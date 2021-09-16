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Новини
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У Білорусі почали справу через пошкодження знака на кордоні з Україною

У Білорусі почали справу через пошкодження знака на кордоні з Україною

Справу розслідують за статтею про наругу над державними символами.

Про це повідомив Слідчий комітет Республіки Білорусь, інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні зазначено, що знак розташований біля села Горавіча Дрогичинського району.

Слідчі оглянули ділянку місцевості і зафіксували "слідову картину".

Нагадаємо, 15 вересня Державний прикордонний комітет Республіки Білорусь повідомив, що білоруський прикордонний знак був обстріляний з території України. У відомстві зазначили, що інцидент стався 11 вересня на ділянці Пінського прикордонного загону.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Білорусь стверджує, що її прикордонний знак обстріляли з території України. ФОТО

У Держприкордонслужбі України підтвердили, що знак дійсно обстріляний, імовірно, з мисливської рушниці. Це українські прикордонники виявили пошкодження і повідомили про нього білоруським колегам. Зараз осіб, які пошкодили знак, розшукують.

Автор: 

Білорусь (7927) кордон (4756)


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Топ коментарі
+7
У нас декоммунизация.
Нехрен в нашу сторону тыкать свои советские гербы.
Единственный правильный герб Беларуси - Погоня.
Такое уважаем.


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16.09.2021 17:16
+4
А какие показания даёт знак?
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16.09.2021 16:49
+2
прааально, казус беллі тре' робити чужими руками
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16.09.2021 16:45
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прааально, казус беллі тре' робити чужими руками
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16.09.2021 16:45 Відповісти
Гляйнвице посреди полесских кустов

бульбафюрер такой предсказуемый.....
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16.09.2021 16:48 Відповісти
А какие показания даёт знак?
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16.09.2021 16:49 Відповісти
Знак во всём сознался...
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16.09.2021 17:35 Відповісти
В ООН официально объявят войну Украине? А потом что?
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16.09.2021 17:00 Відповісти
будут годами крутить пропаганду про злых бандеровцев, как уже делают в рашковании. не про крах экономики же рассказывать
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16.09.2021 17:06 Відповісти
За шо?За знак?Есть заявление от него?Это будет первое в истории объявление войны за столбик
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16.09.2021 17:28 Відповісти
Формально - за нарушение границы. https://ru.wikipedia.org/wiki/Casus_belli
Это было бы первое объявление войны за последние 70 лет.
После чего я бы на месте Лукашенко сдался на милость победителей под обещание жизни и неприкосновенности.
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17.09.2021 12:42 Відповісти
Слабоват повод.Турки космолёт Рашки сбили и нарвались на запрет помидоров.Расстрел столбика тянет на штраф
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17.09.2021 15:29 Відповісти
У нас декоммунизация.
Нехрен в нашу сторону тыкать свои советские гербы.
Единственный правильный герб Беларуси - Погоня.
Такое уважаем.


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16.09.2021 17:16 Відповісти
этот столб можно обойти вокруг и стрелять куда хочешь..
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16.09.2021 17:21 Відповісти
Як можна бачити, хтось шмальнув дробом з правого боку, причому зі сторони Білорусі.
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16.09.2021 17:41 Відповісти
ГРАДОМ ПОБИЛО.
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16.09.2021 19:16 Відповісти
Бандеровские птицы обосрали белорусский столб!

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16.09.2021 18:47 Відповісти
с тем столбом!
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16.09.2021 19:08 Відповісти
Чуток смахивает на Луку.
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16.09.2021 19:14 Відповісти
Может кто поделится, а причем здесь знак? Я считаю, что это быдлячая натура всё разрушать.
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17.09.2021 10:14 Відповісти
 
 