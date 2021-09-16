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У проєкті бюджету-2022 на утримання апарату Верховної Ради закладено 2,6 млрд грн
Кабінет Міністрів у проєкті Державного бюджету на 2022 рік передбачив на фінансування апарату Верховної Ради 2,6 мільярда гривень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зокрема, на здійснення законодавчої діяльності Верховної Ради передбачено 1,26 млрд гривень, на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення – 1,25 млрд, на висвітлення роботи парламенту через телебачення і радіомовлення, а також на підтримку офіційного видання парламенту "Голос України" – 87,3 млн гривень.
Топ коментарі
+3 Ksenia VB
показати весь коментар16.09.2021 17:13
+3 Дмитро Черних #470343
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+2 Филлипп Лещенко
показати весь коментар16.09.2021 17:21
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Henri IV Dudognon Heritage
1Олег Поборцев
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(бо нам сьогодні облгаз таку ціну виставив, розірвавши попередній договір)
- Нет.
- Тогда придется молчать.