Зустріч Байдена і Зеленського вплине на процес обміну полоненими з РФ, - член ТКГ Іванова
Росія блокує роботу гуманітарної групи ТКГ. Зустріч президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського може вплинути на ситуацію.
Про це в ефірі "Україна 24" заявила член гуманітарної підгрупи в ТКГ Тетяна Іванова, передає Цензор.НЕТ.
"Зрушень поки ніяких немає. Україна все робить для того, щоб повернути наших полонених на територію і забрати їх з місць, де вони незаконно утримуються, де вони перебувають у неналежних умовах, і де стосовно них іноді застосовують заборонені засоби - тортури та знущання", - зазначила Іванова.
"Я думаю, що переговори в Сполучених Штатах президентів (Байдена і Зеленського – ред.) все-таки вплинуть, але для цього потрібен час. А поки що Російська Федерація блокує роботу гуманітарної групи, оскільки аргументів у них немає", - додала член ТКГ .
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Встреча Байдена и Зеленского повлияет на
процесс обмена пленными с РФ, - член ТКГ
Иванова
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Встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского может повлиять на ситуацию.