Жернаков: Рада суддів шукає "агентів західного впливу" і визнає, що не виконуватиме закон

Юрист Михайло Жернаков розкритикував слова голови Ради суддів Богдана Моніча.

Свою позицію Жернаков висловив у фейсбуку, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він процитував слова глави Ради суддів України Богдана Моніча, який поскаржився на "лобістів міжнародного впливу".

"Агенти західного впливу, масони, рептилоїди, загнівающий капіталізм. Все ясно з цією Радою суддів, давайте іншу", - написав він.

Жернаков додав, що цією заявою Моніч офіційно визнав, що замість того, щоб виконати вимоги закону, "вимагатиме умов".

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"Терористи, яких ми заслужили, дідько", - додав він.