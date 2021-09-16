У Білорусі почали справу через пошкодження знака на кордоні з Україною
Справу розслідують за статтею про наругу над державними символами.
Про це повідомив Слідчий комітет Республіки Білорусь, інформує Цензор.НЕТ.
У повідомленні зазначено, що знак розташований біля села Горавіча Дрогичинського району.
Слідчі оглянули ділянку місцевості і зафіксували "слідову картину".
Нагадаємо, 15 вересня Державний прикордонний комітет Республіки Білорусь повідомив, що білоруський прикордонний знак був обстріляний з території України. У відомстві зазначили, що інцидент стався 11 вересня на ділянці Пінського прикордонного загону.
У Держприкордонслужбі України підтвердили, що знак дійсно обстріляний, імовірно, з мисливської рушниці. Це українські прикордонники виявили пошкодження і повідомили про нього білоруським колегам. Зараз осіб, які пошкодили знак, розшукують.
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бульбафюрер такой предсказуемый.....
Это было бы первое объявление войны за последние 70 лет.
После чего я бы на месте Лукашенко сдался на милость победителей под обещание жизни и неприкосновенности.
Нехрен в нашу сторону тыкать свои советские гербы.
Единственный правильный герб Беларуси - Погоня.
Такое уважаем.