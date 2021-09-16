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Таран: У 2022 році на безпеку й оборону вперше буде виділено рекордну суму

Таран: У 2022 році на безпеку й оборону вперше буде виділено рекордну суму

У 2022 році на фінансування безпеки виділено на 0,03% ВВП більше, ніж у 2021-му.

Про це пише у фейсбуку пресслужба Міністерства оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вперше в історії України у проєкті Державного бюджету на 2022 рік передбачено рекордну суму на фінансування сектору безпеки і оборони України - 5,95% від ВВП (відповідний показник у 2021 році становив 5,92%, а у 2020 році 5,45% від ВВП)", - йдеться в повідомленні.

Міністр оборони Андрій Таран обіцяє збільшити витрати на фонд оплати праці військовослужбовців і на озброєння.

Також читайте: Проєкт Держбюджету-2022: витрати на Офіс Генпрокурора збільшать на 17,5%, Міноборони - 11,5%, НАБУ - 10,6%, МВС - 1,7%. ІНФОГРАФІКА

"71,2 млрд грн підуть на грошове забезпечення та заробітну плату військовослужбовців та працівників, що на 10,9 млрд грн більше, ніж у 2021 році. Президент України обіцяв, що Збройні Сили отримають новітню та модернізовану зброю й техніку, - ми виконуємо це завдання: 32,9 млрд грн передбачені на програму розвитку озброєння та військової техніки, що відповідає принципам держав-членів НАТО, які спрямовують на цей напрям щонайенше 20%", - цитує пресслужба його слова.

5,5 млрд грн виділено на житло для переселенців-учасників АТО/ООС.

"Крім бюджетних видатків на оборону, Україна отримає міжнародну допомогу від урядів Франції (12,6 млрд грн), Великої Британії (6,7 млрд грн) та США (1,7 млрд грн)", - додали в Міноборони.

Також читайте: На рахунках Міноборони можуть залишитися 15 невикористаних мільярдів, - нардеп "Голосу" Костенко

Автор: 

бюджет (2978) Міноборони (7289) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+16
І що ?

Це прям виклик для тарана- частину вкрасти, а частину ніяк не використати. Працює людина на розвал армії.
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16.09.2021 20:43
+15
Рекордные суммы только на бумаге, а по факту большая часть оборонзаказа не выполняется.
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16.09.2021 20:44
+15
не треба нас дурити !!!!!

сектора безопасности и обороны Украины:

на вертухаев - 5%

на ВСУ - 0,95%
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16.09.2021 20:45
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І що ?

Це прям виклик для тарана- частину вкрасти, а частину ніяк не використати. Працює людина на розвал армії.
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16.09.2021 20:43 Відповісти
Та ні. Це більше виклик для суспільства. Не можна, щоб зелені слиняві гниди, штибу оцього недорозвиненого пана, наживалися на наших бійцях.
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16.09.2021 20:51 Відповісти
На счетах Минобороны могут остаться 15 неиспользованных миллиардов, - нардеп "Голоса" Костенко
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16.09.2021 21:39 Відповісти
Ген "Седло" совок классический
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16.09.2021 23:48 Відповісти
Рекордные суммы только на бумаге, а по факту большая часть оборонзаказа не выполняется.
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16.09.2021 20:44 Відповісти
не треба нас дурити !!!!!

сектора безопасности и обороны Украины:

на вертухаев - 5%

на ВСУ - 0,95%
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16.09.2021 20:45 Відповісти
когда погасиш задолженности солдатам, ворюга ?!!!
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16.09.2021 20:46 Відповісти
В минулому році ті ж рекордні суми були, ну і, звісно, вперше. Куди ж мілким, без манії величі. І вперше, заборгованності в млрди гривень і жодного підняття зарплати, за два роки.
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16.09.2021 20:49 Відповісти
Карл, вы не разглядели ахренительного роста !

аж на на 0,03% ВВП больше

три сотых процента !

Карл, это же даже не статистическая похыбка !
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16.09.2021 20:58 Відповісти
Дрібним, а не мілким. Мілким буває калюжа, море,... А Вам, схоже, какцапи в печінки пролізли.
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16.09.2021 21:29 Відповісти
Дякую
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16.09.2021 21:32 Відповісти
Варто час від часу гортати цю книжечку:
https://shron1.chtyvo.org.ua/Antonenko-Davydovych/Yak_my_hovorymo.pdf
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17.09.2021 09:51 Відповісти
вот только... безопасность кого?
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16.09.2021 20:46 Відповісти
Зеля купит для себя у одноплеменников "Железный купол",

Богуцкой - железное ведро на голову,

а солдатикам - заборгованнисть по выплатам
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16.09.2021 21:01 Відповісти
чомусь ваші "рекордні суми" не доходять ні до військовослужбовців, ні до виробників зброї
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16.09.2021 20:48 Відповісти
и в том году так говорилось, а ребятам зарплату задерживают

про сорванный оборонзаказ тут только боты и вата не писали
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16.09.2021 20:51 Відповісти
Враховуючи кількість бабла, що піде на прокуратуру, можна сміливо стверджувати: оборонятись збираються не від зовнішнього ворога.
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16.09.2021 20:54 Відповісти
знов від Порошенка? Чи вже від Кличка?
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17.09.2021 12:50 Відповісти
319,4 миллиарда гривен. 12 миллиардов долларов. Это почти в 5 раз больше чем тратит нефтяной Азербайджан с крутой армией (как рассказывают на Цензоре).
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16.09.2021 20:55 Відповісти
у нас армия побольше, но, цифры интересные......
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16.09.2021 21:02 Відповісти
А что пилить, если сумма будет небольшая?
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16.09.2021 21:05 Відповісти
Бюджет МОУ 131 млрд.грн. !!!)))
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16.09.2021 21:05 Відповісти
Согласно проекту, страна увеличит оборонные расходы: на сектор национальной безопасности и обороны в бюджете на следующий год предусмотрено 319,4 миллиарда гривен, что составит 5,95 процента ВВП.
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16.09.2021 21:07 Відповісти
Це зведений бюджет оборонного сектора ,ЗСУ,МВС(НГУ),СБУ,ДПСУ ,загалом п"ятнадцять бюджетів ,розвідка ,охорона ,спецтранспорт і навіть пожежники !!!)))
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16.09.2021 21:14 Відповісти
и сколько в МО остаётся ?
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16.09.2021 23:49 Відповісти
131 лярд !!!)))
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17.09.2021 00:00 Відповісти
Що дає на 2.44 % ВВП на МО

Що не так і далеко від показників епохи Кучми коли армія розкрадалась та роззброювалась
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17.09.2021 12:52 Відповісти
він кошти на ДОЗ за 2020-2021 роки не використав, а вже замахнувся на 2022 рік. Мабуть по кишенях, разом з хабарниками-генералами розсуюють.
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16.09.2021 20:55 Відповісти
Дивись, слюною не подавись від радості...
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16.09.2021 20:56 Відповісти
Спершу виконайте оборонзамовдення на 21 рік, а вже потім патякайте за 22-й!
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16.09.2021 20:59 Відповісти
И такая же рекордная сумма будет не освоена.

Сколько не выделяй, оборонзаказы не выполняются.

Ты сначала наведи порядок с теми деньгами и делами, что уже есть.
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16.09.2021 21:04 Відповісти
Кстати, учитывая что бюджет Пентагона в этом году $740 миллиардов, этих денег американской армии хватит всего на 6 дней. Вот где умеют распорядится деньгами. Давайте потратим на этой неделе 12 миллиардов! Да запросто!
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16.09.2021 21:19 Відповісти
"- Позаторік ми засіяли буряком 50 гектарів. Усе зжер довгоносик.
- Торік ми засіяли 100 гектарів. І знову - все зжер клятий довгоносик.
- Цього року пропоную засіяти 200 гектарів! Нехай він подавиться!"(с)
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16.09.2021 21:11 Відповісти
Министр обороны должен не фейками заниматься и восхвалять власть за повышение оборонного бюджета (общего), а сравнивать за бюджет ВСУ 2021 и 2022 рода.
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16.09.2021 21:14 Відповісти
виртуальность хорошая штука, когда на днях писали что денег на зарплаты нет, если убрать недогенералов, то и денег бы хватило для тех кто действительно этого заслуживает!
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16.09.2021 21:16 Відповісти
Ну понятно. Бубочка 2 года Путлеру в глаз заглядывал, потому военный бюджет сократился в 2 раза.
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16.09.2021 21:26 Відповісти
Будет распилена рекордная сумма.

А здесь и сейчас ВСУ не платят зарплату и провален обронзаказ.
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16.09.2021 21:41 Відповісти
Да, да, да.... Обязательно надо выделить! Перед народом отчитаться, рассказать о поддержке... В грудь постучать, ножкой топнуть. О патриотизме пару слов сказать

Потом потиху стырить. Ведь это так легко! Главное - пообещать
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16.09.2021 21:42 Відповісти
Гройсман, в программе Василия Голованого ...пояснил, что под ,,безопасность,, попадают СБУ, полиция, прокуратура ....., но всех интересует, сколько средств выделяют Армии, которой задолжали боевые, не повышают зарплату и т.д.
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16.09.2021 21:58 Відповісти
Ви дегени не освоїли кошти 2021року, заборгованості, збитки укроборонпрому, зрив оборонного замовлення України, відводи військ, погіршення умов служби, масові звільнення, нульова реакція на бойові втрати України на війні.....падли!🤬
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16.09.2021 21:58 Відповісти
Главное,чтоб деньги тратили и закупали новое оружие и снаряды!
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16.09.2021 22:00 Відповісти
Доктор Хаус тоже согласен)))
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16.09.2021 22:21 Відповісти
"Увеличение на 0,03 %.." -это не те 15 лярдов бюджета 2021 Минобороны, которые оприходовать не успеют ..??
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16.09.2021 22:24 Відповісти
Коли робиться справа, то це всі бачать, а коли одні балачки й дерибан, то теж все видно, зелена пліснява просто освоює кошти, а ЗСУ розвалюються.
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16.09.2021 23:21 Відповісти
Показатели проекта бюджета 2022 г. который КМ собирается вносить в парламент, в разделе финансирования обороны составит 171 млрд. гривен и позволяет финансировать денежное содержание и социальные выплаты военнослужащих на 94,6% от потребности,
производство и ремонт военной техники на 47%,
реактивацию запасов вооружения и боекомплекта на 12%,
строительство социальной инфраструктуры для ВС на 0,6%,
закупку систем вооружения на 12% от прогнозируемой потребности.
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16.09.2021 23:25 Відповісти
+0.0000003% - вот это рекорд! а где патронный завод зепадла
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17.09.2021 01:56 Відповісти
Всі розмови про виділені суми чи відсотки не коштують і ломаного гроша.Чому?Тому,що вони все одно не будуть витрачені,НІ-КУ-ДИ.Вони, останні два роки, залишали не витраченими більше одного міл'ярда гривень кожен рік.Економлять на військових,а витрачають на "велике крадівництво".
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17.09.2021 08:00 Відповісти
блин, главное эффективность, а не генеральские дачи...
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17.09.2021 08:41 Відповісти
"Впервые в истории Украины в проекте Государственного бюджета на 2022 год предусмотрена рекордная сумма на финансирование сектора безопасности и обороны Украины - 5,95% от ВВП (соответствующий показатель в 2021 году составлял 5,92%, а в 2020 году 5,45% от ВВП)", - сказано в сообщении.

В голове этого совкового министра Украина существует только начиная с 2020 года?
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17.09.2021 08:41 Відповісти
А сколько не освоено)
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17.09.2021 09:57 Відповісти
Воно й то не освоює, чі він спить на них, тіпа все моє)))
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17.09.2021 09:56 Відповісти
Виділити можна що завгодно
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17.09.2021 10:18 Відповісти
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17.09.2021 10:19 Відповісти
а инфляцию посчитали? получается то меньше
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17.09.2021 10:28 Відповісти
А толку если они эти деньги не могут освоить в пользу МО, а по своим карманам прячут..
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17.09.2021 10:35 Відповісти
Шукати гроші для армії, виборювати їх, коли інші міністерства відривають свої шмати від бюджетного пірога - оце і є робота бюрократів з МО. І схоже, вони цю роботу, враховуючи 5,95% від ВВП, виконали непогано.
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17.09.2021 10:38 Відповісти
будет шо спи#дить
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17.09.2021 11:54 Відповісти
На безопасность евреев в Украине выделяют рекордные цифры. Снова будут проводиться учения со сценарием захвата синагоги и посольства Израиля. С вертолётами, боевыми машинами, всевозможными спецсредства и и т.д.

Мы в очередной раз дорого заплатим за эти шоу

Это просто ***** какой то..
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17.09.2021 12:22 Відповісти
Таран - Ермаковский прихвостень, который работает на РФию.
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17.09.2021 12:23 Відповісти
Гроші які йдуть на модернізацію арміїї потім просто перетворуюються в закупівлю патронів, а нова техніка не надходить. Таке триває роками.
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17.09.2021 12:51 Відповісти
В стране инфляция 15% в год, это тело ее посчитало?
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17.09.2021 12:53 Відповісти
 
 