Взимку в Європі можлива газова криза: Росія вповільнила поставки, щоб прискорити запуск "Північного потоку-2", - міністр енергетики Литви Крейвіс

Зростання споживання газу в Азії і скорочення поставок російського газу в європейському напрямку можуть спровокувати газову кризу в Європі, вважає міністр енергетики Литви Дайвіс Крейвіс.

"Газова криза можлива. Але я сподіваюся, що Єврокомісія разом з країнами-членами (ЄС) вирішить це питання, і у нас не буде того, що було понад 10 років тому, коли в Європі були можливі збої, а в багатьох країнах навіть у середині зими не було газу", - сказав Крейвіс журналістам у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що велика частина вантажів скрапленого природного газу (СПГ) зараз іде в Азію. Ще одна причина зниження обсягів газу в Європі, за словами міністра, спроби Росії якомога швидше запустити другий газопровід по дну Балтійського моря до Німеччини.

"З тим, щоб вплинути і чинити тиск на держави-члени ЄС, і, перш за все на Німеччину, щоб прискорити запуск "Північного потоку", Росія вповільнила поставки газу, і сховища в Італії і Німеччині порожні, що також впливає на ціни на газ", - стверджує Крейвіс.

Він зазначив, що високі ціни на газ є одним із факторів, які підвищують ціни і на ринку електроенергії.

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