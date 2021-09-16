Взимку в Європі можлива газова криза: Росія вповільнила поставки, щоб прискорити запуск "Північного потоку-2", - міністр енергетики Литви Крейвіс
Зростання споживання газу в Азії і скорочення поставок російського газу в європейському напрямку можуть спровокувати газову кризу в Європі, вважає міністр енергетики Литви Дайвіс Крейвіс.
"Газова криза можлива. Але я сподіваюся, що Єврокомісія разом з країнами-членами (ЄС) вирішить це питання, і у нас не буде того, що було понад 10 років тому, коли в Європі були можливі збої, а в багатьох країнах навіть у середині зими не було газу", - сказав Крейвіс журналістам у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він нагадав, що велика частина вантажів скрапленого природного газу (СПГ) зараз іде в Азію. Ще одна причина зниження обсягів газу в Європі, за словами міністра, спроби Росії якомога швидше запустити другий газопровід по дну Балтійського моря до Німеччини.
"З тим, щоб вплинути і чинити тиск на держави-члени ЄС, і, перш за все на Німеччину, щоб прискорити запуск "Північного потоку", Росія вповільнила поставки газу, і сховища в Італії і Німеччині порожні, що також впливає на ціни на газ", - стверджує Крейвіс.
Він зазначив, що високі ціни на газ є одним із факторів, які підвищують ціни і на ринку електроенергії.
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Много газа ЕС получает из месторождения Гронинген, но из-за того, что оттуда откачивают газ в Нидерландах начались землятрясения и его эксплуатация останавливается. В этом году добычу газа снижают, кажется на 20%, а в следующем останавливают вообще.
Норвегия вышла на пик добычи. Снижения пока нет, более того вступает в эксплуатацию третья очередь большого морского месторождения Тролль, но увеличить добычу газа Норвегия не может.
Алжир уже немного снизил поставки как по газопроводу, так и газовозами. Кроме того у них конфликт с Марокко едва ли не до войны и тоже по газовой теме.
Азербайджан качает по Танару 10 миллиардов кубов и больше не может ибо англичане на Шах-Денизе не могут выйти на планировавшийся объемы. Более того, азеры ещё и докупают газ у России.
Вроде, много газа у Израиля на месторождении "Левиафан", но пока это только в проекте и когда будет и будет ли в заявляемых объемах неизвестно.
Газопроводы, вроде, все. Ну, кроме Газпрома.
СПГ поставляет Катар, но он сейчас идёт в Юго-Восточную Азию, где быстрыми темпами растет экономика, прежде всего, Китая и Южной Кореи.
Американский СПГ идёт туда же, кроме того у американцев с ним сложности - бассейны сланцевого газа истощаются, а **** Байден запретил аренду федеральных земель для газо- и нефтедобычи из-за вреда для экологии.
Вроде, все. Может вы, что-либо еще предложите?
К тому же злобные москали планируют проложить в Китай "Силу Сибири-2", которая будет питаться из тех же месторождений, газ которых идёт в Европу (в отличие от "Силы Сибири-1".
Можно глупый вопрос: если обьем газа, который поставляет в Европу Газпром, будет поставлять альтернативный поставщик газа, общий обьем поставляемого газа ведь не измениться?
Тогда с какого перепугу должна упасть спотовая цена на газ? Вы как с ценой предлагаете бороться такими предложениями?
Или я что-то не понимаю в арифметеке?
Пенсія від Кремля з шістьма нулями думаю заспокоюють ії совість.
Хоча вже можна було і самим дошурупати за цей час.