СБУ про затримання білорусів у Києві: Під час перевірки одного з хостелів виявили нелегальних мігрантів з Білорусі - їх передали Держміграції

В межах операції "Мігрант" Служба безпеки України встановила нелегальних мігрантів з Білорусі, які проживали в одному з хостелів Києва.

Як розповіли агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі відомства, СБУ з 1 по 31 вересня спільно з Нацполіцією проводить операцію "Мігрант", яка передбачає низку заходів щодо виявлення осіб, які нелегально опинилися на території України, передає Цензор.НЕТ.

"16 вересня в межах цієї операції пройшла перевірка одного з київських хостелів, де виявлено 12 громадян Республіки Білорусь. При цьому правоохоронці встановили, що двоє з цих громадян незаконно перетнули державний кордон України. Зазначені особи були запрошені до адміністративної будівлі СБУ для їх опитування", - зазначили в СБУ.

У пресслужбі СБУ додали, що після проведення відповідних перевірок громадян Білорусі передали в Державну міграційну службу України.

Раніше "Білоруський дім в Україні" повідомив про затримання СБУ своєї волонтерки Олени Жаркевич. Всього "на розмові" в спецслужбі перебуває 5 білорусів.

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала. Водночас у Нацполіціі заявили, що Шишов не звертався до поліції з приводу можливого стеження.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс". Пізніше правоохоронці підтвердили, що експерти виявили на тілі повішеного травми, характерні для разового падіння.

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

Bellingcat заявив про проведення свого розслідування смерті Шишова.