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Новини Бюджет-2022
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Проєкт Держбюджету-2022: Кабмін наступного року планує взяти в борг 545,58 млрд грн

Проєкт Держбюджету-2022: Кабмін наступного року планує взяти в борг 545,58 млрд грн

Фінансування загального фонду Державного бюджету України у 2022 році планується за рахунок державних запозичень у сумі 545,58 млрд гривень, зокрема зовнішніх - 125,62 млрд гривень, внутрішніх - 419,96 млрд гривень. Таким чином, зовнішні запозичення в 2022 році становитимуть 23% від загального обсягу запозичень, а внутрішні - 77%, йдеться в пояснювальній записці до проєкту Державного бюджету на 2022 рік (законопроєкт №6000).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначається в документі, середньозважена ставка для внутрішніх боргових інструментів становить приблизно 11,7% річних, для зовнішніх боргових інструментів - приблизно 4,5% річних.

Також читайте: Проєкт Держбюджету-2022: витрати на Офіс Генпрокурора збільшать на 17,5%, Міноборони - 11,5%, НАБУ - 10,6%, МВС - 1,7%. ІНФОГРАФІКА

Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2022 рік прогнозується у сумі 393,3 млрд гривень, у тому числі погашення державного зовнішнього боргу - 72,4 млрд гривень, державного внутрішнього боргу - 320,9 млрд гривень. Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2022 рік прогнозується в обсязі 181,4 млрд гривень, в тому числі державного внутрішнього боргу - 120,8 млрд гривень, державного зовнішнього боргу - 60,5 млрд гривень.

"Також слід зазначити, що у зв’язку з падінням ВВП за результатами 2020 року, у 2022 році відсутні виплати за державними деривативами", - йдеться в повідомленні.

У 2022 році передбачено надання державних гарантій у сумі 78,2 млрд гривень, у тому числі на підставі міжнародних договорів України - 27,4 млрд гривень. У 2022 році передбачено здійснення платежів на виконання державою гарантійних зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, у сумі 6,919 млрд гривень.

Згідно із розрахунками прогнозний обсяг державного боргу в еквіваленті у національній валюті становитиме 2 725,3 млрд гривень та становитиме 50,8% від прогнозного ВВП. Гарантований державою борг в еквіваленті у національній валюті становитиме 368 млрд гривень та становитиме 6,9% від прогнозного ВВП.

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Враховуючи структуру державних запозичень у 2021 році та прогнозних запозичень у 2022 році, на кінець 2022 року частка державного внутрішнього боргу становитиме 46,5% від обсягу державного боргу, йдеться в документі.

Автор: 

бюджет (2987) держбюджет (2390) держборг (1178)


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Топ коментарі
+8
дядя, ты хоть статью прочти! внешних - 125,62 млрд гривен, внутренних - 419,96 млрд гривен!!! т.е. 15 млрд$$$ это ОВГЗ под 12% годовых))) под 6% зеленожопым идиотам уже никто в мире не дает. за 2 года 2019-2020 на +15 млрд$ вырос долг.
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16.09.2021 16:45
+5
Це і так зрозуміло було, за 2 роки стан справ в економіці став критичний! А ******* щось же треба! Докирувалися Дебіли.
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16.09.2021 16:31
+2
Берут кредиты чтобы заплатить за прошлые кредиты, ммм, семимильными шагами движемся на встречу к путину в объятия.
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16.09.2021 16:22
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А что будет например в 2025-м и последующих годах, при том например что прекратят нам давать займы?
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16.09.2021 16:21 Відповісти
будут занимать по повышенной ставке, под 6% годовых вместо, 3% у МВФ, ну как в этом году делали когда МВФ на *** послула Украину - вместе с тупицкими и другими коррупционерами.
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16.09.2021 16:25 Відповісти
дядя, ты хоть статью прочти! внешних - 125,62 млрд гривен, внутренних - 419,96 млрд гривен!!! т.е. 15 млрд$$$ это ОВГЗ под 12% годовых))) под 6% зеленожопым идиотам уже никто в мире не дает. за 2 года 2019-2020 на +15 млрд$ вырос долг.
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16.09.2021 16:45 Відповісти
розумієш, надалі гривню під 6% буде важко взяти в кредит на внутрішньому ринку валюти... Оскільки інфляція вже досягла 10%річних, а за інфляцією паритетно крокує девальвація...
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16.09.2021 17:00 Відповісти
конечно не розумию, набор слов. причем товарная инфляция и курс? ты в гривне купил машину в кредит на 5 лет. тебя колышит инфляция? выпустили гривневые овгз под 12%, роздали гос банкам, под них получили гривну для бюджета. в глобальных финансах все остальное не считается.
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16.09.2021 17:13 Відповісти
Ну так, на помідорчики для ОП.
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16.09.2021 16:22 Відповісти
Берут кредиты чтобы заплатить за прошлые кредиты, ммм, семимильными шагами движемся на встречу к путину в объятия.
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16.09.2021 16:22 Відповісти
Це і так зрозуміло було, за 2 роки стан справ в економіці став критичний! А ******* щось же треба! Докирувалися Дебіли.
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16.09.2021 16:31 Відповісти
и кто им даст эти лярды? бабушка Беня? ))))))))
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16.09.2021 16:38 Відповісти
Таких, як беня - бабушок багато. Хоча таких крупних - лише один-два. Але дрібніших - більше сотні, а то й тисячі.
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16.09.2021 16:55 Відповісти
А что так мало?
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16.09.2021 16:45 Відповісти
И що? Кто-то ще ещё этим лузерам даёт в долг???!!!

Поразительная наивность...
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16.09.2021 17:14 Відповісти
20% годовых в долларах в ОВГЗ. Вся страна работает на Сороса и прочих спекулянтов. Это и есть оккупация и внешнее управление.
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16.09.2021 17:25 Відповісти
клоун зеленский не умеет зарабатывать, он умеет только брать в долг. А будут отдавать эти кредиты дети и внуки тех идиотов, которые сходили на выборы по-приколу
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16.09.2021 18:28 Відповісти
Умные евреи воруют с прибылей, а нам достались тупые евреи --они воруют с убытков, с долгов....

Зеленые ничтожества... сколько же лет понадобится, чтобы исправить все, что они изгадили и вернуть, что они наворовали????
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17.09.2021 01:05 Відповісти
 
 