Діалог з реформування ВРП конструктивний, ми почули від усіх сторін прагнення провести реформу, - заява послів країн G7 про судову реформу

Посли G7 назвали діалог в Офісі Президента щодо реформування Вищої ради правосуддя (ВРП) конструктивним, почули від усіх сторін одностайне прагнення провести реформу ВРП.

"Посли G7 були раді приєднатися до сьогоднішнього конструктивного діалогу з урядом, парламентом і судовими органами про реформування Вищої ради правосуддя, організованого Офісом Президента. Посли почули від усіх сторін, зокрема, одностайне прагнення України провести реформу ВРП", - йдеться в повідомленні послів у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Посли G7 підкреслили, що реформа ВРП - історична можливість створити ефективну і чесну судову систему, яку українці потребують і якої заслуговують.

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"Посли закликали Раду суддів і всіх партнерів України забезпечити якнайшвидше висування експертів України для роботи в Раді з етики ВРП", - йдеться в повідомленні.

Крім того, посли наголосили на міжнародній підтримці реформування ВРП відповідно до законів, ухвалених Верховною Радою в липні, включно з поданням висококваліфікованих міжнародних експертів для Ради з етики, які працюватимуть разом з українськими колегами після їхнього призначення.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше в Офісі Президента відбулася присвячена судовій реформі в Україні робоча зустріч за участю голови Ради суддів, Верховного Суду, представників парламенту, уряду, а також послів країн "Великої сімки" та Європейського Союзу. Учасники ухвалили спільну заяву.

Глава Верховного суду України Валентина Данішевська вважає, що Рада суддів України (РСУ) жодним чином не порушила закон через те, що не змогла з першого разу обрати своїх представників до Етичної ради Вищої ради правосуддя.

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