Меморіал Героїв Небесної Сотні може бути побудований за пів року за умови зняття арешту із земельної ділянки, - Пошивайло

Для будівництва Меморіалу Героїв Небесної Сотні необхідно вирішити питання, пов'язане з арештом земельної ділянки через слідство у "справах Майдану".

Про це заявив директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Меморіал ми готові побудувати за пів року — лишень буде знято арешт, у разі створення умов. Закуплені матеріали, близько 80 млн грн були заплачені генпідряднику з авансу в 111,5 млн грн. Виконані проєктні роботи, проєкт пройшов державну експертизу, проведений тендер на генпідрядника. Тобто ми - на фінальній стадії. Але меморіал заблокований саме через арешт земельної ділянки на невизначений термін", - сказав Пошивайло.

Він зазначив, що через цю ситуацію інституція опинилася в заручниках і вихід - або нарешті отримати "добро" на будівництво, або повинен бути акт про ліквідацію проєкту.

"Немає проміжних варіантів. Його не можна законсервувати, притримати, бо ми повинні звітувати в цьому році за сплачений аванс. І це теж може бути підставою для нових кримінальних проваджень і маніпуляцій — що минуло три роки, а музей не прозвітував за 111,5 млн грн. Проте всі ці кошти чітко розписані по статтях, проведено інвентаризацію, вони всі є", - зауважив Пошивайло.

Також читайте: Пошивайла переобрано директором Музею Революції Гідності, - Інститут нацпам'яті

Водночас він поінформував, що на їхню пропозицію відгукнулося Міністерство культури та інформаційної політики, і разом з Українським інститутом національної пам’яті створило міжвідомчу групу з представників Кабміну, ДБР, Офісу Генпрокурора, щоб усі разом могли знайти компромісне рішення для реалізації проєкту Меморіалу.

"Зараз ми очікуємо на засідання цієї групи", - повідомив гендиректор.

Щодо реалізації проєкту Національного музею Революції Гідності, то тут, за його словами, "усе чіткіше". Цього року було розблоковано процес розробки проєктно-кошторисної документації, бо переможцям конкурсу - німецькій компанії "Кляйгус + Кляйгус" - було виплачено премію, а також було знайдено компромісне рішення, яким чином можна реалізувати німецький проєкт.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Липи, призначені для майбутнього меморіалу Небесної Сотні, цвітуть у розсаднику під Києвом. ФОТО

"Це рішення вигідне для України, принаймні, у двох варіантах — по-перше, вартість проєктування буде в 5-7 разів нижча, по-друге, сам проєкт після двох років перемовин дістався для України на хороших умовах, і в травні цього року ми підписали з німецькими архітекторами ліцензійну угоду і почали готуватися до розробки тендерної документації. 8 вересня ми оголосили тендер відповідно до закону про публічні закупівлі. На кінець 2022 року ми сподіваємось отримати три стадії проєкту. Він має пройти державну експертизу і низку погоджень. На кінець 2022 року — на початок 2023-го ми готові розпочати підготовчі будівельні роботи, тобто оголошувати тендер на пошук генпідрядника з будівництва. А на кінець 2025-го — на 2026-ий ми можемо мати будівлю Музею Революції Гідності", - розповів Пошивайло, водночас зазначивши, що цьому процесу мають сприяти фінансові і політичні умови.