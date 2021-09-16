Зустріч Байдена і Зеленського вплине на процес обміну полоненими з РФ, - член ТКГ Іванова

Росія блокує роботу гуманітарної групи ТКГ. Зустріч президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського може вплинути на ситуацію.

Про це в ефірі "Україна 24" заявила член гуманітарної підгрупи в ТКГ Тетяна Іванова, передає Цензор.НЕТ.

"Зрушень поки ніяких немає. Україна все робить для того, щоб повернути наших полонених на територію і забрати їх з місць, де вони незаконно утримуються, де вони перебувають у неналежних умовах, і де стосовно них іноді застосовують заборонені засоби - тортури та знущання", - зазначила Іванова.

"Я думаю, що переговори в Сполучених Штатах президентів (Байдена і Зеленського – ред.) все-таки вплинуть, але для цього потрібен час. А поки що Російська Федерація блокує роботу гуманітарної групи, оскільки аргументів у них немає", - додала член ТКГ .

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