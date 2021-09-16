Таран: У 2022 році на безпеку й оборону вперше буде виділено рекордну суму
У 2022 році на фінансування безпеки виділено на 0,03% ВВП більше, ніж у 2021-му.
Про це пише у фейсбуку пресслужба Міністерства оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вперше в історії України у проєкті Державного бюджету на 2022 рік передбачено рекордну суму на фінансування сектору безпеки і оборони України - 5,95% від ВВП (відповідний показник у 2021 році становив 5,92%, а у 2020 році 5,45% від ВВП)", - йдеться в повідомленні.
Міністр оборони Андрій Таран обіцяє збільшити витрати на фонд оплати праці військовослужбовців і на озброєння.
"71,2 млрд грн підуть на грошове забезпечення та заробітну плату військовослужбовців та працівників, що на 10,9 млрд грн більше, ніж у 2021 році. Президент України обіцяв, що Збройні Сили отримають новітню та модернізовану зброю й техніку, - ми виконуємо це завдання: 32,9 млрд грн передбачені на програму розвитку озброєння та військової техніки, що відповідає принципам держав-членів НАТО, які спрямовують на цей напрям щонайенше 20%", - цитує пресслужба його слова.
5,5 млрд грн виділено на житло для переселенців-учасників АТО/ООС.
"Крім бюджетних видатків на оборону, Україна отримає міжнародну допомогу від урядів Франції (12,6 млрд грн), Великої Британії (6,7 млрд грн) та США (1,7 млрд грн)", - додали в Міноборони.
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Це прям виклик для тарана- частину вкрасти, а частину ніяк не використати. Працює людина на розвал армії.
сектора безопасности и обороны Украины:
на вертухаев - 5%
на ВСУ - 0,95%
аж на на 0,03% ВВП больше
три сотых процента !
Карл, это же даже не статистическая похыбка !
https://shron1.chtyvo.org.ua/Antonenko-Davydovych/Yak_my_hovorymo.pdf
Богуцкой - железное ведро на голову,
а солдатикам - заборгованнисть по выплатам
про сорванный оборонзаказ тут только боты и вата не писали
Що не так і далеко від показників епохи Кучми коли армія розкрадалась та роззброювалась
Сколько не выделяй, оборонзаказы не выполняются.
Ты сначала наведи порядок с теми деньгами и делами, что уже есть.
- Торік ми засіяли 100 гектарів. І знову - все зжер клятий довгоносик.
- Цього року пропоную засіяти 200 гектарів! Нехай він подавиться!"(с)
А здесь и сейчас ВСУ не платят зарплату и провален обронзаказ.
Потом потиху стырить. Ведь это так легко! Главное - пообещать
производство и ремонт военной техники на 47%,
реактивацию запасов вооружения и боекомплекта на 12%,
строительство социальной инфраструктуры для ВС на 0,6%,
закупку систем вооружения на 12% от прогнозируемой потребности.
В голове этого совкового министра Украина существует только начиная с 2020 года?
Мы в очередной раз дорого заплатим за эти шоу
Это просто ***** какой то..