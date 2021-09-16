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Новини Агресія Росії проти України Обмін полоненими
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Зустріч Байдена і Зеленського вплине на процес обміну полоненими з РФ, - член ТКГ Іванова

Зустріч Байдена і Зеленського вплине на процес обміну полоненими з РФ, - член ТКГ Іванова

Росія блокує роботу гуманітарної групи ТКГ. Зустріч президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського може вплинути на ситуацію.

Про це в ефірі "Україна 24" заявила член гуманітарної підгрупи в ТКГ Тетяна Іванова, передає Цензор.НЕТ.

"Зрушень поки ніяких немає. Україна все робить для того, щоб повернути наших полонених на територію і забрати їх з місць, де вони незаконно утримуються, де вони перебувають у неналежних умовах, і де стосовно них іноді застосовують заборонені засоби - тортури та знущання", - зазначила Іванова.

"Я думаю, що переговори в Сполучених Штатах президентів (Байдена і Зеленського – ред.) все-таки вплинуть, але для цього потрібен час. А поки що Російська Федерація блокує роботу гуманітарної групи, оскільки аргументів у них немає", - додала член ТКГ .

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Автор: 

Байден Джо (2884) Зеленський Володимир (23754) обмін (1150) росія (65035) Донбас (22354) полонені (2259) Тристороння контактна група (827)


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Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!!))))
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16.09.2021 17:30 Відповісти
А може просто, расєя вже виміняла у нас всіх кого хотіла. Україні нікого дати на обмін, а наші заручники на росії потрібні для її внутрішніх потреб, а саме для залякування населення на окупованих територіях. У такому разі обмін не відбудеться.
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16.09.2021 17:43 Відповісти
Шапка-
Встреча Байдена и Зеленского повлияет на
процесс обмена пленными с РФ, - член ТКГ
Иванова

Под шапкой-

Встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского может повлиять на ситуацию.
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16.09.2021 18:22 Відповісти
Ничего Байден там не сможет сделать. Зеле начихать на наших пленных. А Путину тоже начихать на своих пленных. Но палачей из своих банд он всё-таки вовремя освобождает.
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16.09.2021 20:09 Відповісти
 
 