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Новини Судова реформа
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Діалог з реформування ВРП конструктивний, ми почули від усіх сторін прагнення провести реформу, - заява послів країн G7 про судову реформу

Діалог з реформування ВРП конструктивний, ми почули від усіх сторін прагнення провести реформу, - заява послів країн G7 про судову реформу

Посли G7 назвали діалог в Офісі Президента щодо реформування Вищої ради правосуддя (ВРП) конструктивним, почули від усіх сторін одностайне прагнення провести реформу ВРП.

"Посли G7 були раді приєднатися до сьогоднішнього конструктивного діалогу з урядом, парламентом і судовими органами про реформування Вищої ради правосуддя, організованого Офісом Президента. Посли почули від усіх сторін, зокрема, одностайне прагнення України провести реформу ВРП", - йдеться в повідомленні послів у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Посли G7 підкреслили, що реформа ВРП - історична можливість створити ефективну і чесну судову систему, яку українці потребують і якої заслуговують.

Також читайте: Зеленський про блокування Радою суддів судової реформи: Кожна незаконна дія отримає негайну відсіч

"Посли закликали Раду суддів і всіх партнерів України забезпечити якнайшвидше висування експертів України для роботи в Раді з етики ВРП", - йдеться в повідомленні.

Крім того, посли наголосили на міжнародній підтримці реформування ВРП відповідно до законів, ухвалених Верховною Радою в липні, включно з поданням висококваліфікованих міжнародних експертів для Ради з етики, які працюватимуть разом з українськими колегами після їхнього призначення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський жорстко і правильно відреагував на блокування "судовою мафією" його реформи. Гадаю, він дотримається слова, - Шабунін

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше в Офісі Президента відбулася присвячена судовій реформі в Україні робоча зустріч за участю голови Ради суддів, Верховного Суду, представників парламенту, уряду, а також послів країн "Великої сімки" та Європейського Союзу. Учасники ухвалили спільну заяву.

Глава Верховного суду України Валентина Данішевська вважає, що Рада суддів України (РСУ) жодним чином не порушила закон через те, що не змогла з першого разу обрати своїх представників до Етичної ради Вищої ради правосуддя.

Також читайте: Судді на зустрічі в ОП пообіцяли продовжити реформу

Автор: 

G-7 G7 (1032) судова реформа (1459) Вища рада правосуддя (582) Офіс Президента (2018)


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Топ коментарі
+4
заяви про стрємлєніє....енто супєр.
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16.09.2021 20:48
+4
Лялька на завжди лишиться лялькою ,можливе лише зміна ролі ,згідно сценарія !!)))
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16.09.2021 20:56
+3
Прагнути і робити ,це різні речі !!! )))
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16.09.2021 20:53
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заяви про стрємлєніє....енто супєр.
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16.09.2021 20:48 Відповісти
Прагнути і робити ,це різні речі !!! )))
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16.09.2021 20:53 Відповісти
это примерно как нам привозят из заграничных вояжей "величайшего" декларации о намерениях инвестировать инвестиции в инвест-няню)
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16.09.2021 20:59 Відповісти
Данишевский не нарушил закон, НО И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕШЬ! на хрена ты там сидишь?
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16.09.2021 20:48 Відповісти
Зеленский превращается в фюрера.
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16.09.2021 20:49 Відповісти
Лялька на завжди лишиться лялькою ,можливе лише зміна ролі ,згідно сценарія !!)))
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16.09.2021 20:56 Відповісти
Ви ще вірите!? ДАРЕМНО
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16.09.2021 20:54 Відповісти
То тчо Зеля ******* не дорого возьмёт мы давно знаем...
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16.09.2021 21:04 Відповісти
А Тупицький з Вовком та Портновим згодні? Треба ще Чауса делегувати до ВРП, як експерта по доброчесності від ОП та вьязня волі для підвищення авторитету суду!
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16.09.2021 21:09 Відповісти
США и ЕС давно пора создать подобие списка Магнитского для украинских чиновников/судей/политиков. Эти по другому не понимают.
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16.09.2021 21:25 Відповісти
Опять обманули послов ЕС и США.
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16.09.2021 21:35 Відповісти
судьи, выгоняйте воров, а то многие их вас улетят на Ростов. По миру вы не полетаете - выловят.
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17.09.2021 03:39 Відповісти
пообещать не значит женится
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17.09.2021 03:57 Відповісти
 
 