Фестиваль, на якому зможуть себе проявити молоді музиканти Донеччини, відбудеться в Авдіївці за підтримки Фонду Жадана
8 і 9 жовтня в Авдіївці відбудеться літературно-драматично музичний захід "Авдіївка. Фестиваль мистецтв".
Як повідомили Цензор.НЕТ організатори, фокусна тема фестивалю "Культура партнерства".
Гостями вже четвертого Авдіївського фестивалю стануть письменники, музиканти, художники Вікторія Амеліна, Сергій Жадан, Анжеліка Рудницька, Олександр Брітц, Мирослав Кувалдін, Юрій Пітчук.
У межах фестивалю відбудеться конкурс кавер-версій пісень українських гуртів. Нагородами для переможців стануть: грошові призи та можливість виступити на одній сцені з хедлайнерами фестивалю - гуртами "Жадан і Собаки" і The ВЙО. З деталями участі в конкурсі можна ознайомитися на офіційній сторінці фестивалю.
8 жовтня буде представлено поетично-театральну виставу від молодіжного Новобахмутівського сільського клубу-театру на вірші Сергія Жадана "Історії про кохання".
9 жовтня протягом дня на гостей чекають зустрічі з письменниками, лекції від митців та громадських діячів, які спробують відкрити вуличне мистецтво під новим кутом і звернуть увагу на мистецтво неформального розвитку. Також будуть майстер-класи для дітей і дорослих, виставки тощо.
Усі локації організатори об'єднують у єдиний маршрут, який можна пройти повністю або приєднатися на одну з точок, кожна представить історію фестивалю, людей і організацій, які його створювали і створюють 4 рік поспіль.
Увечері о 17:00 на головній сцені фестивалю на бульварі Шевченка відбудеться виступ гуртів, які перемогли в конкурсі кавер-версій. Після них на сцені фестивалю виступлять групи "Жадан і Собаки" і The ВЙО.
Фестиваль "Авдіївка ФМ" цього року не має фінансування від міжнародних партнерів та реалізується за рахунок ресурсів ГО "Сила ідей", Авдіївської міської ВЦА, Благодійного фонду Сергія Жадана і друзів фестивалю. Підтримати організаторів фестивалю можна тут. З питань партнерства можна писати на пошту [email protected].
"Художники і музиканти, які приїжджають до нас, отримують справжнє задоволення від спілкування та спільної роботи з підлітками. І повертаються до нас знову. Ми бачимо, що Авдіївка ФМ допоміг змінити сприйняття Авдіївки, відчути її, як магніт для освітньо-культурних подій, іноді навіть експериментів. Це стало для багатьох невід'ємним у місті", - пояснила організаторка фестивалю Євгенія Васильєва.
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