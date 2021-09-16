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Новини Коронавірус і карантин
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З кінця вересня через застосунок "Дія" можна буде генерувати і друкувати цифрові COVID-сертифікати, - Мінцифри

З кінця вересня через застосунок

Українці вже наприкінці вересня зможуть згенерувати і друкувати цифрові COVID-сертифікати. Це можна буде зробити на порталі "Дія".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"У кінці вересня ми додамо можливість отримати сертифікат на порталі Дія. Зараз працюємо над розробкою послуги. Завдяки цьому ще більше українців зможуть подорожувати та користуватися COVID-сертифікатом", - заявив міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.

За його словами, COVID-сертифікат на порталі зможуть отримати українці, у яких немає ID-картки або зарубіжного біометричного паспорта, а також не користуються застосунком "Дія".

Міністр також додав, що згенерувати COVID-сертифікат на порталі можна буде в кілька кліків.

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"Потрібно авторизуватися на порталі "Дія". Вибрати послугу "Згенерувати COVID-сертифікат". Підписати кваліфікованим електронним підписом заяву на отримання сертифіката. На порталі можна скористатися як Дія.Підписом, який ви згенерували в застосунку "Дія", так і будь-яким іншим електронним підписом", - повідомив він.

Після цього портал відправляє запит в електронну систему охорони здоров'я і формується сертифікат у форматі PDF.

"Ви можете його роздрукувати або просто зберегти файл на телефоні чи іншому пристрої та демонструвати QR-код з екрана", - додав Федоров.

За словами міністра, наприкінці вересня на порталі "Дія" можна буде згенерувати тільки сертифікат вакцинації про отримання двох доз.

"Згодом також буде доступний і COVID-сертифікат про отримання негативного ПЛР-тесту. Крім цього, Мінцифра працює над розробкою й сертифіката вакцинації про часткову вакцинацію. Він буде також доступний як на порталі, так і в застосунку "Дія", - додав він.

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Автор: 

карантин (18172) сертифікат (426) Федоров Михайло (876) Дія (1123) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
А нашо такий сертифікат? Такий сертифікат непередбачено.
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16.09.2021 19:38
+1
Счас распечатаю сертификат...получу пенсию...и в Париж...😀
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16.09.2021 20:02
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А нашо такий сертифікат? Такий сертифікат непередбачено.
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16.09.2021 19:38 Відповісти
В некоторых странах ес, прокатывает справка про одужання, вместо вакцинации.
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16.09.2021 20:35 Відповісти
Не знав.
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16.09.2021 20:38 Відповісти
Счас распечатаю сертификат...получу пенсию...и в Париж...😀
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16.09.2021 20:02 Відповісти
Угу.

- Я снова хочу в Париж.

- А Вы уже были в Париже?

- Нет. Но уже хотел.

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16.09.2021 20:39 Відповісти
в этом гавне и зарегиться нельзя фейк для лохов..ктото в это верит))
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16.09.2021 20:15 Відповісти
Не кизди, три дня тому помогал регистрировать соседку, управились минут за 5.
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16.09.2021 21:41 Відповісти
верификация 2 дня уже через монобанк вошел...
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18.09.2021 22:08 Відповісти
Уже несколько раз устанавливал и сносил. Кроме Инн ничего не подтягивает. На др действия в основном ошибки. Служба поддержки - игнор полный.
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16.09.2021 21:35 Відповісти
У меня очень шумные соседи и жалобы в полицию не останавливают громкую музыку. Установите в Дию встроенный шумомер, чтобы можно было произвести замеры шума и полиция автоматически штрафовала без всякой бюрократии.
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17.09.2021 03:41 Відповісти
 
 