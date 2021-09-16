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Меморіал Героїв Небесної Сотні може бути побудований за пів року за умови зняття арешту із земельної ділянки, - Пошивайло

Меморіал Героїв Небесної Сотні може бути побудований за пів року за умови зняття арешту із земельної ділянки, - Пошивайло

Для будівництва Меморіалу Героїв Небесної Сотні необхідно вирішити питання, пов'язане з арештом земельної ділянки через слідство у "справах Майдану".

Про це заявив директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Меморіал ми готові побудувати за пів року — лишень буде знято арешт, у разі створення умов. Закуплені матеріали, близько 80 млн грн були заплачені генпідряднику з авансу в 111,5 млн грн. Виконані проєктні роботи, проєкт пройшов державну експертизу, проведений тендер на генпідрядника. Тобто ми - на фінальній стадії. Але меморіал заблокований саме через арешт земельної ділянки на невизначений термін", - сказав Пошивайло.

Він зазначив, що через цю ситуацію інституція опинилася в заручниках і вихід - або нарешті отримати "добро" на будівництво, або повинен бути акт про ліквідацію проєкту.

"Немає проміжних варіантів. Його не можна законсервувати, притримати, бо ми повинні звітувати в цьому році за сплачений аванс. І це теж може бути підставою для нових кримінальних проваджень і маніпуляцій — що минуло три роки, а музей не прозвітував за 111,5 млн грн. Проте всі ці кошти чітко розписані по статтях, проведено інвентаризацію, вони всі є", - зауважив Пошивайло.

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Водночас він поінформував, що на їхню пропозицію відгукнулося Міністерство культури та інформаційної політики, і разом з Українським інститутом національної пам’яті створило міжвідомчу групу з представників Кабміну, ДБР, Офісу Генпрокурора, щоб усі разом могли знайти компромісне рішення для реалізації проєкту Меморіалу.

"Зараз ми очікуємо на засідання цієї групи", - повідомив гендиректор.

Щодо реалізації проєкту Національного музею Революції Гідності, то тут, за його словами, "усе чіткіше". Цього року було розблоковано процес розробки проєктно-кошторисної документації, бо переможцям конкурсу - німецькій компанії "Кляйгус + Кляйгус" - було виплачено премію, а також було знайдено компромісне рішення, яким чином можна реалізувати німецький проєкт.

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"Це рішення вигідне для України, принаймні, у двох варіантах — по-перше, вартість проєктування буде в 5-7 разів нижча, по-друге, сам проєкт після двох років перемовин дістався для України на хороших умовах, і в травні цього року ми підписали з німецькими архітекторами ліцензійну угоду і почали готуватися до розробки тендерної документації. 8 вересня ми оголосили тендер відповідно до закону про публічні закупівлі. На кінець 2022 року ми сподіваємось отримати три стадії проєкту. Він має пройти державну експертизу і низку погоджень. На кінець 2022 року — на початок 2023-го ми готові розпочати підготовчі будівельні роботи, тобто оголошувати тендер на пошук генпідрядника з будівництва. А на кінець 2025-го — на 2026-ий ми можемо мати будівлю Музею Революції Гідності", - розповів Пошивайло, водночас зазначивши, що цьому процесу мають сприяти фінансові і політичні умови.

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меморіал (148) Небесна Сотня (393) Пошивайло Ігор (33) Музей Майдану (61)


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кращим меморіалом небесній сотні було б відкрите розслідування, а не його імітація з покаранням усіх винних. Меморіал на фоні відсутності вищезазначенного це лицемірство та плювок в обличчя.
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16.09.2021 19:28 Відповісти
Хто буде розслідувати - татаров? Чи портнов?
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16.09.2021 19:37 Відповісти
А что мешало это сделать до 2019 года, пять лет вполне достаточно было, если бы было желание?
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17.09.2021 01:23 Відповісти
Кто расстрелял сотни людей в Киеве в 2014м? Родственников подкупили, дело развалили.
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16.09.2021 20:53 Відповісти
А меня возмущает, что под мемориал Небесной сотни отводят лучшее место возле Майдана, между Майданом и Кабмином. Бред. А где тогда возводить Мемориал ветеранам АТО-ООС? Посреди Майдана или Софиевской площади?

При всем моем уважении к Небесной сотне, огромное здание отвести под 3-месячную страницу нашей истории - это перебор. Рано или поздно все равно придется делать в этом месте Музей современной Независимой Украины, или Музей Истории Украины.

на первом этаже можно отвести отдельный зал для Небесной сотни и войны с РФ.

Исторический музей уже давно не вмещает даже половины своих ценнейших экспонатов, а современной истории там почти нет.
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17.09.2021 08:17 Відповісти
Без усяких проблем - У Бабиному Яру почали зводити "Курган" - перший музейний простір на території меморіального центру. Про це https://www.facebook.com/100000595157856/posts/4784382121591579/?d=n повідомив генеральний директор комплексу Максим Яковер.
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16.09.2021 19:35 Відповісти
і ніхто нічого не арештував...
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16.09.2021 19:38 Відповісти
И какая взаимосвязь в Бабином Яру идет какое то криминальное расследование?
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17.09.2021 01:25 Відповісти
а давайте меморіал Гонгадзе за гроші Пінчука та Кучми! щоб лицемірство без кордонів та офіційно!
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16.09.2021 19:50 Відповісти
 
 