Потрібна допомога воїну 93-ї ОМБр Віталію Заріпову, паралізованому після кулі російського снайпера

Паралізований після поранення кулею російського снайпера боєць 93 бригади Холодний Яр Віталій Заріпов потребує допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуку бригади.

У повідомленні зазначається: "Триває збір коштів на встановлення баклофенової помпи, щоб контролювати біль та судоми й спазми м’язів (спастику). Операцію з імплантації помпи в Інституті нейрохірургії у Києві.

Віталій Заріпов із позивним Татарин – старший сержант 93 бригади "Холодний Яр".

У червні 2020 року він зазнав важкого поранення від ворожого снайпера. Той поцілив Віталія у шию. Куля пошкодила шийний відділ хребта, через це у чоловіка паралізоване все тіло".

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"Я знав, що без жертв перемоги не буває!" - каже Віталій і сподівається на полегшення самопочуття. Зокрема, баклофенова помпа може допомогти йому самостійно управляти візком.

Віталій родом з села Калинівка Київської області. Брав участь у Революції Гідності.

З початком війни вступив у добровольчий батальйон "Київ-1", воював у Слов’янську. А потім пішов у 93 бригаду на контракт. Воював на Донеччині у Водяному, у Пісках, під Богданівкою, а також на Луганщині у Кримському. У чоловіка є син Руслан.

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"Колись Віталій сказав: "Усім, хто зараз на війні, бажаю не опускати руки – разом і до кінця". Тепер ми бажаємо, щоб не опускав руки сам Віталій і боровся за своє одужання. І ми просимо вас також підтримати Віталія", - йдеться в повідомленні.

"Він проходив дороговартісне лікування у сучасному реабілітаційному центрі "Модричі". Приймав дорогий препарат для лікування спастики. Та цього недостатньо. Ми сподіваємося, що операція полегшить його життя і закликаємо вас долучитися до збору коштів", - резюмували в бригаді.

Номер картки Віталія Заріпова:

5168 7573 8207 5556

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