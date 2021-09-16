Зеленський створив робочу групу з мінімізації загроз від будівництва газопроводів в обхід України

Президент України Володимир Зеленський створив робочу групу з напрацювання пропозицій щодо окремих загроз у безпековій та енергетичній сферах, у зв'язку з будівництвом магістральних газопроводів в обхід України.

Відповідне розпорядження оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"З метою підготовки пропозицій щодо заходів із запобігання та мінімізації негативних наслідків для держави у зв'язку із будівництвом магістральних газопроводів в обхід України… Утворити робочу групу з напрацювання пропозицій щодо окремих загроз у безпековій та енергетичній сферах України (далі — робоча група) та затвердити її персональний склад (додається)", - зазначено в документі.

До складу робочої групи увійшли: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак (керівник групи), голова Служби безпеки України Іван Баканов, голова правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, міністр енергетики Герман Галущенко, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Також читайте: Глава "Нафтогазу" Вітренко заявив, що в разі різкого зниження "Газпромом" транзиту можуть виникнути технічні проблеми

Керівнику робочої групи дозволено вносити в разі потреби зміни до її персонального складу і залучати в установленому порядку до роботи в ній представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об'єднань, незалежних експертів.

Робочій групі внести пропозиції щодо заходів із запобігання та мінімізації негативних наслідків для держави у зв'язку із будівництвом магістральних газопроводів в обхід України.

Також читайте: Взимку в Європі можлива газова криза: Росія вповільнила поставки, щоб прискорити запуск "Північного потоку-2", - міністр енергетики Литви Крейвіс