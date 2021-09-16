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Новини
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Лерос запропонував парі, якщо ніхто не надасть доказ його провини: Зеленський вийде з Єрмаком до ОП і поцілуються взасос. ВIДЕО

Нардеп Гео Лерос просить вилучити оригінал відеозапису зустрічі зі Столаром, за який його звинуватили в корупції.

Про це парламентарій повідомив у відеозверненні , інформує Цензор.НЕТ.

За словами нардепа, олігархічні медіа взяли новину про можливий злочин Лероса і почали її масово тиражувати для того, щоб "розібратися з опонентом Зеленського, який півтора року його критикує".

"Тепер їм треба було відвернути увагу від того, що:

а) пан Зеленський злив спецоперацію щодо "вагнерівців" і має відповідати за держзраду;

б) те, що пан Микола Тищенко порушив закон і йому інкримінують перешкоджання роботі нардепа.

Тепер ніхто про це не говорить і вони намагаються відволікти увагу суспільства від цієї проблеми", - заявив Лерос.

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За словами Лероса, якби ДБР хотіло з'ясувати правду, то вивчало б не інтернет відео, а запитало б оригінали записів з кабінету столичного забудовника Вадима Столара.

"У мене є парі: якщо в найближчий тиждень ніхто не надасть будь-якого доказу моєї вини в цих справах. Ні, хай буде місяць. Я пропоную Зеленському вийти з Єрмаком, стати перед Офісом президента та поцілуватися взасос. Не треба буде вибачатися, достатньо буде просто взасос поцілуватися", - додав нардеп.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомило, що поінформувало Офіс генерального прокурора про можливий склад злочину в діях "особи, схожої на Гео Лероса". Йдеться про відео, опубліковане в Telegram, на якому схожий на нардепа чоловік домовляється з невідомим співрозмовником про організацію підпалу автомобіля Лероса.

Лерос назвав публікацію відео "брудною кампанією проти себе", яку організувала "зграя Зеленського". Нардеп стверджує, що звук на відео повністю сфабриковано.

Автор: 

Зеленський (23642) кримінальна справа (519) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+26
тю, так вони це залюбки виконають і без парі!
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16.09.2021 17:45
+25
Ми живемо в вільній країні
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16.09.2021 17:38
+21
Или так:

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16.09.2021 17:53
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Ну и сексуальные фантазии у Лероса.
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16.09.2021 17:36 Відповісти
Ми живемо в вільній країні
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16.09.2021 17:38 Відповісти
Ну, так. Думаю, насправді Лерос бажає, щоб Зеленський та Єрмак його зацілували, але засоромився про це казати. Він краще отримає насолоду від споглядання.
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16.09.2021 17:41 Відповісти
Поки що
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16.09.2021 17:41 Відповісти
Он не еврей.
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16.09.2021 20:58 Відповісти
ждем-с !!!!!!!!!!
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16.09.2021 18:10 Відповісти
У твоих зеленых уродов гораздо более мерзкие пристрастия- например .... у молодого красивого мента, или другие "табу"
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16.09.2021 18:56 Відповісти
ЦЕ ВИ ПРО ЛЮБТЕЛЯ НА РОТ, ЯКИЙ НЕ ПОСЛІДНІЙ ПРИ ВЛАДІ, ІЗ ЙОГО СЛІВ, ТЬХУ ЯКИЙСЬ МАРАЗМ.
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16.09.2021 21:02 Відповісти
Гео Лерос СМЕЛЫЙ , ОТВАЖНЫЙ , неподкупный ЗАСЛУЖИЛ ПРОЩЕНИЕ ЗА ТО , что оказался в банде ИЗВРАЩЕНЦЕВ , мегаворюг зедерьмаков !
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16.09.2021 22:29 Відповісти
Ух, шайтан...
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16.09.2021 17:36 Відповісти
А если...?
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16.09.2021 17:37 Відповісти
в колготках с люрексом..
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16.09.2021 17:38 Відповісти
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16.09.2021 17:38 Відповісти
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16.09.2021 17:43 Відповісти
У зебилья свои развлечения ))
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16.09.2021 17:41 Відповісти
і, до речі, Лерос місця свого розташування в залі не міняв. Він одразу був розподілений в той острівець між ЄС і Голосом. Він не один там в тій групі, їх там десь півтора десятка уродів.
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16.09.2021 18:18 Відповісти
Хачю відєть!
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16.09.2021 17:43 Відповісти
А ревновать не будет? :

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16.09.2021 17:45 Відповісти
тю, так вони це залюбки виконають і без парі!
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16.09.2021 17:45 Відповісти
они это зроблять и без пари и видсмоктаты можуть
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16.09.2021 17:46 Відповісти
Єрмаки, вони такі збоченці.
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16.09.2021 17:49 Відповісти
так дерьмак ежедневно высасывает у(из) клоуна все что только можно и нельзя
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16.09.2021 17:48 Відповісти
Может получиться и треугольник.
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16.09.2021 17:49 Відповісти
Курехян привык с мужиками целоваться...
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16.09.2021 17:49 Відповісти
У найвеличнішого такий зріст, що він дістане Козирю тільки до матні і це буде зовсім не засос.
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16.09.2021 17:49 Відповісти
У слові "засос" "за" замінити на "від",а все інше хай залишаєтся без змін.
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16.09.2021 18:13 Відповісти
Мудрий нарід проголосував за балаган під час війни.
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16.09.2021 17:50 Відповісти
Или так:

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16.09.2021 17:53 Відповісти
это нормальный депутат?государев муж?
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16.09.2021 17:54 Відповісти
а якої ти би хотів держави у виконанні клоунів? Іншої не буде...
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16.09.2021 18:02 Відповісти
Типу Тищенко, Беленюк, Богуцька, Трухін чи Дубінський - государеві мужі? Зелені 200 чоловік таких завели...
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16.09.2021 19:56 Відповісти
Ну навіщо так? От для песиків Лерос вже герой. Згодом і інших полюбите...
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17.09.2021 03:12 Відповісти
пора леросу вызывать тищенко и ермака на дуэль...на гранатомётах.
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16.09.2021 17:54 Відповісти
Лерос, як що така впевненість у своєї правоті - чого б не звернутися до суду?? Навіщо ці балачки та поцілунки?? Звернись до суду! Але, беззаперечно, вам усім потрібно шоу...
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16.09.2021 17:55 Відповісти
так кримінальна справа по відусі відкрита - і тепер суд до закінчення розслідування жодного позову (пов'язаного з справою) не розглядатиме! Ні кримінального, ні цивільного, ні адміністративного! Потрібно мати хоча би елементарне уявлення про процесуальні кодекси!
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16.09.2021 18:05 Відповісти
Так Лерос хорошо о них думает -теперь всем известно любимое занятие зекретинов:"отсосиумента",называется
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16.09.2021 18:03 Відповісти
Конечно же это наиважнейший вопрос в данной ситуации.
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16.09.2021 18:16 Відповісти
пусть лучше отсосут друг у друга
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16.09.2021 18:07 Відповісти
Зачем им целоваться? Д'ерьмак и так пользует клована по своему усмотрению.
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16.09.2021 18:15 Відповісти
А може нехай вони краще вступлять в інтимний зв*язок? В якій небудь нетрадиційній формі? Ачётакова,пля...
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16.09.2021 18:17 Відповісти
Это уже пройденный этап.
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16.09.2021 19:09 Відповісти
Та пусть каждый из них выйдет и просто скажет:

- Я устал. Я ухожу....

И занавес !!!
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16.09.2021 18:22 Відповісти
... аплодисменти!!!
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16.09.2021 18:37 Відповісти
Не выйдут, придется только выносить.
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16.09.2021 19:22 Відповісти
А если предоставят, то Лерос будет целовать в засос сокамерников в СИЗО. Как показывает практика, много для этого не надо...
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16.09.2021 18:24 Відповісти
а они и не против

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16.09.2021 18:25 Відповісти
Молодец, смали шайку!
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16.09.2021 18:37 Відповісти
С отменой мажоритарки необходим и императивный мандат. Что бы такие дети лейтенанта Шмидта, как этот Гео не могли ловить хайп на грязном эпатаже и преднамеренных провокациях идиотских скандалов. Никто за этого Лероса не голосовал. Кого он представляет в парламенте? Вылетел из партии, будь добр на выход. Очень мезкий типок! Практически такой же, как поцелуй Зеленского с Ермаком.))
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16.09.2021 18:53 Відповісти
А что, разве сам зеленый джокер не на хайпе, грязном эпатаже и поливании дерьмом действующего президента хакнул власть в стране?
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16.09.2021 18:59 Відповісти
Рейтинг того президента, чью власть хакнул Зеленский, обвалился до 15% уже концу 2016 года. Тогда Зеленский ещё плясал в Квартале и о его президентстве можно было только пошутить. Такую власть хакнул бы любой. Зеленский просто оказался в более выгодном положении, чем другие хакеры. )) К тому же, Зеленский ничем не был обязан Порошенко. А этот Гео обязан Зеленскому самим своим политическим рождением. И теперь, только выпрыгнув из политических пелёнок, он с нездоровым азартом стал метать дерьмо в своего собственного политического папу. Даже среди не питающих чрезмерных симпатий к Зеленскому, такое ублюдошное поведение не может вызывать позитивных эмоций.
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16.09.2021 19:54 Відповісти
Ну так приблизно те саме у минулому скликанні робили Лєщ з Мустафою, тільки от від вас критики таких їх дій чути не було...
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16.09.2021 19:59 Відповісти
Я за императивный мандат, независимо от фамилий и политической ориентации. Прошел в парламент по списку партии, обязан быть в её обойме. Не нравится, передумал, разочаровался... мандат на стол и иди критикуй бывших однопартийцев хоть на радио, хоть на ТВ. Но продолжать хлебать депутатские харчи не будучи никем де-факто избранным это нонсенс. Могу ошибаться, но по-моему Наем и Лещенко не были исключены из БПП.
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16.09.2021 20:19 Відповісти
Бо ти трохи тупуватий, нє? Не відповідай, то риторичне питання
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16.09.2021 22:13 Відповісти
Лерос пройшов не по списку, він мажоритарник.
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17.09.2021 00:22 Відповісти
А хто б за нього проголосував, якби він не був висуванцем від "СН"?
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17.09.2021 03:10 Відповісти
Он по списку прошел. Чувак либо врёт, либо не в теме.
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17.09.2021 11:09 Відповісти
Він швидше за все брехун, такий як і ти. А пройшов він до Ради по партійному списку за номером 23.
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17.09.2021 11:08 Відповісти
Браво! У Лероса точно такие шутки как у Балагана 95!
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16.09.2021 19:08 Відповісти
це не жарти - це в котрий раз він намьокує на стосунки вови й Єрмака
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16.09.2021 21:09 Відповісти
Лучше пусть друг другу сделают минет....ну, а уж потом, можно и в засос поцеловаться.
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16.09.2021 19:16 Відповісти
Ты гля, что-то скрепное в пожелании лероса прозвучало...ватное говно?
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16.09.2021 19:23 Відповісти
Панове, та хто ж нарешті може сказати хто такий цей лерос? Ім'я та прізвище нічого не говорить. Ким був і де до депутатства, стіліст, хвотохраф?
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16.09.2021 20:27 Відповісти
********** и власть это хорошо известная в узких кругах тема.
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16.09.2021 21:11 Відповісти
А интернет не помог?
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17.09.2021 00:31 Відповісти
Дегенератам социальное положение нужно для выживания. В этом заключен дьявол.
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16.09.2021 21:06 Відповісти
Это чмо вонючее по ОПЗЖ шарился, баблишко получал, чтобы "рисовать муралы".

Зато КАКИМ АВТОРИТЕТОМ он у местных порохоботов пользуется.
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16.09.2021 22:41 Відповісти
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16.09.2021 22:57 Відповісти
А если докажут ? Ля-рюс обычный провокатор.
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17.09.2021 00:04 Відповісти
Лерос сейчас -луч света в тёмном царстве беспросветных взяточников СН.
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17.09.2021 08:50 Відповісти
Гарно Лєрос тролить Зебанду.
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17.09.2021 11:15 Відповісти
 
 