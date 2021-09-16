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Суд зобов'язав Офіс Генпрокурора відкрити провадження про бездіяльність ДБР у справі "вагнерівців", - "Рух опору капітуляції". ДОКУМЕНТ

Суд зобов'язав Офіс Генпрокурора відкрити провадження про бездіяльність ДБР у справі

Офіс Генпрокурора тепер зобов'язаний відкрити провадження щодо бездіяльності ДБР у справі розслідування "вагнергейту".

Про це "Рух опору капітуляції" повідомляє у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Так, 16 вересня Печерський районний суд розглянув скаргу на бездіяльність Офісу Генерального прокурора у справі "вагнергейту".

"Суд задовольнив нашу скаргу і зобов'язав Офіс Генерального прокурора внести відомості до ЄРДР і відкрити провадження щодо бездіяльності ДБР у справі розслідування "вагнергейту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 липня активісти "Руху опору капітуляції" подали до Державного бюро розслідувань (ДБР) заяву про вчинення злочину у зв'язку зі "зливом спецоперації щодо "вагнерівців".

Пізніше активісти подали в суд скаргу на ДБР через відмову внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення злочину за статтею 111 "Державна зрада" через зрив затримання "вагнерівців".

Суд зобов'язав ДБР відкрити провадження за статтею 111 "держзрада" стосовно Зеленського і його оточення.

Пізніше "Рух опору капітуляції" подав до суду скаргу на ДБР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 20 вересня ТСК заслухає ексначальника ГУР Бурбу в справі "вагнерівців" у режимному приміщенні з посиленими заходами безпеки, - Безугла

Суд зобовязав Офіс Генпрокурора відкрити провадження про бездіяльність ДБР у справі вагнерівців, - Рух опору капітуляції 01

Автор: 

суд (11666) ПВК Вагнер (1540) ДБР (3482)


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Топ коментарі
+11
Коли влада зеленського паде, судових позовів буде на 10 років.
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16.09.2021 18:12
+8
уявляю, з яким рвінням венедиктовці будуть розслідувати цю справу!
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16.09.2021 18:11
+8
Маленька перемога здорових сил. Лупайте сю скалу(с)
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16.09.2021 19:03
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не верю...тока в очень большую петарду...
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16.09.2021 17:59 Відповісти
дай час, почекай трішки, нехай влада зміниться, нехай уродів і клоунів повиганяємо...
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16.09.2021 18:28 Відповісти
Ну, теперь "лёд тронется".
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16.09.2021 18:00 Відповісти
Вистава лялькового балагана триває !!!)))
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16.09.2021 18:06 Відповісти
Вітаю всіх небайдужих!
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16.09.2021 18:09 Відповісти
З чим? Черговою дією нескінченного видовища !!!))))
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16.09.2021 18:27 Відповісти
Маленька перемога здорових сил. Лупайте сю скалу(с)
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16.09.2021 19:03 Відповісти
Більш схоже на понта для приїжджих,локшину для зебілоїдів !!!)))
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16.09.2021 19:10 Відповісти
Що ? Печерний Київа і суддя Вовк ? І розслідування по "вагнерівцям" ? Та ну бл.....
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16.09.2021 18:09 Відповісти
та навіть не Вовк, а Волкова - та сама, яку люстрували, поновилась з Портновим, і тепер незважаючи ні на що, тримає за гратами Шандру і Павловського...
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16.09.2021 18:27 Відповісти
Як відкопав ,так і зариє !!)))
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16.09.2021 18:30 Відповісти
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ СУД а не Печерський і Волкова а не Вовк
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16.09.2021 21:12 Відповісти
уявляю, з яким рвінням венедиктовці будуть розслідувати цю справу!
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16.09.2021 18:11 Відповісти
Коли влада зеленського паде, судових позовів буде на 10 років.
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16.09.2021 18:12 Відповісти
ой, ой, ой ... Они уже испугались. Власть енакиевского хряка пала, и ? Ктото сел? У когото отобрали недвижимость? земельные участки, розданные всем подряд без всяких оснований?

То же самое будет и с зеленой плесенью.
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16.09.2021 18:29 Відповісти
https://prm.ua/sud-zobov-iazav-ofis-henprokurora-rozsliduvaty-bezdiialnist-dbr-shchodo-spravy-vahnerivtsiv/ Як заявив народний депутат VIII скликання, колишній командир добробату «Миротворець» https://prm.ua/sud-zobov-iazav-ofis-henprokurora-rozsliduvaty-bezdiialnist-dbr-shchodo-spravy-vahnerivtsiv/ Андрій Тетерук , "Ми маємо два рішення суду, які чітко засвідчують, що дві інституції - Державне бюро розслідувань і Офіс Генерального прокурора не виконують покладених на них функцій, ба більше вони є злочинними в бездіяльності і покритті злочину. Ці рішення судів є фундаментом наших подальших дій". Він додав, що "президент України Володимир Зеленський здійснює саботаж у розслідування спецоперації із затримання "вагнерівців". У чому ми вже можемо дорікати Володимиру Зеленському - у покриванні цього злочину. Йде серйозна протидія розслідуванню. Ми бачимо, що йде потужний саботаж і Зеленський, як гарант Конституції мав би бути насамперед зацікавлений у тому, щоб виявити зрадника у своєму оточенні", - підкреслив Тетерук.

"Те, що він покриває сам факт зради робить його учасником злочину. Те, що він каже "ми підемо разом" означає, що він здійснює посадовий злочин покриваючи, витік інформації", - додав екснардеп.
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16.09.2021 18:39 Відповісти
По мутному видосику про Лероса открыли дело через 10 минут после появления в телеграмм. А тут ниче не видят и не слышат
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16.09.2021 19:16 Відповісти
Зарыли дело "вагнеровцев", зароют и эту бумажку
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16.09.2021 21:50 Відповісти
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16.09.2021 22:59 Відповісти
 
 