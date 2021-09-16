Фестиваль, на якому зможуть себе проявити молоді музиканти Донеччини, відбудеться в Авдіївці за підтримки Фонду Жадана

8 і 9 жовтня в Авдіївці відбудеться літературно-драматично музичний захід "Авдіївка. Фестиваль мистецтв".

Як повідомили Цензор.НЕТ організатори, фокусна тема фестивалю "Культура партнерства".

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Гостями вже четвертого Авдіївського фестивалю стануть письменники, музиканти, художники Вікторія Амеліна, Сергій Жадан, Анжеліка Рудницька, Олександр Брітц, Мирослав Кувалдін, Юрій Пітчук.

У межах фестивалю відбудеться конкурс кавер-версій пісень українських гуртів. Нагородами для переможців стануть: грошові призи та можливість виступити на одній сцені з хедлайнерами фестивалю - гуртами "Жадан і Собаки" і The ВЙО. З деталями участі в конкурсі можна ознайомитися на офіційній сторінці фестивалю.

8 жовтня буде представлено ​​поетично-театральну виставу від молодіжного Новобахмутівського сільського клубу-театру на вірші Сергія Жадана "Історії про кохання".

9 жовтня протягом дня на гостей чекають зустрічі з письменниками, лекції від митців та громадських діячів, які спробують відкрити вуличне мистецтво під новим кутом і звернуть увагу на мистецтво неформального розвитку. Також будуть майстер-класи для дітей і дорослих, виставки тощо.

Усі локації організатори об'єднують у єдиний маршрут, який можна пройти повністю або приєднатися на одну з точок, кожна представить історію фестивалю, людей і організацій, які його створювали і створюють 4 рік поспіль.

Увечері о 17:00 на головній сцені фестивалю на бульварі Шевченка відбудеться виступ гуртів, які перемогли в конкурсі кавер-версій. Після них на сцені фестивалю виступлять групи "Жадан і Собаки" і The ВЙО.

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Фестиваль "Авдіївка ФМ" цього року не має фінансування від міжнародних партнерів та реалізується за рахунок ресурсів ГО "Сила ідей", Авдіївської міської ВЦА, Благодійного фонду Сергія Жадана і друзів фестивалю. Підтримати організаторів фестивалю можна тут. З питань партнерства можна писати на пошту [email protected].

"Художники і музиканти, які приїжджають до нас, отримують справжнє задоволення від спілкування та спільної роботи з підлітками. І повертаються до нас знову. Ми бачимо, що Авдіївка ФМ допоміг змінити сприйняття Авдіївки, відчути її, як магніт для освітньо-культурних подій, іноді навіть експериментів. Це стало для багатьох невід'ємним у місті", - пояснила організаторка фестивалю Євгенія Васильєва.