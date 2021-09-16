Потрібна допомога воїну 93-ї ОМБр Віталію Заріпову, паралізованому після кулі російського снайпера
Паралізований після поранення кулею російського снайпера боєць 93 бригади Холодний Яр Віталій Заріпов потребує допомоги.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуку бригади.
У повідомленні зазначається: "Триває збір коштів на встановлення баклофенової помпи, щоб контролювати біль та судоми й спазми м’язів (спастику). Операцію з імплантації помпи в Інституті нейрохірургії у Києві.
Віталій Заріпов із позивним Татарин – старший сержант 93 бригади "Холодний Яр".
У червні 2020 року він зазнав важкого поранення від ворожого снайпера. Той поцілив Віталія у шию. Куля пошкодила шийний відділ хребта, через це у чоловіка паралізоване все тіло".
"Я знав, що без жертв перемоги не буває!" - каже Віталій і сподівається на полегшення самопочуття. Зокрема, баклофенова помпа може допомогти йому самостійно управляти візком.
Віталій родом з села Калинівка Київської області. Брав участь у Революції Гідності.
З початком війни вступив у добровольчий батальйон "Київ-1", воював у Слов’янську. А потім пішов у 93 бригаду на контракт. Воював на Донеччині у Водяному, у Пісках, під Богданівкою, а також на Луганщині у Кримському. У чоловіка є син Руслан.
"Колись Віталій сказав: "Усім, хто зараз на війні, бажаю не опускати руки – разом і до кінця". Тепер ми бажаємо, щоб не опускав руки сам Віталій і боровся за своє одужання. І ми просимо вас також підтримати Віталія", - йдеться в повідомленні.
"Він проходив дороговартісне лікування у сучасному реабілітаційному центрі "Модричі". Приймав дорогий препарат для лікування спастики. Та цього недостатньо. Ми сподіваємося, що операція полегшить його життя і закликаємо вас долучитися до збору коштів", - резюмували в бригаді.
Номер картки Віталія Заріпова:
5168 7573 8207 5556
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... и пока не вылечен последний раненый
преступно вести какие-то Будивныцтва и Садивныцтва, когда для раненых Воинов объявляют сбор средств
ЗЕленскому горет в аду!
а Воину поможем!
держись, Солдат !
Треба помагати.
Одужання та витримки.
Поранені бійці розраховують лише на нас. В кого є розум і совість .
P.S. Помог Виталию на лечение. Одужуй, Воин !
Поширила. Сподіваюся, що інші долучаться. Розповсюдьте новину.
Лишилося зібрати трошки більше 2 тисяч, як написано.