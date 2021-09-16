Головні новини 16 вересня: окупанти поранили главу ВЦА Щастя, Європарламент ухвалив жорстку резолюцію про Росію

Окупанти обстріляли Щастя і поранили главу ВЦА, Європарламент погрожує відключити Росію від SWIFT, у багатті туристів у Карпатах вибухнув снаряд часів Першої світової - головні новини 16 вересня.

Окупанти поранили під час обстрілу главу Щастинської ВЦА

Місто зранку обстрілювали двічі - о 6:40 і о 7:30. Пошкоджено адміністративну будівлю та автомобіль. Глава ВЦА Олександр Дунець госпіталізований. СБУ розслідує обстріл за статтею "теракт".

Судді обіцяють продовжити реформу

В Офісі Президента зібрали велику нараду через те, що Рада суддів заблокувала реформу, відмовившись призначити своїх представників до Етичної ради. В результаті ухвалили заяву про те, що реформа важлива і що її не можна зірвати. Представники G7 зустріччю задоволені.

Європарламент ухвалив жорстку резолюцію про Росію

РФ у документі називають "авторитарною клептократією в стані застою". Якщо вибори в Держдуму відбудуться з порушеннями - їх можуть не визнати. Йдеться також про можливе відключення Росії від SWIFT. У Кремлі заявили, що "документ викликає жаль". У Києві резолюцію оцінили позитивно.

Білоруські опозиціонери і СБУ

"Білоруський дім" повідомив про затримання своєї волонтерки Олени Жаркевич і про те, що "на розмову" в спецслужбу викликали ще 5 членів організації. "Проводяться "розмови". Надається класичний вибір "співпраця або депортація", - заявили в організації. Офіційна версія спецслужби - інша: під час перевірки одного з хостелів виявили нелегальних мігрантів із Білорусі. Загалом у хостелі жили 12 білорусів, двоє з них перетнули кордон незаконно, їх передали Держміграції, - повідомили в СБУ.

Вибух у Карпатах

Туристи зупинилися на нічліг у горах і розпалили багаття (до того ж там, де вже було вогнище). Через півтори години раптово пролунав вибух. Двоє людей загинули, четверо зазнали травм. На місці знайшли осколки снаряда часів Першої світової.

Школи працюватимуть лише у разі 80% вакцинованих педагогів

Правило набуває чинності із 20 вересня під час запровадження "жовтого" рівня епіднебезпеки. Під час "червоного" рівня для роботи школи вакциновані мають бути 100% педагогів, інакше ніякого оффлайн-навчання.

Мендель повертається на канал Ахметова

У щотижневій вечірній програмі вона "готуватиме відеоколонку, де коментуватиме актуальні теми, висловлюватиме свою позицію і ділитиметься власною точкою зору", - повідомили на каналі. Там Мендель називають "професійною журналісткою з великим досвідом".