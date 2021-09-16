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Новини Хабарники
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Заступника начальника райвідділу поліції затримано на Миколаївщині за вимагання хабарів з підлеглих, - Нацполіція. ФОТО

У Миколаївській області правоохоронці затримали заступника начальника Баштанського райвідділу поліції, який, погрожуючи співробітникам надуманими проблемами на службі, вимагав щодоби приносити йому певну суму неправомірної вигоди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

Заступника начальника райвідділу поліції затримано на Миколаївщині за вимагання хабарів з підлеглих, - Нацполіція 01

Оперативники внутрішньої безпеки НПУ встановили, що один із заступників начальника Баштанського РВП встановив підлеглим добову "таксу", інакше - обіцяв проблеми на службі і погрожував дисциплінарним покаранням.

За зібраними матеріалами слідчі ДБР внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Факт вимагання задокументували.

Заступника начальника райвідділу поліції затримано на Миколаївщині за вимагання хабарів з підлеглих, - Нацполіція 02

12 тис. гривень фігурант одержав від співробітника підпорядкованого підрозділу поліції, але на місці події його затримали працівники внутрішньої безпеки Нацполіції та ДБР.

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Заступника начальника райвідділу поліції затримано на Миколаївщині за вимагання хабарів з підлеглих, - Нацполіція 03

За вчинені дії йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Автор: 

хабар (4697) Миколаївська область (2266) Нацполіція (15147)


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А коли решту будуть притягувати по всій Україні?
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16.09.2021 16:33 Відповісти
Это же надо такое вертеть за спиной начальника
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16.09.2021 16:42 Відповісти
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16.09.2021 16:50 Відповісти
Ну,хоть начальник не в курсе был,а то бы и его за собой потянул...
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16.09.2021 16:53 Відповісти
Зверніть увагу -херой обісцявся!!!)
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16.09.2021 17:30 Відповісти
значит скоро на повышение...
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16.09.2021 18:08 Відповісти
я же писал... дня не проходит про задержания разных госслужащих.... большое болшенство их мрази и 100% взяточники... и это только кто попался...так и то уже каждый день и не одна такая новость по стране .((
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16.09.2021 19:16 Відповісти
 
 