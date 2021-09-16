В Естонії розпочалася підготовка до другого етапу будівництва кордону з Росією

Центр управління державними лісами Естонії (RMK) приступив до робіт з очищення для другого етапу будівництва естонсько-російського кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Нині триває перший етап початих минулого року робіт. Вони ведуться на ділянці протяжністю 23,5 кілометра, яка пролягає від потрійного кордону Естонії, Латвії і Росії до прикордонного пункту Лухамаа. Тут створено всі під'їзні шляхи і завершено більшу частину перешкод і понтонних доріг, за допомогою яких прикордонники можуть пересуватися заболоченими місцями.

У середу в межах другого етапу RMK почав проріджувати ліс на ділянці кордону між селами Тсеребі і Вимморськ. RMK організовує вирубку і транспортування лісу, а також фрезерування кущів і пнів у прикордонній зоні на естонському боці.

Раніше повідомлялося, що роботи триватимуть до 2026 року.

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