Поліцейського, який обіцяв за 1 тис. дол. хабаря допомогти закрити кримінальну справу, затримано на Херсонщині, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали оперуповноваженого сектору карного розшуку Бериславського відділу поліції в Херсонській області, який за гроші обіцяв батькам "відмазати" їхнього сина від кримінальної відповідальності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, поліцейський вимагав гроші від батьків хлопця, який підозрювався у заподіянні легких тілесних ушкоджень громадянину. Правоохоронець гарантував, що за 1 тис. доларів він "домовиться" зі слідчим і справу буде закрито.

Працівники ДБР затримали оперуповноваженого під час одержання другої частини хабаря в сумі 17 тис. гривень. Раніше було задокументовано одержання ним 10 тис. гривень.

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Вирішується питання щодо повідомлення поліцейському про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 8 років з конфіскацією майна.