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Новини Агресія Росії проти України
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Потрібна допомога воїну 93-ї ОМБр Віталію Заріпову, паралізованому після кулі російського снайпера

Паралізований після поранення кулею російського снайпера боєць 93 бригади Холодний Яр Віталій Заріпов потребує допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуку бригади.

У повідомленні зазначається: "Триває збір коштів на встановлення баклофенової помпи, щоб контролювати біль та судоми й спазми м’язів (спастику). Операцію з імплантації помпи в Інституті нейрохірургії у Києві.

Віталій Заріпов із позивним Татарин – старший сержант 93 бригади "Холодний Яр".

У червні 2020 року він зазнав важкого поранення від ворожого снайпера. Той поцілив Віталія у шию. Куля пошкодила шийний відділ хребта, через це у чоловіка паралізоване все тіло".

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"Я знав, що без жертв перемоги не буває!" - каже Віталій і сподівається на полегшення самопочуття. Зокрема, баклофенова помпа може допомогти йому самостійно управляти візком.

Віталій родом з села Калинівка Київської області. Брав участь у Революції Гідності.

З початком війни вступив у добровольчий батальйон "Київ-1", воював у Слов’янську. А потім пішов у 93 бригаду на контракт. Воював на Донеччині у Водяному, у Пісках, під Богданівкою, а також на Луганщині у Кримському. У чоловіка є син Руслан.

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"Колись Віталій сказав: "Усім, хто зараз на війні, бажаю не опускати руки – разом і до кінця". Тепер ми бажаємо, щоб не опускав руки сам Віталій і боровся за своє одужання. І ми просимо вас також підтримати Віталія", - йдеться в повідомленні.

"Він проходив дороговартісне лікування у сучасному реабілітаційному центрі "Модричі". Приймав дорогий препарат для лікування спастики. Та цього недостатньо. Ми сподіваємося, що операція полегшить його життя і закликаємо вас долучитися до збору коштів", - резюмували в бригаді.

Номер картки Віталія Заріпова:

5168 7573 8207 5556

Пожертвувати через платформу Network for Good (для користувачів за кордоном)

Потрібна допомога воїну 93-ї ОМБр Віталію Заріпову, паралізованому після кулі російського снайпера 01
Потрібна допомога воїну 93-ї ОМБр Віталію Заріпову, паралізованому після кулі російського снайпера 02

Автор: 

допомога (8327) лікування (607) Ян Осока (1495) 93 окрема механізована бригада (293)


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Топ коментарі
+20
"Война не закончена до тех пор, пока не будет похоронен последний погибший в ней солдат."

... и пока не вылечен последний раненый

преступно вести какие-то Будивныцтва и Садивныцтва, когда для раненых Воинов объявляют сбор средств

ЗЕленскому горет в аду!

а Воину поможем!

держись, Солдат !
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16.09.2021 20:32
+12
А от мені дико цікаво: зеля хоч гривню зі своєї кишені на допомогу пораненому воїну пожертвував? Скільки хлопців було би врятовано від загибелі та поранень,якщо би мали змогу,згідно "Наказу " головнокомандуючого миттево надавати "отвєтку" кацапам на їхні "прівєтки"!
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16.09.2021 20:54
+10
Вава с ленкой-впопучленкой уже пошли проведать?! Соки и цветочки за наш счёт , как всегда, жлобьйо крыворогатое?!
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16.09.2021 20:34
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государство не может сделать какие-нибудь телодвижения нащот помпы?
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16.09.2021 20:32 Відповісти
Он доброволец оказывается. Тут только.....
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16.09.2021 20:37 Відповісти
"Война не закончена до тех пор, пока не будет похоронен последний погибший в ней солдат."

... и пока не вылечен последний раненый

преступно вести какие-то Будивныцтва и Садивныцтва, когда для раненых Воинов объявляют сбор средств

ЗЕленскому горет в аду!

а Воину поможем!

держись, Солдат !
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16.09.2021 20:32 Відповісти
Вава с ленкой-впопучленкой уже пошли проведать?! Соки и цветочки за наш счёт , как всегда, жлобьйо крыворогатое?!
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16.09.2021 20:34 Відповісти
Страна не хочет помочь в лечении?
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16.09.2021 20:35 Відповісти
Вата і какая разніца точно не поможуть.
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16.09.2021 20:46 Відповісти
Та реально про вату.
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16.09.2021 20:58 Відповісти
суки кацапские
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16.09.2021 20:41 Відповісти
Йой...що стало з людиною...

Треба помагати.

Одужання та витримки.
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16.09.2021 20:45 Відповісти
А от мені дико цікаво: зеля хоч гривню зі своєї кишені на допомогу пораненому воїну пожертвував? Скільки хлопців було би врятовано від загибелі та поранень,якщо би мали змогу,згідно "Наказу " головнокомандуючого миттево надавати "отвєтку" кацапам на їхні "прівєтки"!
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16.09.2021 20:54 Відповісти
Нічого не дав і не дасть.

Поранені бійці розраховують лише на нас. В кого є розум і совість .
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16.09.2021 20:57 Відповісти
Та ЗЕ! институт будущего строит и миллиард деревьев. Ему он денег шоб в Грецию съездить на отдых не хватает
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16.09.2021 21:31 Відповісти
Давайте поможем, кто сколько может.....
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16.09.2021 21:33 Відповісти
Яке ганьбище! Волонтери до цих пір збирають на лікування поранених! Держави немає?
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16.09.2021 21:37 Відповісти
Держава-то есть, только захвачена она угашенными клоунами-мародерами !

P.S. Помог Виталию на лечение. Одужуй, Воин !
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16.09.2021 22:22 Відповісти
К сожалению, не захвачена, а отдана. До сих пор не могу понять, КАК можно было выбрать такого Президентом. О чем думали избиратели, если можно их так назвать?
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17.09.2021 00:42 Відповісти
Мне вот тоже интересно чем и о чем "думали" 73% ЗЁбнутых "избирателей", сложивших коалицию из электоральных психов и упоротых ватников-совкодрочеров, ставя для руководства семь лет воюющей с намного более сильным агрессором страны, труппу из цирка угашенных клоунов ...
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17.09.2021 10:46 Відповісти
Держись братан! Помог чем смог.
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16.09.2021 23:07 Відповісти
+

Поширила. Сподіваюся, що інші долучаться. Розповсюдьте новину.

Лишилося зібрати трошки більше 2 тисяч, як написано.
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17.09.2021 00:42 Відповісти
+
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17.09.2021 05:46 Відповісти
 
 