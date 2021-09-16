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МЗС РФ закликає Чехію не видавати Україні бойовика Франчетті і погрожує "наслідками"

МЗС РФ закликає Чехію не видавати Україні бойовика Франчетті і погрожує

Росія закликала владу Чехії відпустити затриманого за запитом України бойовика Олександра Франчетті, причетного до окупації Криму.

Про це заявила на брифінгу речниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Очікуємо від чеської сторони якнайшвидшого звільнення російського громадянина й отримання відповідей на наші запити про причини і мотиви його затримання. Ми закликаємо чеську сторону ухвалити зважене рішення, не допустивши його політизації, і не йти на поводу в української влади", - сказала Захарова.

"Будуть наслідки, зрозуміло які", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чехії суд заарештував російського бойовика Франчетті, який брав участь в окупації Криму

Нагадаємо, 12 вересня на запит України в аеропорту Праги затримано ймовірного учасника окупації Криму Франчетті, громадянина Росії. 14 вересня суд відправив його під арешт.

Детальніше про це читайте в статті Цензор.НЕТ "Як фітнес-тренер отримав медаль "За повернення Криму". Що відомо про затриманого в Чехії учасника анексії".

Автор: 

росія (65035) Чехія (1610) Захарова Марія (353) Франчетті Олександр (14)


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Топ коментарі
+65
Зеленський подзвонить чехам і відмовиться від затриманого.

А чьо, Бацькі ж звонив.
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16.09.2021 19:22
+36
Косоворотько сам признался в интервью мосейчучке. Каких еще доказательств надо?
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16.09.2021 19:33
+30
Гнусавое обменяет потом на шлюх или таксистов,або вообще попросит отпустить,шоб не дразнить шефа.
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16.09.2021 19:27
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Зеленський подзвонить чехам і відмовиться від затриманого.

А чьо, Бацькі ж звонив.
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16.09.2021 19:22 Відповісти
шуганут Клоуна і таки подзвонить
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16.09.2021 19:24 Відповісти
А Ослан Кадыров может позвонить в любой момент.
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16.09.2021 19:54 Відповісти
докази маєш чи як зазвичай аби перднуть?=)))))))
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16.09.2021 19:28 Відповісти
Косоворотько сам признался в интервью мосейчучке. Каких еще доказательств надо?
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16.09.2021 19:33 Відповісти
перший раз чи що ?

нагадати скільки вбивць та свідків ЗЕленський видав рашці ?
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16.09.2021 19:36 Відповісти
чехи видно не попередили що будуть арештовувать ту франчетту. А так би буббочка і його спас.
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16.09.2021 19:31 Відповісти
неужели повторят Прагу 1968 года???!!
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16.09.2021 19:39 Відповісти
Ага, со всей мокшании соберут дурачье и двинут на Прагу!!! Вот будет номер!!!
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17.09.2021 15:58 Відповісти
отключат газ ?

не думаю !
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16.09.2021 19:23 Відповісти
А жить с чего будут?
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16.09.2021 21:02 Відповісти
...ссат кипятком оккупанты , много знает этот черт по ходу..
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16.09.2021 19:24 Відповісти
Хорошо отмазали пацана. Дебилы, ****, все как коксовая лошадь сказала.
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16.09.2021 19:26 Відповісти
МИД РФ угрожает?.. Лавров обосрется или бухая Машка запишет матюкливый видосик?
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16.09.2021 19:26 Відповісти
Ні,конеобісраний жирик піде Київ ізтирати з лиця землі.
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16.09.2021 22:55 Відповісти
Гнусавое обменяет потом на шлюх или таксистов,або вообще попросит отпустить,шоб не дразнить шефа.
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16.09.2021 19:27 Відповісти
И чего "переживать", ну отдадут Украине, всёравно окажется "транзитом" у вас.
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16.09.2021 19:28 Відповісти
еще один склад с боеприпасами в Чехии взорвут? или еще не один... так мокшанские питоры это и без повода могут сделать
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16.09.2021 19:28 Відповісти
а че ссаться? Тому орку в Украине ниче не грозит - дерьмак еще с караваем встретит. А вот в Чехии реально посадят
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16.09.2021 19:29 Відповісти
Вот это точняк. У нас только сопли разведут, и нихера не сделают - примеров уже хоть отбавляй. А чехи до жопы разберут на запчасти, выпотрашат как куклу, и еще посодют на реальный срок!!!
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17.09.2021 16:00 Відповісти
когда уже эта бесноватая еаркоманка от какого-нибудь ковида падохнет
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16.09.2021 19:30 Відповісти
дикий кабан этой су.ч.ке ближний
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16.09.2021 19:34 Відповісти
Схоже, вас кабан постійно навіщає
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16.09.2021 20:03 Відповісти
Сьогодні Манька Аблігація чергова ,сивий мерин відпочиває !!!)))
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16.09.2021 19:30 Відповісти
Во.. ******
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16.09.2021 19:31 Відповісти
кстати о помидорах.

пропадут теперь чешские помидоры из-за санкций ращки
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16.09.2021 19:39 Відповісти
у мокшанского питора Франчетти какая-то неправильная, не мокшанская и не мордовская фамилия. как привезут на зону в Украину, тут ему поменяют фамилию на какого-нибудь Петуханова, и доходчиво пояснят чей Крым
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16.09.2021 19:33 Відповісти
Его Зеля на таксиста поменяет.
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16.09.2021 19:53 Відповісти
Який Франчеттi?

воно насправдi вОнюшка та свинособака саньок олєнєв з Воронежу.))
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16.09.2021 20:13 Відповісти
Чехи не забули 1968р тож кацапи нехай пащеку не роззявляють.
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16.09.2021 19:34 Відповісти
А чьо там Буба?! Прокапуецца?
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16.09.2021 19:34 Відповісти
После этих угроз, жителям Воронежа стоило бы сжать свои булки.
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16.09.2021 19:35 Відповісти
не видать Воронежу чешских помидоров, да и ....

"Вэлкопоповицких козлов" тоже

пусть квас хлебают !
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16.09.2021 19:44 Відповісти
лаптем
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16.09.2021 20:41 Відповісти
Пусть его в Чехии посадят ,а то его зекрыса быстро на луганского таксиста поменяет...
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16.09.2021 19:40 Відповісти
он может так поменять, что и таксист окажется у мокшан тоже по итогу)))
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16.09.2021 20:28 Відповісти
Побачимо.Прокоментуємо.Преціденти були?
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16.09.2021 19:40 Відповісти
Найголовніший преціндєнт в нас прізєдєнт
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16.09.2021 19:45 Відповісти
Там уже одному чеху 20 років дали за те, що воював за сєпарів...
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16.09.2021 19:46 Відповісти
Тобто можливий варіант з видачею падлюки.Чекаємо..........
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17.09.2021 17:23 Відповісти
Запугивание шантаж убийства - кремлевская гапота...
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16.09.2021 19:44 Відповісти
новый склад взорвут......
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16.09.2021 19:47 Відповісти
отож-бо...
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16.09.2021 19:55 Відповісти
Москали могут ещё раз подорвать склады боеприпасов в Чехии.
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16.09.2021 19:51 Відповісти
Про последствия могла бы и поподробнее. Что конкретно давить будут? Пивные банки
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16.09.2021 19:55 Відповісти
Екзамен для нашого Ппрезидента. Ділєма. Як Єрмак скаже, так і буде. (((
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16.09.2021 19:56 Відповісти
Дерьмак скажет что надо его отдать в рашу просто так, а то ***** не даст в глаз посмотреть.
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16.09.2021 20:23 Відповісти
Шо касается санкций, то доля паРаши во внешней торговле Чехии менее 2%. А касаемо военных мероприятий, то Чехия в НАТО. Может российские чиновники продадут свою недвижимость в Чехии? Перестанут пить пиво и ездить на шкодах?
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16.09.2021 19:57 Відповісти
Я чула, що в Празі мешкає дуже багато расєян. І це певний фактор.
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16.09.2021 20:10 Відповісти
Так, досить багато, але що вони зможуть? Це не українці, які організують різні акції.
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16.09.2021 21:20 Відповісти
Не тільки в Празі. В Карлових Варах Куди не плюнь-в якцапа попадеш.
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16.09.2021 22:41 Відповісти
100%
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16.09.2021 20:42 Відповісти
у чехов с германью завязки мощные..... так шо бабка меркель надвое сказалаююююю
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17.09.2021 16:39 Відповісти
Який Франчеттi?

кловун, вОнюшка та свинособака саньок олєнєв з Воронежу.))
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16.09.2021 20:12 Відповісти
Це подібно тому, як був колись ,,співак" Кріс Кельмі в СРСР. Думали що він прибалт, а його справжнє прізвище - толя калінкін. Такий ,,прібалт".
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16.09.2021 21:24 Відповісти
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16.09.2021 21:28 Відповісти
Раша лякачка, так же їм хочеться щоб увесь світ їх боявся.
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16.09.2021 20:13 Відповісти
І які ж будуть наслідки? Знову пукнуть в калюжу?
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16.09.2021 20:14 Відповісти
Угрозы, шантаж, подкуп - суть российской дипломатии.
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16.09.2021 20:25 Відповісти
Не здивуюсь , якщо з ОП подзвонять чехам з погрозами .
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16.09.2021 20:36 Відповісти
Жириновский на МИД РФ приехал на сьезд партии. Мид РФ по привычке.... а.. сами смотрите... https://youtu.be/0NMDl2UbwvY Россия во всей красе и ее МИД!
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16.09.2021 20:42 Відповісти
у жирика недавно был еще один зашквар не по децки

"Жириновский потерял штаны во время теледебатов"

https://www.youtube.com/watch?v=oJFcQRHfkHE
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16.09.2021 22:16 Відповісти
Та он как всегда - орал так что "из штанов выпадал" в переносном смысле - а они **** (штаны) возьми и реально свалились!!! Все происки хохлов!!!
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17.09.2021 16:04 Відповісти
А ху-ху манька-невмивака не хо-хо? Ото нехай краще свої грАзні труселя поміняє,бо воняє.
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16.09.2021 20:42 Відповісти
Московские окупанты ниразу не палятся защищая своих террористов
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16.09.2021 20:50 Відповісти
ВИДНО ЛОШАДЬ ЗАХАРОВУ УЖЕ КОНЬ ЛАВРОВ НЕ ПРЕТ !)
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16.09.2021 22:08 Відповісти
Ну значить відпустять. Тут і говорити нема за що.
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16.09.2021 23:20 Відповісти
Машка голову помыла, накрасилась, а чехи её всё равно не боятся.
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17.09.2021 17:24 Відповісти
Самое время поджать хвост и бежать) давай зеля, покажи как надо)
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17.09.2021 17:46 Відповісти
 
 