Україна досі не виконала в повному обсязі рішення ЄСПЛ у справі Гонгадзе, - правозахисниця Теличенко

Україна досі не виконала всіх вимог Комітету міністрів Ради Європи, який контролює виконання рішень Європейського суду з прав людини у справі українського журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це під час пресконференції заявила правозахисниця, представниця сім'ї Гонгадзе Валентина Теличенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Уже минув 21 рік. На різних часових проміжках Україна демонструвала більший чи менший, чи повну відсутність прогресу у проведенні тих системних змін, яких від неї очікував та очікує Європейський суд з прав людини і Комітет міністрів Ради Європи як структура, яка контролює виконання рішення Європейського суду. Станом на сьогодні рішення у справі Гонгадзе не є виконаним і ми бачимо за всіма об'єктивними показниками, що робота українських журналістів є небезпечною", - зазначила Теличенко.

Як нагадала координаторка Премії імені Георгія Гонгадзе Оксана Мамченкова, у 2005 році Європейський суд з прав людини постановив рішенням, що Україна була неспроможною захистити життя журналіста Георгія Гонгадзе і не може надати гідний захист журналістам, які працюють в Україні.

"У 2005 році було оприлюднено рішення Європейського суду з прав людини у справі Гонгадзе, яким Європейський суд визнав порушення прав людини за кількома статтями і призначив відповідну компенсацію вдові журналіста Гонгадзе. Але ще важливіше - суд вказав на необхідність проведення цілої низки системних змін в Україні, з метою зробити роботу журналістів більш безпечною. Що означає безпека роботи журналіста? Це не означає, що журналіст не повинен ніколи ризикувати, це означає, що держава зобов'язана надати адекватний захист журналісту, який потерпів від злочину: розслідування, притягнення злочинців до відповідальності. Справа Гонгадзе стала яскравим сигналом про хвору і неспроможну правоохоронну систему в Україні", - розповіла правозахисниця Валентина Теличенко.

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Вона зазначила, що не вважає, що Комітет міністрів найближчим часом вважатиме рішення у справі Гонгадзе виконаним.

"Ще багато треба зробити, щоб змінити ситуацію. Є частина кроків, яких Україна могла б зробити доволі швидко, а є частина системних змін, які вимагають часу", - підкреслила Теличенко.

Водночас, як розповіла (онлайн) дружина Георгія, головна редакторка Української служби "Голосу Америки" Мирослава Гонгадзе, вже впродовж двох років відсутня інформація про процес розслідування у справі журналіста Гонгадзе.

"Для мене дуже важливо, що ми нарешті завершили принаймні один етап, перший етап розслідування і покарання злочинців. Ми маємо часткове правосуддя і останнє рішення по генералу Пукачу було для мене певним рубіконом у розслідуванні цієї справи. Але однозначно це не кінець...Вже останні два роки ми практично жодної інформації про процес розслідування не маємо", - наголосила вона.

Мирослава Гонгадзе підкреслила, що вбивства та знищення українських журналістів і правозахисників не припинилося в Україні. "Але приділяючи увагу цим справам, ми самі себе захищаємо", - додала вона.