ, который свободно торгуется на бирже.

Можно глупый вопрос: если обьем газа, который поставляет в Европу Газпром, будет поставлять альтернативный поставщик газа, общий обьем поставляемого газа ведь не измениться?

Тогда с какого перепугу должна упасть спотовая цена на газ? Вы как с ценой предлагаете бороться такими предложениями?

Или я что-то не понимаю в арифметеке?
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16.09.2021 20:38 Відповісти
это экономика, спрос определяет предложение
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17.09.2021 00:05 Відповісти
Не пропускайте мимо его слова о том, что поставки сжиженного газа вместо Европы идут в Азию. Европейцы это хорошо видят, там не только про Газпром новости пишут. Именно поэтому потоки строятся, потому что в Европе не уверены в поставщиках сжиженного газа так же, как в россиянах.
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16.09.2021 22:03 Відповісти
От що може наробити одна Кремлешлю*а Меркель.

Пенсія від Кремля з шістьма нулями думаю заспокоюють ії совість.
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16.09.2021 22:30 Відповісти
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16.09.2021 23:57 Відповісти
А как же ветер и солнце ? Почему медлите с переходом на альтернативную энергетику ? зарядил машинку и поехал до магазина , а назад пешком . красота ! Зато СО2 не выделятся .
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17.09.2021 00:21 Відповісти
Вас попереджали, казали ...

Хоча вже можна було і самим дошурупати за цей час.
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17.09.2021 02:51 Відповісти
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