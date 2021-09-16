Заступника начальника райвідділу поліції затримано на Миколаївщині за вимагання хабарів з підлеглих, - Нацполіція. ФОТО

У Миколаївській області правоохоронці затримали заступника начальника Баштанського райвідділу поліції, який, погрожуючи співробітникам надуманими проблемами на службі, вимагав щодоби приносити йому певну суму неправомірної вигоди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

Оперативники внутрішньої безпеки НПУ встановили, що один із заступників начальника Баштанського РВП встановив підлеглим добову "таксу", інакше - обіцяв проблеми на службі і погрожував дисциплінарним покаранням.

За зібраними матеріалами слідчі ДБР внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Факт вимагання задокументували.

12 тис. гривень фігурант одержав від співробітника підпорядкованого підрозділу поліції, але на місці події його затримали працівники внутрішньої безпеки Нацполіції та ДБР.

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За вчинені дії йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.