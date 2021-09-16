Від початку доби російські окупанти 7 разів обстріляли Тарамчук, Піски і Щастя, застосовуючи великокаліберні міномети, артилерію і квадрокоптери, - пресцентр ОС

Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Поблизу населеного пункту Тарамчук противник двічі обстріляв позиції ЗСУ з заборонених мінськими домовленостями мінометів 120 калібру й артилерії калібру 122 мм. Під обстріл потрапив і сам населений пункт, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок та прибудинкову територію.

У районі населеного пункту Піски російські найманці застосували міномети калібру 120 мм.

На Луганщині ворог двічі застосував безпілотники типу "квадрокоптер", за допомогою яких здійснив обстріл населеного пункту Щастя. Крім того, по Щастю ворог застосував міномети 82 калібру, пошкодивши цивільну інфраструктуру і приватні автомобілі. Внаслідок обстрілу один місцевий житель зазнав поранення. Стан його здоров'я - задовільний.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

На обстріли противника українські воїни відкривали у відповідь вогонь.

Стосовно дій збройних формувань РФ повідомлено представником ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

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