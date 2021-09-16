МЗС РФ закликає Чехію не видавати Україні бойовика Франчетті і погрожує "наслідками"

Росія закликала владу Чехії відпустити затриманого за запитом України бойовика Олександра Франчетті, причетного до окупації Криму.

Про це заявила на брифінгу речниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Очікуємо від чеської сторони якнайшвидшого звільнення російського громадянина й отримання відповідей на наші запити про причини і мотиви його затримання. Ми закликаємо чеську сторону ухвалити зважене рішення, не допустивши його політизації, і не йти на поводу в української влади", - сказала Захарова.

"Будуть наслідки, зрозуміло які", - додала вона.

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Нагадаємо, 12 вересня на запит України в аеропорту Праги затримано ймовірного учасника окупації Криму Франчетті, громадянина Росії. 14 вересня суд відправив його під арешт.

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