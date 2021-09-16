СБУ про затримання білорусів у Києві: Під час перевірки одного з хостелів виявили нелегальних мігрантів з Білорусі - їх передали Держміграції
В межах операції "Мігрант" Служба безпеки України встановила нелегальних мігрантів з Білорусі, які проживали в одному з хостелів Києва.
Як розповіли агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі відомства, СБУ з 1 по 31 вересня спільно з Нацполіцією проводить операцію "Мігрант", яка передбачає низку заходів щодо виявлення осіб, які нелегально опинилися на території України, передає Цензор.НЕТ.
"16 вересня в межах цієї операції пройшла перевірка одного з київських хостелів, де виявлено 12 громадян Республіки Білорусь. При цьому правоохоронці встановили, що двоє з цих громадян незаконно перетнули державний кордон України. Зазначені особи були запрошені до адміністративної будівлі СБУ для їх опитування", - зазначили в СБУ.
У пресслужбі СБУ додали, що після проведення відповідних перевірок громадян Білорусі передали в Державну міграційну службу України.
Раніше "Білоруський дім в Україні" повідомив про затримання СБУ своєї волонтерки Олени Жаркевич. Всього "на розмові" в спецслужбі перебуває 5 білорусів.
Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.
3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.
Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала. Водночас у Нацполіціі заявили, що Шишов не звертався до поліції з приводу можливого стеження.
В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс". Пізніше правоохоронці підтвердили, що експерти виявили на тілі повішеного травми, характерні для разового падіння.
За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.
Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.
Bellingcat заявив про проведення свого розслідування смерті Шишова.
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Большасць з тых, хто былi вымушаныя ўцякаць у Летуву/Латвiю/Польшчу/Украiну былi на барыкадах. Але наўрадцi вас гэтае цiкавiць.
Слава Украiне!
https://www.youtube.com/watch?v=uGh4Vs-zqQs
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Зєлю геть. Дострокові
Да и светиться перед зеленой властью многие не хотят---мало ли что оманскому завтра в голову прийдет: сдаст их батьке, например или обменяет на кого-то.
Власть может быть хоть зеленой, хоть желтой это не важно. Это наша легитимная власть, и если посчитает нужным кого-то выслать, то имеет на это полное право. И что значит не хотят ? Они граждане другой страны, нелегально !!! прошедшие на нашу территорию. Они у нас дома, и обязаны вести себя в соответствии с нашими законами. Не нравится - пусть возвращаются домой.