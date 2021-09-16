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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби російські окупанти 7 разів обстріляли Тарамчук, Піски і Щастя, застосовуючи великокаліберні міномети, артилерію і квадрокоптери, - пресцентр ОС

Від початку доби російські окупанти 7 разів обстріляли Тарамчук, Піски і Щастя, застосовуючи великокаліберні міномети, артилерію і квадрокоптери, - пресцентр ОС

Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Поблизу населеного пункту Тарамчук противник двічі обстріляв позиції ЗСУ з заборонених мінськими домовленостями мінометів 120 калібру й артилерії калібру 122 мм. Під обстріл потрапив і сам населений пункт, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок та прибудинкову територію.

У районі населеного пункту Піски російські найманці застосували міномети калібру 120 мм.

На Луганщині ворог двічі застосував безпілотники типу "квадрокоптер", за допомогою яких здійснив обстріл населеного пункту Щастя. Крім того, по Щастю ворог застосував міномети 82 калібру, пошкодивши цивільну інфраструктуру і приватні автомобілі. Внаслідок обстрілу один місцевий житель зазнав поранення. Стан його здоров'я - задовільний.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

На обстріли противника українські воїни відкривали у відповідь вогонь.

Стосовно дій збройних формувань РФ повідомлено представником ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ за добу тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши заборонені 120-мм міномети, - штаб ООС

Автор: 

обстріл (28357) поранення (2799) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+9
То Зеля таки фуйло ?
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16.09.2021 17:57
+6
тільки президенту не кажіть!
він зайнятий планом відродження України за 227$ млрд та висадкою 1млрд дерев!
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16.09.2021 17:58
+6
Це яке перемиріє? Врожайне, чи шкільне?
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16.09.2021 17:58
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якый жах...теперь буба пропустит послеобеденный сон..
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16.09.2021 17:57 Відповісти
Да ни в жисть не пропустит. Это же святое!
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16.09.2021 19:18 Відповісти
То Зеля таки фуйло ?
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16.09.2021 17:57 Відповісти
фуфло
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16.09.2021 18:04 Відповісти
гамно
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16.09.2021 18:15 Відповісти
тільки президенту не кажіть!
він зайнятий планом відродження України за 227$ млрд та висадкою 1млрд дерев!
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16.09.2021 17:58 Відповісти
Це яке перемиріє? Врожайне, чи шкільне?
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16.09.2021 17:58 Відповісти
Головне, що зелене перемир'я не порушено.
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16.09.2021 18:01 Відповісти
певна річ, вогонь у відповідь був не з забороненої зброї
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16.09.2021 18:02 Відповісти
з рогатки відстрілювались.
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16.09.2021 18:11 Відповісти
та ні-з кулемета
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16.09.2021 18:26 Відповісти
Дочь погибшего в бою с российскими оккупантами сержанта ВСУ Ярослава Журавля - Ярослава Ярославовна Журавель - поступила в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна.

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16.09.2021 19:04 Відповісти
На згоду з шановними коментаторами додам трохи контраверсії,хоч затятим порохоненависником не є. Отже, маємо восьмий рік війни. На сьогоднішній день на лінії фронту з москалями маємо тих кпвв, як трамвайових зупинок. Їм там у Києві мало досвіду Волновахи?. ...Та й ще... Колись висловив пропозицію (2014,десь так..) з вірою в професійність СБУ і для полегшення їй роботи мати не більше трьох пунктів перетину лінії фронту, які мали б пункти фільтрації і ізоляції потенційно небезпечних осіб. Війна ж... Який же вереск і с..ань на мене підняли! ТАМЖЕНАШИЛЮДІ !!! ...Схаменіться врешті! Немає вже там ,на восьмому році війни, НАШИХ людей,залишилися на певно ВАШІ,бо ж контрабас і по дві пенсії з регресами- то святе! Тепер маємо обстріли від москалів як сіл і містечок, так і пунктів пропуску і нав'язливе бажання жаби залізти ху"лу в дупу....Можете банити,ваша ласка,пані та панове...
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16.09.2021 22:11 Відповісти
 
 