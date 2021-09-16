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Новини Коронавірус і карантин
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Ситуація з COVID-19 у Києві не дає приводу для оптимізму. Передумов для локдауну немає, але місто готується до різних сценаріїв, - КМДА

Ситуація з COVID-19 у Києві не дає приводу для оптимізму. Передумов для локдауну немає, але місто готується до різних сценаріїв, - КМДА

Тенденція із захворюваністю COVID-19 у Києві не дає приводу для оптимізму.

Про це заявив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба на зустрічі з представниками Європейської бізнес асоціації, Української ради бізнесу та Асоціації ритейлерів України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Місто покладається на відповідальність бізнесу. Сьогодні ми не маємо передумов для введення обмежень. Проте, щоб уникнути так званого локдауну, має бути максимальна кількість щеплених, захищених громадян. Тим більше, що вступають у дію нові правила Кабміну, за якими пріоритет – у трудових колективів, які матимуть високий рівень імунізації", – сказав Кулеба.

За його словами, масова вакцинація і заходи безпеки допоможуть пережити сплеск захворюваності без запровадження жорсткого карантину. Зокрема, не буде обмежуватися доступ до транспорту, а підприємці не зазнають значних втрат.

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"Хоча поки передумов до введення жорстких обмежень немає, місто готується до різних сценаріїв. Олексій Кулеба наголосив, що від 11 серпня подано вже понад 8 тисяч заявок, які продовжують надходити", - наголошується в КМДА.

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вакцина (4419) карантин (18172) Київ (19441) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ви не праві. Вони точно не лохи та знають чого хочуть та чого добиваються.
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16.09.2021 17:52 Відповісти
Ну тоді невірно зрозумів Ваш пост.
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16.09.2021 19:20 Відповісти
Трудовой коллектив Запахло совком
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16.09.2021 16:39 Відповісти
Если сочту нужным провакцинорваться, то сделаю это. И не надо меня спамить своими убогими смсками от MOZа!
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16.09.2021 19:10 Відповісти
вот это правильно! как вакцинированный говорю - все в наших руках...и выбор в том числе. а какой вариант правильный - наверняка не знает никто! Моя жена решила пока не вакцинироваться - за моими побочками наблюдает
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16.09.2021 19:23 Відповісти
в реанимациях Харькова с китайской чумой лежат ТОЛЬКО невакцинированные

https://nakipelo.ua/za-sutki-v-harkovskoj-oblasti-140-chelovek-popali-v-bolnicy-s-koronavirusom/
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16.09.2021 19:20 Відповісти
Наша родина захворіла на ковід-19 після відвідин вистави "Снігова королева" київського театру Франка 30 грудня 2021 року. Ми - вакціновані 2-ма щепленнями, температура під 39 трималася 5 днів. Театр, який заявляв, що на виставу допускаються тільки щеплені люди з сертифікатами та в масках. Наші сертифікати ВЗАГАЛІ ніхто не перевіряв, в середині театру дорослі відвідувачі гуляли в масках на підборідді, діти - взагалі без масок. Скупченні в роздягальні та в туалетах по 4 людини на м2. В глядацькому залі всі люди познімали маски взагалі - до цього контролеркам не було справи, вони суворо дивилисяь щоб не дай боже ніхто телефоном не сфоткав доволі олд-скульну виставу.
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11.01.2022 13:38 Відповісти
 
 