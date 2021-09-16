У Білорусі почали справу через пошкодження знака на кордоні з Україною

Справу розслідують за статтею про наругу над державними символами.

Про це повідомив Слідчий комітет Республіки Білорусь, інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні зазначено, що знак розташований біля села Горавіча Дрогичинського району.

Слідчі оглянули ділянку місцевості і зафіксували "слідову картину".

Нагадаємо, 15 вересня Державний прикордонний комітет Республіки Білорусь повідомив, що білоруський прикордонний знак був обстріляний з території України. У відомстві зазначили, що інцидент стався 11 вересня на ділянці Пінського прикордонного загону.

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У Держприкордонслужбі України підтвердили, що знак дійсно обстріляний, імовірно, з мисливської рушниці. Це українські прикордонники виявили пошкодження і повідомили про нього білоруським колегам. Зараз осіб, які пошкодили знак, розшукують.