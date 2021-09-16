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СБУ про затримання білорусів у Києві: Під час перевірки одного з хостелів виявили нелегальних мігрантів з Білорусі - їх передали Держміграції

СБУ про затримання білорусів у Києві: Під час перевірки одного з хостелів виявили нелегальних мігрантів з Білорусі - їх передали Держміграції

В межах операції "Мігрант" Служба безпеки України встановила нелегальних мігрантів з Білорусі, які проживали в одному з хостелів Києва.

Як розповіли агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі відомства, СБУ з 1 по 31 вересня спільно з Нацполіцією проводить операцію "Мігрант", яка передбачає низку заходів щодо виявлення осіб, які нелегально опинилися на території України, передає Цензор.НЕТ.

"16 вересня в межах цієї операції пройшла перевірка одного з київських хостелів, де виявлено 12 громадян Республіки Білорусь. При цьому правоохоронці встановили, що двоє з цих громадян незаконно перетнули державний кордон України. Зазначені особи були запрошені до адміністративної будівлі СБУ для їх опитування", - зазначили в СБУ.

У пресслужбі СБУ додали, що після проведення відповідних перевірок громадян Білорусі передали в Державну міграційну службу України.

Раніше "Білоруський дім в Україні" повідомив про затримання СБУ своєї волонтерки Олени Жаркевич. Всього "на розмові" в спецслужбі перебуває 5 білорусів.

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала. Водночас у Нацполіціі заявили, що Шишов не звертався до поліції з приводу можливого стеження.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс". Пізніше правоохоронці підтвердили, що експерти виявили на тілі повішеного травми, характерні для разового падіння.

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

Bellingcat заявив про проведення свого розслідування смерті Шишова.

Автор: 

Білорусь (7927) затримання (4339) мігранти (1109) нелегали (383) СБУ (12793) Держміграція (273)


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Топ коментарі
+10
Наше фсбшне сбу називає білоруських втікачів "нелегальними мігрантами". Польща і Литва таким дають політичний притулок навіть, якщо в них документів при собі нема.
__________
Зєлю геть. Дострокові
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16.09.2021 16:16
+10
Нету веры Бакановскому СБУ,у него жена с российским гражданством и на кого он работает пока непонятно .
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16.09.2021 16:43
+9
Дзякуй за "падтрымку"!
Большасць з тых, хто былi вымушаныя ўцякаць у Летуву/Латвiю/Польшчу/Украiну былi на барыкадах. Але наўрадцi вас гэтае цiкавiць.
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16.09.2021 17:15
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всех болотных рабов необходимо высылать взад на микромордор. пусть там кросовки при въезде в менцкий улус снимают и мусорве цветочки дарят.
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16.09.2021 16:00 Відповісти
Сбу сейчас может наплести все что угодно, как про вагнеровцев.
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16.09.2021 16:05 Відповісти
Потім плачемо, дали притулок, а вони за Москву, взагалі не перевіряти таких?
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16.09.2021 16:09 Відповісти
а вони всі за мацкву, бульбофюрера на пенсію, але з рашкою дружити, адінарот
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16.09.2021 17:28 Відповісти
напрямую в тюрячку возвратим, скорее всего.
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16.09.2021 16:03 Відповісти
ЯЧЯЧ
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16.09.2021 16:05 Відповісти
Не хотіли майдану,то чого тепер лізти туди де був майдан?
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16.09.2021 16:06 Відповісти
Дзякуй за "падтрымку"!
Большасць з тых, хто былi вымушаныя ўцякаць у Летуву/Латвiю/Польшчу/Украiну былi на барыкадах. Але наўрадцi вас гэтае цiкавiць.
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16.09.2021 17:15 Відповісти
Адекватні українці добре розуміють, що білоруси, які обирають Україну, близькі нам по духу.
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16.09.2021 17:47 Відповісти
Сябр, не звертай увагу на дурнів, бо украінці в своій масі вам співчувають і розуміють в якій в якій ситуаціі ви знаходитесь. Живе Беларусь!
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16.09.2021 18:14 Відповісти
Ти адекватне ? В тебе теж чуваші браття,буряти чукчі бо то все лов"яни, брати білорусів.
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16.09.2021 19:18 Відповісти
Жыве Вечна!

Слава Украiне!
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16.09.2021 23:59 Відповісти
Бачили ми ваші барикади з квітами у руках і промовами, нам майдан не треба і расія наші браття слов"яни.От і до братались зі слов"янами бурятами чувашами мордвою,що тепер прибігли до майдану.
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16.09.2021 19:14 Відповісти
На яких барикадах?
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16.09.2021 21:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=***********

https://www.youtube.com/watch?v=uGh4Vs-zqQs
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17.09.2021 00:04 Відповісти
Наше фсбшне сбу називає білоруських втікачів "нелегальними мігрантами". Польща і Литва таким дають політичний притулок навіть, якщо в них документів при собі нема.
__________
Зєлю геть. Дострокові
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16.09.2021 16:16 Відповісти
а может наоборот гелюзеть? или не зеть?
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16.09.2021 16:27 Відповісти
дострокові, дострокові, ботоксна сцариця Зубожіла пролетить достроково
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16.09.2021 17:30 Відповісти
В нашій країні тепер гібридна війна і треба перевіряти усі готелі, хостели, борделі на наявність пожильців з документами, бо багато є російських агентів і диверсантів. Білорусів після розмови відправили в еміграційний департамент, тож дадуть притулок. Тут навіть під видом сантехніків росіяни знімають квартири і роблять теракти.
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16.09.2021 20:00 Відповісти
Зато чижикам кавказкой национальности живётся вольготно,никто их не ганяет,миграционная служба ими не интересуется, потому как уплочено.
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17.09.2021 00:03 Відповісти
Нету веры Бакановскому СБУ,у него жена с российским гражданством и на кого он работает пока непонятно .
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16.09.2021 16:43 Відповісти
А ще він ходе до московської церкви та цинічно заявляє, що не визнає "розколу"
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16.09.2021 18:30 Відповісти
Який там баканов, тут жена президента в Криму переоформила квартиру, з яким паспортом, якщо не російським...
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16.09.2021 20:04 Відповісти
Не мигранты а беженцы от режима!
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16.09.2021 16:56 Відповісти
Ублюдки. Оце і все,що можна сказати про наше есбеу,не використовуючи ненормативну лексику...
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16.09.2021 17:45 Відповісти
Кто угодно мог въехать, например криминал или враги. Почему они сидели прятались а не пошли убежища просить ? Ты хоть головой думай перед тем как писать.
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16.09.2021 20:28 Відповісти
Если человек идиот, то это надолго. Це була цитата, якщо що...
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16.09.2021 20:53 Відповісти
Цитата з твого медичного дiагнозу ...
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16.09.2021 21:06 Відповісти
Очень важным делом занято наше СБУ! Блин, за что им все эти миллиарды из бюджета?
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16.09.2021 20:22 Відповісти
Если они честные люди, то почему въехали нелегально ? Почему не попросили убежища на границе, ни в полицию не пошли, ни в госмиграцию, а доехали аж до Киева, сняли хостел и сидят втихаря ? Правильно делают что их проверяют, они могут быть кем угодно.
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16.09.2021 20:26 Відповісти
Шишов був легально. Спочатку сбу закріпило за ним наружку, а потім хтось вбив. І досі не віддають рідним тіло. Чесним в Україні бути смертельно небезпечно
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16.09.2021 20:40 Відповісти
А подумать, что они не могли пройти через официальный пункт пропуска в Белоруси ( их бы арестовали) ума не хватает?

Да и светиться перед зеленой властью многие не хотят---мало ли что оманскому завтра в голову прийдет: сдаст их батьке, например или обменяет на кого-то.
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17.09.2021 01:12 Відповісти
Где вас дураков набирают ? Это могут быть вражеские агенты, террористы, да и просто бандиты. Ума не хватате это понять ?

Власть может быть хоть зеленой, хоть желтой это не важно. Это наша легитимная власть, и если посчитает нужным кого-то выслать, то имеет на это полное право. И что значит не хотят ? Они граждане другой страны, нелегально !!! прошедшие на нашу территорию. Они у нас дома, и обязаны вести себя в соответствии с нашими законами. Не нравится - пусть возвращаются домой.
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17.09.2021 02:13 Відповісти
Где ВАС дураков набирают???
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17.09.2021 22:57 Відповісти
Под видом белорусов оседает тьма мокшанского быдла и агентов ФСБ...
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16.09.2021 20:59 Відповісти
 
 