Суд зобов'язав Офіс Генпрокурора відкрити провадження про бездіяльність ДБР у справі "вагнерівців", - "Рух опору капітуляції". ДОКУМЕНТ

Офіс Генпрокурора тепер зобов'язаний відкрити провадження щодо бездіяльності ДБР у справі розслідування "вагнергейту".

Про це "Рух опору капітуляції" повідомляє у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Так, 16 вересня Печерський районний суд розглянув скаргу на бездіяльність Офісу Генерального прокурора у справі "вагнергейту".

"Суд задовольнив нашу скаргу і зобов'язав Офіс Генерального прокурора внести відомості до ЄРДР і відкрити провадження щодо бездіяльності ДБР у справі розслідування "вагнергейту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 липня активісти "Руху опору капітуляції" подали до Державного бюро розслідувань (ДБР) заяву про вчинення злочину у зв'язку зі "зливом спецоперації щодо "вагнерівців".

Пізніше активісти подали в суд скаргу на ДБР через відмову внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення злочину за статтею 111 "Державна зрада" через зрив затримання "вагнерівців".

Суд зобов'язав ДБР відкрити провадження за статтею 111 "держзрада" стосовно Зеленського і його оточення.

Пізніше "Рух опору капітуляції" подав до суду скаргу на ДБР.

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