Ситуація з COVID-19 у Києві не дає приводу для оптимізму. Передумов для локдауну немає, але місто готується до різних сценаріїв, - КМДА

Тенденція із захворюваністю COVID-19 у Києві не дає приводу для оптимізму.

Про це заявив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба на зустрічі з представниками Європейської бізнес асоціації, Української ради бізнесу та Асоціації ритейлерів України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Місто покладається на відповідальність бізнесу. Сьогодні ми не маємо передумов для введення обмежень. Проте, щоб уникнути так званого локдауну, має бути максимальна кількість щеплених, захищених громадян. Тим більше, що вступають у дію нові правила Кабміну, за якими пріоритет – у трудових колективів, які матимуть високий рівень імунізації", – сказав Кулеба.

За його словами, масова вакцинація і заходи безпеки допоможуть пережити сплеск захворюваності без запровадження жорсткого карантину. Зокрема, не буде обмежуватися доступ до транспорту, а підприємці не зазнають значних втрат.

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"Хоча поки передумов до введення жорстких обмежень немає, місто готується до різних сценаріїв. Олексій Кулеба наголосив, що від 11 серпня подано вже понад 8 тисяч заявок, які продовжують надходити", - наголошується в КМДА.