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Новини Газова війна
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Зеленський створив робочу групу з мінімізації загроз від будівництва газопроводів в обхід України

Зеленський створив робочу групу з мінімізації загроз від будівництва газопроводів в обхід України

Президент України Володимир Зеленський створив робочу групу з напрацювання пропозицій щодо окремих загроз у безпековій та енергетичній сферах, у зв'язку з будівництвом магістральних газопроводів в обхід України.

Відповідне розпорядження оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"З метою підготовки пропозицій щодо заходів із запобігання та мінімізації негативних наслідків для держави у зв'язку із будівництвом магістральних газопроводів в обхід України… Утворити робочу групу з напрацювання пропозицій щодо окремих загроз у безпековій та енергетичній сферах України (далі — робоча група) та затвердити її персональний склад (додається)", - зазначено в документі.

До складу робочої групи увійшли: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак (керівник групи), голова Служби безпеки України Іван Баканов, голова правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, міністр енергетики Герман Галущенко, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

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Керівнику робочої групи дозволено вносити в разі потреби зміни до її персонального складу і залучати в установленому порядку до роботи в ній представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об'єднань, незалежних експертів.

Робочій групі внести пропозиції щодо заходів із запобігання та мінімізації негативних наслідків для держави у зв'язку із будівництвом магістральних газопроводів в обхід України.

Також читайте: Взимку в Європі можлива газова криза: Росія вповільнила поставки, щоб прискорити запуск "Північного потоку-2", - міністр енергетики Литви Крейвіс

Автор: 

безпека (927) газопровід (1546) Зеленський (23642) енергетика (2573)


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Топ коментарі
+15
Параноїдна маячня неосяжна та незбагненна !!!)))
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16.09.2021 22:19
+15
И, разумеется, главный в этой компашке - Дерьмак
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16.09.2021 22:26
+14
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдів !!!)))
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16.09.2021 22:20
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Параноїдна маячня неосяжна та незбагненна !!!)))
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16.09.2021 22:19 Відповісти
медленный газ?

нет, просто тормоз

не слишком рано схватился бедолага? время то еще есть!
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16.09.2021 22:20 Відповісти
Пізно всрався, лошара.
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16.09.2021 22:20 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдів !!!)))
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16.09.2021 22:20 Відповісти
Поздно пить боржоми когда почка отвалилась. Ну хотя бы что-то. Сохранять хорошую мину при плохой игре.
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16.09.2021 22:21 Відповісти
На всю голову !!)))
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16.09.2021 22:23 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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16.09.2021 22:23 Відповісти
Пункт первый. Сделать умнее...
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16.09.2021 22:23 Відповісти
Эта группа будет заполнять трубу своими газами?
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16.09.2021 22:25 Відповісти
И, разумеется, главный в этой компашке - Дерьмак
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16.09.2021 22:26 Відповісти
Салам алейкум,Мурзо!!! ------------------- Без завгоспа ,ну ніяк !!!)))
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16.09.2021 22:30 Відповісти
Ва-Алейкум Селям, Дмитро. Незаменимый персоныш, ну.
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16.09.2021 22:31 Відповісти
2 роки воно спостерігало ща будівництвом ПП-2, не ініціювало жодної зустрічі з цього приводу, не відвідало жодної зустрічи де це обговорювалось... А тепер прокинулось? Кокс не той підкинули?

Як же жалюгідно це виглядає!
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16.09.2021 22:27 Відповісти
Шукає спосіб возвеличить дерьмака. А то, що ж це за фігня, якийсь завхоз править країною, керівник групи - вагоміше.
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17.09.2021 00:00 Відповісти
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16.09.2021 22:28 Відповісти
ЕС все ж знатные терпилы. Взвинтили ********** цены на газ, терпят. Понаехали всякиебабуины, терпят.
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16.09.2021 22:30 Відповісти
Навіть не знаю, ця група буде підривати ПП2?
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16.09.2021 22:32 Відповісти
Робоча група по мінімізації угроз від настання зими і подальшого похолодання...Клініка
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16.09.2021 22:34 Відповісти
На жаль, медицина тут безсила !!!)))
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16.09.2021 22:40 Відповісти
Треба препарати змінювати - кокс на галоперідол...і санаторне лікування...пожиттєво
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16.09.2021 22:54 Відповісти
Идиот
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16.09.2021 22:45 Відповісти
Ідіот,це не надовго-це назавжди !!!)))
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16.09.2021 22:58 Відповісти
Лысого взяли в группу?
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16.09.2021 23:02 Відповісти
А чому не Офіс?
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16.09.2021 23:10 Відповісти
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16.09.2021 23:20 Відповісти
Я до конца не понимаю почему так вцепились в эту трубу. Прошло время. Поменялись времена. Надо думать откуда брать бабки. Я двадцать раз прошёл на катере по всему Днепру. Огромнейшая не используемая артерия через всю Украину с выходом в мир. Днепр вообще не используется. Один Нибулон что то тягает и все. Это 900 км в длину и минимум 5 метров глубины и максимально около 60 в районе Запора. Днепр огромен и пуст. Николаев и Херсон там хоть какая то жизнь. А так все, пусто. Днепр надо осваивать. И там те миллиарды которые могут быть у Украины. Это и рабочие места. Это и учебные заведения. Это индустрия. А они вцепились в трубу и молят у врага прокачку газа.
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16.09.2021 23:25 Відповісти
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16.09.2021 23:25 Відповісти
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17.09.2021 00:00 Відповісти
Наконец то делом занялись, до это весь пар уходил в свисток - СП 2 не будет достроен, не будет работать и тд и тп
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16.09.2021 23:30 Відповісти
Переживаю за родовитого аристократа(он же-"козырь";он же-ермак)-не жалеет зеля такого ценного кадра Ну куда не плюнь-везде ермак. А если б его не было? Здесь,кто-то написал,что он ещё по вечерам немного шьёт
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16.09.2021 23:31 Відповісти
Ну це ж треба. До української влади дішло що вона проживає в енергетично залежній країні. Це прогресс. До речі в цьому році Україна празднувала 30 річчя своєї незалежності, хочеться спитати на цей привід, від кого або від чого вона стала незалежна?
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16.09.2021 23:36 Відповісти
Шут гороховый. Поздно пить Боржоми.
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17.09.2021 00:00 Відповісти
Раз єрмак (козирь) керівник - значить точно хана.
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17.09.2021 00:08 Відповісти
Еще один никчемный мыльный пузырь типа "Крымской платформы".
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17.09.2021 00:43 Відповісти
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17.09.2021 01:04 Відповісти
Они уже построены. Не с чем бороться . Зато зряплаты по миллиарду себе нарисуют.
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17.09.2021 01:55 Відповісти
ОПУщені зрадники плодять як приводи для відволікання від ЗРАДИ так й приводи здаватися дієвими та продуктивними- а НАСПРАВДІ ЧЕРГОВІ МУЛЯЖІ КОРИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЛАДИ
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17.09.2021 02:02 Відповісти
Зеурродец отдай народу народное - ГАЗ!!!
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17.09.2021 03:49 Відповісти
А РЕГУЛИРОВАТЬ КАК БУДЕМ !?
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17.09.2021 04:17 Відповісти
В группе подобралась подходящая компашка. Где-нибудь, на заднем дворе Банковой разведут костерок, будут вокруг него ритуально скакать с бубнами и камлать, насылая на обходящие Украину газопроводы разгерметизации, течи, порывы и все прочие аварийные ситуации. Но надо ж ещё создать статистическую подгруппу учёта принятых группой мер, осуществлённых мероприятий и, главное, - достигнутых побед - чем не повод привлечь в группу знатнейших бабищ? Опять таки, кто-то же должен членам группы и на этом их "нелёгком поприще"© за казённый счёт обеспечивать досуг, создание деловой атмосферы и поднятие боевого тонуса.
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17.09.2021 04:57 Відповісти
Надо было изначально думать мозгами, а не амбициями. А теперь труба пойдет на металлолом. Все прекрасно знают, что ЕC никогда не откажется от природного российского газа, и не перейдет на сланцевый из США, который в разы дороже, даже при нынешней цене на природный газ. Там, в отличие от нашего правительства, думают о людях, а не о том, как угодить ЕС, США и МВФ.
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17.09.2021 06:41 Відповісти
Не хватает клоунов из квартала.

Ониже так круто разбираются в политике, до сих пор пороха песочат в своем недошоу.

Без них не обойтись
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17.09.2021 08:01 Відповісти
Бєня "развлікаїться",що воно там ,ще придумало і насміхається з українців і "Омєрікі"?Тупий ж... д!
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17.09.2021 08:24 Відповісти
Ну, куда вы так торопитесь! Нужно все обдумать!
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17.09.2021 08:49 Відповісти
Хочеш завалити справу-створи комісію або робочу групу.
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17.09.2021 09:03 Відповісти
Только за последнее время построено 5 (Карл) газопроводов , минуя Украину .

Какая комиссия ( вопрос).

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17.09.2021 09:24 Відповісти
 
 