МЗС України: Заяви ФСБ про "диверсію на газопроводі" в окупованому Криму - провокація

Міністерство закордонних справ України вважає провокаційними заяви ФСБ Росії про те, що Головне управління розвідки Міноборони України нібито причетне до акцій протесту в окупованому Криму.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті міністерства, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Розглядаємо ці звинувачення, зокрема причетність до диверсії на газогоні, як чергову провокацію з боку Російської Федерації. Поширені у ЗМІ відео із "зізнаннями" незаконно затриманих громадян України були отримані шляхом застосування жорстких тортур. Це - невдала спроба окупаційних репресивних органів РФ, спрямована на приховування репресій проти кримськотатарського населення Криму", - сказано в повідомленні.

МЗС вимагає від Росії негайно "звільнити незаконно затриманих громадян України та припинити тортури і переслідування представників кримськотатарського народу. Закликаємо світову спільноту долучитися до того, щоб звільнити з російських в’язниць та катівень усіх незаконно утримуваних громадян України".

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Раніше ФСБ РФ заявила, що до підриву газопроводу в окупованому Криму нібито причетні українські розвідники.

Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, в тому числі журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдера Кадирова і Нурі Абдурешітова, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці.