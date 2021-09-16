Лерос запропонував парі, якщо ніхто не надасть доказ його провини: Зеленський вийде з Єрмаком до ОП і поцілуються взасос. ВIДЕО

Нардеп Гео Лерос просить вилучити оригінал відеозапису зустрічі зі Столаром, за який його звинуватили в корупції.

Про це парламентарій повідомив у відеозверненні , інформує Цензор.НЕТ.

За словами нардепа, олігархічні медіа взяли новину про можливий злочин Лероса і почали її масово тиражувати для того, щоб "розібратися з опонентом Зеленського, який півтора року його критикує".

"Тепер їм треба було відвернути увагу від того, що:

а) пан Зеленський злив спецоперацію щодо "вагнерівців" і має відповідати за держзраду;

б) те, що пан Микола Тищенко порушив закон і йому інкримінують перешкоджання роботі нардепа.

Тепер ніхто про це не говорить і вони намагаються відволікти увагу суспільства від цієї проблеми", - заявив Лерос.

Читайте також: Начальник ГСУ ДБР Зінорук про скандальне відео з Леросом: Буде досудове розслідування, процесуального статусу у нардепа поки немає

За словами Лероса, якби ДБР хотіло з'ясувати правду, то вивчало б не інтернет відео, а запитало б оригінали записів з кабінету столичного забудовника Вадима Столара.

"У мене є парі: якщо в найближчий тиждень ніхто не надасть будь-якого доказу моєї вини в цих справах. Ні, хай буде місяць. Я пропоную Зеленському вийти з Єрмаком, стати перед Офісом президента та поцілуватися взасос. Не треба буде вибачатися, достатньо буде просто взасос поцілуватися", - додав нардеп.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомило, що поінформувало Офіс генерального прокурора про можливий склад злочину в діях "особи, схожої на Гео Лероса". Йдеться про відео, опубліковане в Telegram, на якому схожий на нардепа чоловік домовляється з невідомим співрозмовником про організацію підпалу автомобіля Лероса.

Лерос назвав публікацію відео "брудною кампанією проти себе", яку організувала "зграя Зеленського". Нардеп стверджує, що звук на відео повністю сфабриковано.