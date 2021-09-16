З кінця вересня через застосунок "Дія" можна буде генерувати і друкувати цифрові COVID-сертифікати, - Мінцифри

Українці вже наприкінці вересня зможуть згенерувати і друкувати цифрові COVID-сертифікати. Це можна буде зробити на порталі "Дія".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"У кінці вересня ми додамо можливість отримати сертифікат на порталі Дія. Зараз працюємо над розробкою послуги. Завдяки цьому ще більше українців зможуть подорожувати та користуватися COVID-сертифікатом", - заявив міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.

За його словами, COVID-сертифікат на порталі зможуть отримати українці, у яких немає ID-картки або зарубіжного біометричного паспорта, а також не користуються застосунком "Дія".

Міністр також додав, що згенерувати COVID-сертифікат на порталі можна буде в кілька кліків.

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"Потрібно авторизуватися на порталі "Дія". Вибрати послугу "Згенерувати COVID-сертифікат". Підписати кваліфікованим електронним підписом заяву на отримання сертифіката. На порталі можна скористатися як Дія.Підписом, який ви згенерували в застосунку "Дія", так і будь-яким іншим електронним підписом", - повідомив він.

Після цього портал відправляє запит в електронну систему охорони здоров'я і формується сертифікат у форматі PDF.

"Ви можете його роздрукувати або просто зберегти файл на телефоні чи іншому пристрої та демонструвати QR-код з екрана", - додав Федоров.

За словами міністра, наприкінці вересня на порталі "Дія" можна буде згенерувати тільки сертифікат вакцинації про отримання двох доз.

"Згодом також буде доступний і COVID-сертифікат про отримання негативного ПЛР-тесту. Крім цього, Мінцифра працює над розробкою й сертифіката вакцинації про часткову вакцинацію. Він буде також доступний як на порталі, так і в застосунку "Дія", - додав він.

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