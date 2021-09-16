Українська Асоціація платіжних систем провела робочу зустріч з директором Євразійського центру Atlantic Council Джоном Гербстом

15 вересня в готелі Fairmont відбулася зустріч директора Євразійського центру імені Діну Патрічіу при Atlantic Council Джона Гербста та учасників Української Асоціації платіжних систем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Члени Асоціації отримали унікальну можливість поставити питання 5-ому Надзвичайному і повноважному послу США в Україні, а також обговорити питання україно-американських відносин. Під час спілкування обговорили теми стратегічної співпраці США та України, політики Президента Байдена, візиту Президента Зеленського до США та багато іншого.

"Ми організували зустріч із Джоном Гербстом для всіх учасників UAPS, щоб почути незалежну думку щодо трансформації України як з боку політичного устрою, так і великого ринку. Продуктивна комунікація з містером Гербстом дозволяє оцінити важливі події в Україні під новим кутом, який ми не бачимо, працюючи виключно на українському ринку. Бувають моменти, коли потрібно почути думку з боку, щоб по-новому поглянути і на свій бізнес, і розвиток держави, у якій живемо", - прокоментувала президентка UAPS Галина Хейло.

Джон Гербст також зазначив, що США бачить зміни, які відбулися в Україні за останні роки. Однак темп впровадження цих змін необхідно нарощувати. США розглядають Україну як свого стратегічного партнера, але нашій країні необхідно дотримуватися умов співпраці.

"Джон Гербст відзначив великі зміни в Україні. Відрадно, що на гребені інновацій в нашій країні знаходяться fintech-компанії. Україна вже зараз майже досягла рівня розвинених фінансових ринків на зразок Великої Британії. При цьому ми обігнали за цим показником багато країн Євросоюзу. Ще торік загальна кількість усіх безготівкових платежів за картками Mastercard у нашій країні становила 51%, а вже сьогодні досягнуто рівень у 72%. Онлайн-оплати зросли на 45%. А 46% безконтактних оплат в Україні вже зараз проходить через NFC-пристрої. Ринок продовжує зростати, тому в майбутнє ми дивимося з оптимізмом", – підкреслила СЕО fintech-компанії LeoGaming, член Наглядової ради UAPS Олена Шевцова.

Нагадаємо, 9 серпня в готелі Hilton Kyiv відбулася перша конференція Української Асоціації платіжних систем - UAPS Conference 2021. Її спікерами, крім Джона Гербста, були третій президент України і голова Наглядової ради МПС LEO Віктор Ющенко, посол України в США Оксана Маркарова, президент US-Ukrainian Business Council Морган Вільямс, а також заступник Міністра молоді та спорту України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віталій Лавров.

На цей час до UAPS входить 20 учасників, серед яких найбільші фінансові компанії України ФК "Система" (бренд Sistema), ФК "Леогеймінг Пей" (бренд LeoGaming), ФК "Свіфт Гарант" (бренд City24), а також український транзакційний банк IBOX BANK.