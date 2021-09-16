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Новини Бюджет-2022
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У проєкті бюджету-2022 на утримання апарату Верховної Ради закладено 2,6 млрд грн

У проєкті бюджету-2022 на утримання апарату Верховної Ради закладено 2,6 млрд грн

Кабінет Міністрів у проєкті Державного бюджету на 2022 рік передбачив на фінансування апарату Верховної Ради 2,6 мільярда гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, на здійснення законодавчої діяльності Верховної Ради передбачено 1,26 млрд гривень, на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення – 1,25 млрд, на висвітлення роботи парламенту через телебачення і радіомовлення, а також на підтримку офіційного видання парламенту "Голос України" – 87,3 млн гривень.

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Автор: 

бюджет (2987) ВР (14950) держбюджет (2390) депутат (1773)


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Топ коментарі
+3
Якби мене так утримували. )))
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16.09.2021 17:13
+3
Не забагато для воюючої,знесиленої корумпованими гнидами,країни !!!))))
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16.09.2021 17:15
+2
Напьошся будиш
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16.09.2021 17:21
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Якби мене так утримували. )))
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16.09.2021 17:13 Відповісти
А скількі ще вселяких корумпованих державних гнидників ???)))
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16.09.2021 17:18 Відповісти
Їм ще дядички в конвертах бабло заносять.
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16.09.2021 17:25 Відповісти
7 000 000 в день, включая выходные и праздничные! видать жрут икру с
Henri IV Dudognon Heritage
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16.09.2021 17:22 Відповісти
І ви не помиляєтесь.
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16.09.2021 17:25 Відповісти
500 млн. на поддержание формы Юзика.
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16.09.2021 17:14 Відповісти
Не забагато для воюючої,знесиленої корумпованими гнидами,країни !!!))))
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16.09.2021 17:15 Відповісти
На их месте должен был быть я.
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16.09.2021 17:16 Відповісти
На їх місці має бути народ України !!!)))
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16.09.2021 17:19 Відповісти
Напьошся будиш
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16.09.2021 17:21 Відповісти
Круто!Есть идея! Вот любят у нас чиновники, министры, депутаты что греха таить козырнуть друг перед другом своими декларациями.В них и тонны налички, пуды золота, коллекции картин и винные погреба, автопарки крутых иномарок , самолетов и пароходов. А страна все в долг и долг, которые потом выкручивают с людей в виде новых налогов и космических тарифов. Ну зачем вам столько? Вторую жизнь не купите, а вот своим отрокам, если доведете до бунтов , точно испортите. Покажите , какие вы патриоты, одолжите это все государству, даже под долгосрочные проценты, поднимите страну. Или слабо?В свое время Петр -1 с бояр все золото в казну поснимал, в трудные времена. Сейчас стране не легче. Или вы патриоты только на праздники вышиванки одевать да гимн под нос гундосить.


1Олег Поборцев



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16.09.2021 17:18 Відповісти
и +200 гр к минималке, от которой считаются пенсии)) через 13 месяцев)
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16.09.2021 17:19 Відповісти
Что бы гетьмановичу переписать засрашкинские законы больше двух лярдов нужно,это перебор ******.
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16.09.2021 17:19 Відповісти
Почти как на армию...
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16.09.2021 17:20 Відповісти
и что они народу наложат на 2,6 млр?
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16.09.2021 17:31 Відповісти
..а газ по 30 грн/м3 для ШКІЛ - заклали...????

(бо нам сьогодні облгаз таку ціну виставив, розірвавши попередній договір)
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16.09.2021 17:49 Відповісти
- А матом ругаться можно?
- Нет.
- Тогда придется молчать.
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16.09.2021 17:50 Відповісти
"Маловато,понимаешь. Маловато будет." (с)
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16.09.2021 17:50 Відповісти
И зачем этим дебудадам работать? Деньги и так дают, да ещё конвертики!
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16.09.2021 18:15 Відповісти
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16.09.2021 19:01 Відповісти
Так как Рада ныне -придаток зепрезидента, пусть он его и содержит.
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16.09.2021 19:14 Відповісти
 
 