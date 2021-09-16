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Засуджений за підготовку замаху на Наумова Расюк заявив про катування в СБУ

Засуджений за підготовку замаху на Наумова Расюк заявив про катування в СБУ

Державне бюро розслідувань відкрило справу про катування за заявою Юрія Расюка, якого визнали винним у підготовці вбивства глави внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Про це повідомляє із посиланням на джерела в ДБР Zn.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Заяву про катування Расюк подав 9 вересня. Він звинувачує співробітників СБУ в тому, що вони застосовували до нього дії, що супроводжуються насильством, погрожували насильством та іншими незаконними діями, щоб підозрюваний скоїв те, що суперечить його волі. Співробітники спецслужби нібито чинили так під час затримання Расюка, а також проведення процесуальних та слідчих дій.

Справу кваліфікували за ч.2 ст. 127 (катування. - Ред.) Кримінального кодексу України.

Також читайте: Суд засудив полковника "Альфи" Расюка за підготовку замаху на Наумова до 5 років ув'язнення з випробувальним терміном на 3 роки

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есбеушник Нескоромний, якого підозрюють в організації замаху на колегу Наумова, збирається дати пресконференцію в Бельгії

27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема, переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей. Расюк на суді називав замовником убивства Наумова Нескоромного.

14 липня суд визнав Расюка винним у підготовці замаху на Наумова і засудив його до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 3 роки.

Автор: 

катування (598) СБУ (12793) ДБР (3482) Наумов Андрій (70) Расюк Юрій (13)


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СБУ предупредила, что по интернету "ходит" вирус и требует от ее имени денег. - Теперь этот вирус ходит еще и по министерcтву финансов.
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16.09.2021 17:40 Відповісти
баканівці лейтенанта Баканова - еліта спецслужб Європи!
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16.09.2021 17:41 Відповісти
Втілюють в життя звинувачення ********** про тортури в Україні?
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16.09.2021 17:51 Відповісти
Пора закрити це кубло у великій бочці і дати волю природним інстинктам!
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16.09.2021 18:00 Відповісти
Тоб то, як би вбили - 15 років,або довічне....а як не змогли вбити - гуляй по Київу, пиши скарги та збирай гроші від спонсорів та ЗМІ за інтервью...
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16.09.2021 18:03 Відповісти
"Бис! Дай ка ты ему еще пару раз! Для ума..." (с)
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16.09.2021 18:08 Відповісти
Он обвиняет сотрудников СБУ в том, что они применяли к нему действия, сопровождающиеся насилием, угрожали насилием и другими незаконными действиями, чтобы подозреваемый совершил то, что противоречит его воле. Источник:

А это как, против его воли арестовали и допрашивали?
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16.09.2021 19:47 Відповісти
 
 