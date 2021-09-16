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Новини Репресії в окупованому Криму
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МЗС України: Заяви ФСБ про "диверсію на газопроводі" в окупованому Криму - провокація

МЗС України: Заяви ФСБ про

Міністерство закордонних справ України вважає провокаційними заяви ФСБ Росії про те, що Головне управління розвідки Міноборони України нібито причетне до акцій протесту в окупованому Криму.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті міністерства, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Розглядаємо ці звинувачення, зокрема причетність до диверсії на газогоні, як чергову провокацію з боку Російської Федерації. Поширені у ЗМІ відео із "зізнаннями" незаконно затриманих громадян України були отримані шляхом застосування жорстких тортур. Це - невдала спроба окупаційних репресивних органів РФ, спрямована на приховування репресій проти кримськотатарського населення Криму", - сказано в повідомленні.

МЗС вимагає від Росії негайно "звільнити незаконно затриманих громадян України та припинити тортури і переслідування представників кримськотатарського народу. Закликаємо світову спільноту долучитися до того, щоб звільнити з російських в’язниць та катівень усіх незаконно утримуваних громадян України".

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Раніше ФСБ РФ заявила, що до підриву газопроводу в окупованому Криму нібито причетні українські розвідники.

Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, в тому числі журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдера Кадирова і Нурі Абдурешітова, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці.

Автор: 

Крим (14137) МЗС (4113) ФСБ (1449) кримські татари (2004)


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Топ коментарі
+3
На всех территориях которые захватил кацапстан - появляется нищета и разруха:
Грузия Абхазия,
Южная Осетия
Молдова Приднестровье
Азербайджан Нагорный Карабах
Донецкая область Украина
Крым Украина
и чем дольше территория
находится под контролем Мордора - тем больше разрушений и ухудшений происходит там!!!
Не верите? Посмотрите на Абхазию господа!
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16.09.2021 16:03
+1
это не смешно уже. Очевидно же - репресии по национальным признакам, политическим убеждениям.

Если запад глотнет это то у ху..ла все будет зашибись дальше
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16.09.2021 15:59
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Не может быть, ведь они на месте взрыва нашли пляжные тапочки и визитку правого сектора!!!!
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16.09.2021 15:54 Відповісти
на пляже?
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16.09.2021 16:00 Відповісти
Ты наверное не в курсе, несколько лет назад задержали и ложно обвинили украинца, предоставив доказательство фотофейк, на котором были показаны взрывчатка, пляжные тапочки и визитка правого сектора.
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16.09.2021 16:05 Відповісти
ммм.., там кажись еще ручная пила была..
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16.09.2021 16:07 Відповісти
Ты наверное не уловил сарказма?
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16.09.2021 16:10 Відповісти
а ты не уловил сарказма про пляж
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16.09.2021 16:21 Відповісти
это не смешно уже. Очевидно же - репресии по национальным признакам, политическим убеждениям.

Если запад глотнет это то у ху..ла все будет зашибись дальше
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16.09.2021 15:59 Відповісти
К сожалению, дальше будет хуже. Параша накинула газовую удавку на озабоченных в Европе .
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16.09.2021 16:08 Відповісти
Цена газа в ЕС сильно обвалилась.
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16.09.2021 16:20 Відповісти
На всех территориях которые захватил кацапстан - появляется нищета и разруха:
Грузия Абхазия,
Южная Осетия
Молдова Приднестровье
Азербайджан Нагорный Карабах
Донецкая область Украина
Крым Украина
и чем дольше территория
находится под контролем Мордора - тем больше разрушений и ухудшений происходит там!!!
Не верите? Посмотрите на Абхазию господа!
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16.09.2021 16:03 Відповісти
 
 