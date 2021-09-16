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Жернаков: Рада суддів шукає "агентів західного впливу" і визнає, що не виконуватиме закон

Жернаков: Рада суддів шукає

Юрист Михайло Жернаков розкритикував слова голови Ради суддів Богдана Моніча.

Свою позицію Жернаков висловив у фейсбуку, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він процитував слова глави Ради суддів України Богдана Моніча, який поскаржився на "лобістів міжнародного впливу".

"Агенти західного впливу, масони, рептилоїди, загнівающий капіталізм. Все ясно з цією Радою суддів, давайте іншу", - написав він.

Жернаков додав, що цією заявою Моніч офіційно визнав, що замість того, щоб виконати вимоги закону, "вимагатиме умов".

Також читайте: Голова Ради суддів Моніч: Колеги відмовлялися йти в Етичну раду, тому що за законом їхній голос не матиме значення

"Терористи, яких ми заслужили, дідько", - додав він.

Автор: 

судова реформа (1459) Рада суддів (61) Жернаков Михайло (52)


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Топ коментарі
+6
"Мудрий нарід" думку гадає !!!)))
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16.09.2021 18:53
+5
Народ безмозглствует
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16.09.2021 18:50
+5
Ага агентів пливу іноПЛЯнетян і рептилоїдів.

Чого ті не будуть нести аби й далі беззаконням займатись.
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16.09.2021 18:53
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Народ безмозглствует
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16.09.2021 18:50 Відповісти
"Мудрий нарід" думку гадає !!!)))
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16.09.2021 18:53 Відповісти
Ну конечно,зекретин получает бумерангом,а кто то должен за это впрягаться)в этом случае пригождается лозунг зебилов :"какая разница?"
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16.09.2021 18:59 Відповісти
Ничего не понял,но очень интересно,кто на ком стоял?
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16.09.2021 19:11 Відповісти
Ага агентів пливу іноПЛЯнетян і рептилоїдів.

Чого ті не будуть нести аби й далі беззаконням займатись.
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16.09.2021 18:53 Відповісти
Цікаво , у Монича монтажна пєна з дупи не тирчить?
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16.09.2021 18:55 Відповісти
А чем зекрыса думала,когда сама,с первого дня, начала срать на закон и конституцию?теперь пусть получает бумерангом,и нет у зекретинов никакого морального права требовать к себе уважения
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16.09.2021 18:56 Відповісти
Так сиди молча и не жалуйся на "несправедливый суд"!
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16.09.2021 21:31 Відповісти
Ага, ну да, как же, это же именно западные агенты 30 лет разворовывали страну и погрузили ее в тотальную судебную коррупцию, и только наши бравые судьи хотят это предотвратить
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16.09.2021 19:06 Відповісти
А крім Міші Жернакова,у Цензора інших експертів не знайшлося ?

Міша,звичайно,молодєц,що підтримує ініціативи Зєлєнского,але такий собі авторитет...
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16.09.2021 19:10 Відповісти
А кто такой зеленский в этой стране? Он низачто не отвечает, ничего решает. Чучело гороховое - одни словом. Совет судей не даст соврать
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16.09.2021 19:22 Відповісти
А чи не пора суддів вішати, починаючи з Верховного Суду?
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16.09.2021 19:18 Відповісти
Для начала надо повесить того рагуля, при котором, два года назад началась правовая и управленческая вакханалия
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16.09.2021 19:24 Відповісти
"Да года назад" не "началось", а только продолжилось.
Мы помним, кто говорил, что "Антикоррупционный суд есть только в Уганде".
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17.09.2021 07:51 Відповісти
Та нехай РНБО розпустить той "СОВЕТ", чи слабо?
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16.09.2021 20:37 Відповісти
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16.09.2021 20:38 Відповісти
 
 