Жернаков: Рада суддів шукає "агентів західного впливу" і визнає, що не виконуватиме закон
Юрист Михайло Жернаков розкритикував слова голови Ради суддів Богдана Моніча.
Свою позицію Жернаков висловив у фейсбуку, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він процитував слова глави Ради суддів України Богдана Моніча, який поскаржився на "лобістів міжнародного впливу".
"Агенти західного впливу, масони, рептилоїди, загнівающий капіталізм. Все ясно з цією Радою суддів, давайте іншу", - написав він.
Жернаков додав, що цією заявою Моніч офіційно визнав, що замість того, щоб виконати вимоги закону, "вимагатиме умов".
"Терористи, яких ми заслужили, дідько", - додав він.
Топ коментарі
+6 Дмитро Черних #470343
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+5 Bassam Azizov
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+5 Пан Перець
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Чого ті не будуть нести аби й далі беззаконням займатись.
Міша,звичайно,молодєц,що підтримує ініціативи Зєлєнского,але такий собі авторитет...
Мы помним, кто говорил, что "Антикоррупционный суд есть только в Уганде".