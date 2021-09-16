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Новини
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Зеленський обговорив із представниками Ради і Кабміну законопроєкти про олігархів і податки, - "слуга народу" Кравчук

Зеленський обговорив із представниками Ради і Кабміну законопроєкти про олігархів і податки, -

На нараді у президента Володимира Зеленського за участю представників парламенту та Кабміну обговорили роботу над законопроєктами про олігархів №5599 і про наповнення бюджету №5600. Єдине кадрове питання, яке порушувалося на нараді, - це призначення нового глави правоохоронного комітету ВР.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми б не хотіли затягувати з розглядом законопроєкту про олігархів і ресурсного законопроєкту в сесійній залі. Тому ми очікуємо, що цього тижня отримаємо позитивні висновки профільних комітетів. Зокрема, комітет з нацбезпеки та оборони в п'ятницю має ухвалити рішення щодо законопроєкту №5599", - розповіла Кравчук.

Також читайте: Комітет Ради з питань нацбезпеки завтра розгляне законопроєкт про деолігархізацію

"Слуга народу" уточнила, що з понад 1200 поправок, внесених до законопроєкту про олігархів, буде враховано приблизно 200. Вони здебільшого стосуються уточнень термінології та кардинально не змінюють "архітектуру" законопроєкту, додала вона. За її словами, шанси на розгляд цього законопроєкту в Раді наступного пленарного тижня "доволі високі".

"Ми також очікуємо, що у вівторок ми розглянемо призначення Сергія Іонушаса на посаду голови правоохоронного комітету. Оскільки є низка важливих законопроєктів, які перебувають на розгляді цього комітету. Потрібно, щоби комітет працював повноцінно. Інших кадрових питань, якихось ротацій в уряді на нараді не порушувалося і не обговорювалося", - сказала Кравчук.

Також читайте: Зміни всього Кабміну точно не буде, принаймні найближчим часом, - "слуга народу" Кравчук

Автор: 

Зеленський (23642) олігарх (930) Кравчук Євгенія (374)


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Топ коментарі
+9
Законы бредовые, но ничего лучшего от СН нечего ожидать. После импичмента все эти законы будут отменять.
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16.09.2021 21:24
+8
А на футболе не успели обсудить?
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16.09.2021 21:25
+7
Сначала Коломой сводил своих лакеев на футбол, а потом они обсудили, как будут бороться с олигархами.
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16.09.2021 21:28
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Законы бредовые, но ничего лучшего от СН нечего ожидать. После импичмента все эти законы будут отменять.
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16.09.2021 21:24 Відповісти
Наступники будуть розгрібати купи лайна Зеленського. На це і витратять час своєї каденції. На жаль.
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16.09.2021 21:30 Відповісти
Жаль, что гибель умерших от Ковида и кацапских обстрелов отменить нельзя будет.

И несколько зря потраченых лет жизни и развития Украины тоже уже вернуть
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16.09.2021 21:31 Відповісти
А на футболе не успели обсудить?
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16.09.2021 21:25 Відповісти
маєш на увазі інфу "https://prm.ua/deoliharkhizatsiia-arakhamiia-i-piv-kabminu-zustrilysia-z-kolomoyskym-ta-surkisom/ Арахамія і пів кабміну зустрілися з Коломойським та Суркісом "?? Так там ЄрЗе не було.
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16.09.2021 21:42 Відповісти
Дерьмак ему сказал не светиться на сходняке. Торпед отправил.
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16.09.2021 22:03 Відповісти
Кто посмел вырвать зеледента и айкосовых джунглей ОПы? Что, принесли его за стол и поговорили без рояля?
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16.09.2021 21:27 Відповісти
Сначала Коломой сводил своих лакеев на футбол, а потом они обсудили, как будут бороться с олигархами.
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16.09.2021 21:28 Відповісти
зебобики, теперь вы станете олигархами в контексте "ресурсного законопроекта". Вы не только олигархи и президенты, вы еще и чьи-то ресурсы, то бишь лохи
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16.09.2021 21:30 Відповісти
А мне вот интересно, с профессиональной точки зрения, как врачу психиатру, с чего у Зе такая патологическая ненависть к Пороху? С 2014 года фигляр шлялся по Московии и курортам турецким и греческим, и там и в двух других означенных мой местах он имитировал игру пиписькой на пианино перед московитами, рубил с них бабло и не платя налогов в Украине выводил их в офшоры. Облаву на него, с целью призыва, Порох не организовывал, налоговую, СБУ, МВД, разного рода НАБУ и т.д. с Генпрокуратурой не натравливал. Может шоколада в детстве недоедал? Так то вопросы к маме Римме и жлобству папы Саша. Случай интересный, с точки зрения клинической психиатрии.
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16.09.2021 21:34 Відповісти
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16.09.2021 21:36 Відповісти
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16.09.2021 21:36 Відповісти
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16.09.2021 21:37 Відповісти
"Страшная угроза" нависла над олигархами.
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17.09.2021 08:08 Відповісти
Законопроект об олигархах, это нарушение Конституции, направленный на политическое преследование конкурентов и ликвидацию свободных СМИ, по лекалам Путина в начале 2000-х ... это продвижение Украины к авторитарному режиму, типа России и Белоруссии...
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16.09.2021 21:48 Відповісти
: "Якщо вам важко повірити, що Україна скочується до рівня свобод нинішньої Білорусі, то придивіться на Зеленського, який має монополію влади, якою користується виключно заради власних інтересів, який знищує демократію та свободу слова, який замість боротьби з олігархами, стає олігархом."
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17.09.2021 17:07 Відповісти
"Мы бы не хотели затягивать с рассмотрением законопроекта об олигархах и ресурсного законопроекта в сессионном зале" Источник:

А якщо врахувати те, що ці закони порушують конституційні права громадян, то, з урахуванням стількох порушень Конституції та інших законів "узєлєнськими", потрібно казати "наполягаємо на негайному прийнятті..."

Скажіть, а будинок з химерами Городецького відкритий для огляду пересічними громадянами? А напроти виїзду з ОПи на Шовковичну ще є парк?
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16.09.2021 21:58 Відповісти
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16.09.2021 23:35 Відповісти
 
 