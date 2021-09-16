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Новини Хабарники
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Поліцейського, який обіцяв за 1 тис. дол. хабаря допомогти закрити кримінальну справу, затримано на Херсонщині, - ДБР. ФОТО

Поліцейського, який обіцяв за 1 тис. дол. хабаря допомогти закрити кримінальну справу, затримано на Херсонщині, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали оперуповноваженого сектору карного розшуку Бериславського відділу поліції в Херсонській області, який за гроші обіцяв батькам "відмазати" їхнього сина від кримінальної відповідальності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, поліцейський вимагав гроші від батьків хлопця, який підозрювався у заподіянні легких тілесних ушкоджень громадянину. Правоохоронець гарантував, що за 1 тис. доларів він "домовиться" зі слідчим і справу буде закрито.

Працівники ДБР затримали оперуповноваженого під час одержання другої частини хабаря в сумі 17 тис. гривень. Раніше було задокументовано одержання ним 10 тис. гривень.

Поліцейського, який обіцяв за 1 тис. дол. хабаря допомогти закрити кримінальну справу, затримано на Херсонщині, - ДБР 01

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Вирішується питання щодо повідомлення поліцейському про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 8 років з конфіскацією майна.

Автор: 

хабар (4686) Нацполіція (15120) ДБР (3464) Херсонська область (5691)


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мощ
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16.09.2021 21:02 Відповісти
Жадность фраера сгубила...
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16.09.2021 21:03 Відповісти
Це прям таки за долоню взяв лагідно так на фото...пузан -затримщик, а як би той, на фото з обличчям замиленим, пістолетик вихопив?? Щось не так у Датському королівстві...
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16.09.2021 21:16 Відповісти
Легкие телесные? Штука баксов?) Мусору?)
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16.09.2021 21:56 Відповісти
 
 