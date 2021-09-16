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Зеркаль: "Північний потік-2" для Німеччини - це робочі місця, дешевий ресурс і 13% річних

Зеркаль:

ФРН підтримала будівництво газопроводу "Північний потік-2", бо воно є вигідним цій країні відразу за кількома параметрами.

Про це радниця міністра енергетики Лана Зеркаль заявила в ефірі токшоу на каналі "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Німці не "впрягалися" у "Північний потік-2". Насправді вони заробляють вже зараз, бо вони надали гроші в кредит. Це консорціум, у якому європейські компанії фінансують будівництво проєкту і отримують 13% річних у будь-якому випадку - працює цей газогін чи не працює. Це не тільки бізнес - це робочі місця. Дуже багато чого. Це конкурентні переваги для хіміків, які працюють в Німеччині. Це дуже велика користь для машинобудівництва. Це більш дешевий ресурс. Крім того, Німеччина відмовляється від ядерної енергетики і хоче позбутися вугільної генерації, тому їй потрібен додатковий енергетичний ресурс", - пояснила Зеркаль.

Також читайте: Взимку в Європі можлива газова криза: Росія вповільнила поставки, щоб прискорити запуск "Північного потоку-2", - міністр енергетики Литви Крейвіс

Автор: 

Німеччина (7312) Північний потік (2460) Зеркаль (291)


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Топ коментарі
+16
Мы безумно счастливы за голодных немцев, но всё это получилось и за наш, в том числе, счёт. Это так на будущее
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16.09.2021 22:51
+13
Когда рванут от войны жители восточной Европы в Германию. Будут им и доходы и рабочие места и ресурсы Как в Европе 1939 только в обратном направлении%))) можно не сомневатьс
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16.09.2021 22:50
+12
краще з Америкою втратити, ніж з рашкою знайти
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16.09.2021 22:57
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Когда рванут от войны жители восточной Европы в Германию. Будут им и доходы и рабочие места и ресурсы Как в Европе 1939 только в обратном направлении%))) можно не сомневатьс
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16.09.2021 22:50 Відповісти
Мы безумно счастливы за голодных немцев, но всё это получилось и за наш, в том числе, счёт. Это так на будущее
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16.09.2021 22:51 Відповісти
_СП-2 - это ловушка, капкан. Для Германии и ЕС. Колун, которым кремль колет ЕС и НАТО. Странное заявление от Зеркаль, незрелое и близорукое. Не надо.
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16.09.2021 22:52 Відповісти
Откуда вы лезете, бл...
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16.09.2021 23:17 Відповісти
Лахтинская ботва.
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16.09.2021 23:42 Відповісти
прикинь 17 вересня 1939 року сралін напав на Польщу на допомогу гітлеру ! а 28 вересня 1939 року в тебе в Бресті спільний парад вермахту і червоної армії ! ти хоч про це знаєш писака ?
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17.09.2021 09:32 Відповісти
..
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16.09.2021 23:42 Відповісти
Вона розумніша ніж тобі здається.
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16.09.2021 23:03 Відповісти
Безумовно !!!)))
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16.09.2021 23:08 Відповісти
Улыбнуло, (из газеты слово- "п"" У" "й", тоже, ножницами нарезать можно, видно штормит дебилов от , всего умного, патриотичного и конкретно-профессионального , настолько штормит, что, решили быстро, быстро Зеркаль "спилить" обосро-вырваными из-контекстами .)
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16.09.2021 23:50 Відповісти
тож треба купувати нафту в Ірану бо це вигідно ! а ще вигіднійше героїн в талібів і продавати в ФРН ! знову ж робочі місця ...
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16.09.2021 22:54 Відповісти
Внимание! Это путлеровский бот. Подлежит деактивации.
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16.09.2021 23:41 Відповісти
це в Білорусі ніякої демократії не буде , поки під кацапами лежатимете ...
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16.09.2021 23:41 Відповісти
читати вмієш ? скільки будете разом з кацапами стільки і не буде ! у вас керує людьми гумова палка . як тобі рабу пояснити що таке воля ?
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16.09.2021 23:57 Відповісти
Но телеканалы без суда у вас закрывают. В РБ хоть видимость суда создают.
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17.09.2021 08:05 Відповісти
то не телеканали , а кацапськи помийки ! я б їх просто спалив разом з персоналом і гостями ... в Білорусі видимість виборів є , тільки толку з того . ти хоч білоруську знаєш , рабе ?
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17.09.2021 09:26 Відповісти
Помойки они или не нет в нормальном государстве определяет суд. И я не рабе хотя родом из Бобруйска. И мову беларускаю ведаю.
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17.09.2021 10:05 Відповісти
ні саме ти раб ***** і його васала таргана ! тож пиши білоруською,90 % тут зрозуміють , хто не зрозуміє той кацап !
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17.09.2021 10:41 Відповісти
Как сказал дедушка чЛенин западные капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим.

История доказала, что она НИЧЕМУ не учит.
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16.09.2021 22:56 Відповісти
краще з Америкою втратити, ніж з рашкою знайти
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16.09.2021 22:57 Відповісти
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16.09.2021 23:04 Відповісти
Садомазохизм какой-то...
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16.09.2021 23:07 Відповісти
Все що потрібно знати про німчуру ,, - головне шо нам збсь , а на вас , сусідів по ЄС і союзників по НАТО , начхать . .
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16.09.2021 22:57 Відповісти
Вполне понимаю немцев, российский газ по СП-2 будет дешевле для Германии чем через Украину и Польшу и кроме тога даст самой Германии заработать на его транзите, двойная выгода.
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16.09.2021 23:08 Відповісти
А как же их "европейские ценности"?

Они у них только выходит в защите ЛГБТ и борьбе с сектизмом?!!
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16.09.2021 23:16 Відповісти
По Ямал-Европа через Беларусь и Польшу дешевле всего.
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16.09.2021 23:26 Відповісти
пля - я считал её умной...
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16.09.2021 23:18 Відповісти
Ця труба вилізе німцям й іншим хитрозробленим боком і навіть, вибачаюсь, раком. Уже лізе...
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16.09.2021 23:18 Відповісти
Єдиний вихід з цього замкнутого кола , особисто для України , бачу в якнайшвидшому і якомога більшому нарощувані видобутку газу в країні - будь якими способами . Потрібно поставити на паузу фінансуваня всього , що має не життєвоважливе , не першорядне значення , а основний фінансовий потік направити не на " велике крадівництво " ,а на розробку родовищ вуглеводнів .........

Оборона держави і енергетична безпека , це повинно бути на першому плані , ЗАВЖДИ , незалежно від того яка влада . Інакше шантаж України паРашою , і енергетична війна , ніколи не припиняться . .
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16.09.2021 23:33 Відповісти
Энергоэффективность украинской экономики (к-во грамм условного топлива на 1$ ВВП) в Украине в 2,5 раза ниже, чем в Германии и где-то на 30% ниже, чем в Беларуси.

Если бы энергоэффективность украинской экономики была хотя бы такой, как у "колхозника" Лукашенко, то Украине бы вполне хватило собственной добычи газа.
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16.09.2021 23:44 Відповісти
З ким збираєтесь організовувати енергетичну безпеку Украіни ? - з жидами, що пролізли у владу скрізь, де можна було? Поки ви вихваляялись в кого краща вишиванка, вони все. що приносить хоч маленький прибуток, прибрали до своіх рук. Я вишиванку маю, але не ношу принципово, надіну коли украінці отямляться і перестануть жидву обирати президентом і депутатами, а ні, то ляжу в ній в могилу. Шароварники срані, хуторяни, гризетесь відколи Русь існує, сві гтьманами хочете бути, а чи вистачає на це хисту і знань не переймаєтесь -гловне вискочити і прокуккурікати. Любите Украіну, але щоб інші за неі вмирали. "Ти, брате, любиш Русь, за хліб і кусень сала. Я ж гавкаю раз в раз, аби вона не спала". Це про вас ще Іван Франко писав. (Я старий рухівець, той, що на власному досвіді знає що таке КГБ і своі украінські гниди.)
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17.09.2021 07:54 Відповісти
Шароварники срані, хуторяни, гризетесь відколи Русь існує,)) - це ти сказав про себе , між іншим . . Тому що це ти пишеш такі провокативні тексти ( провокуєш гризню ) , а не я .

В тебе винуваті всі , а ти тіпа - нє при дєлах , так .? Зате повчати інших - мастак . Ти що , якийсь особливий , вища каста , голуба кров ? Поки ти воюєш з "неправильними" українцями , вони воюють моцкалями . Справжніми ворогами України . Зрозумів ,, шароварник сраний .? .
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17.09.2021 08:47 Відповісти
А можливо потрібно на альтернативне паливо переходити,ера вуглеводнів доходить кінця навіщо вкладатися в те, що завтра закінчиться,викопне паливо не відновлюється.Але немає сенсу щось доводити владі яка є наразі і обслуговує інтереси олігархів,державні цілі вони не ставлять,тому нічого перспективного не очікуйте.
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17.09.2021 12:15 Відповісти
До сьогодні про альтернативне паливо , одне бла бла бла . Невідомо коли воно буде , і -я сумніваюсь що буде скоро . А газ потрібен вже сьогодні . . Паралельно з видобутком газу , можна ( і потрібно ) розвивати й альтернативу .

А від нинішньої влади я нічого й не очікую . Я лише подлився своєю думкою .
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17.09.2021 12:29 Відповісти
Навіть незаю чи щось зміниться за пару років до виборів нової влади,надії на "рзумне" суспільство немає, олігархи вже почали запускати нові "проєкти" роздачі локшини до якої охочий наш нарід)
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17.09.2021 12:37 Відповісти
.Ага . І тільки кацапсяче весь час думає про чужий народ , в даному випадку про український ,, про те -яке б ще западло йому зробити .
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16.09.2021 23:49 Відповісти
Німецькі політики втратили перспективний зір і мислення. Невже не розуміють,що незабаром Німеччина стане не "Окрасою Європи",а її плювательницею. І, по своїй суті, стануть для світу в однострій із позорною підерефією.
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17.09.2021 00:00 Відповісти
Легко на иглу сесть но тяжело спрыгнуть...
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17.09.2021 00:10 Відповісти
Примечательно подходящая аналогия.
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17.09.2021 00:44 Відповісти
Особливо "українським наркоманам",головне зараз судова реформа.Буде успішною,будуть інвестиції,буде газ власного видобутку.

Мені здається що німці з американцями вирішили таким чином "простимулювати" наших можновладців для проведення реформ.Бо по їншому їм не доходить,та й навіщо в них все добре,продерибанили бюджет,жити можна.А тут такий поворот,що працювати потрібно а не відосики пилить.
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17.09.2021 07:17 Відповісти
Які найух додаткові робочі місця, коли не вистачає робочих рук? Афганців-біженців влаштувати, чи сирійців?
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17.09.2021 03:22 Відповісти
Ich werde dir nicht nur etwas geben, sondern etwas von etwas Besserem als alles andere ...
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17.09.2021 04:31 Відповісти
Так, Зеркаль не повинна "кататися по підлозі". Але, те, що вона промовила, ми знали і без неї. А відтак, питання - яка мета її висловлювання? Це головне.
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17.09.2021 07:12 Відповісти
У нас в супермаркетах повно товару, зробленого або зібраного на расее, але ми цього не бачимо і звинувачуємо німців . Треба з себе починати.
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17.09.2021 07:28 Відповісти
+ много

Мы хотим усиления санкций против рашки, а сами-то ввели санкции ?

Вот и немцы логично рассуждают - если Украина торгует с агрессором, зарабатывает деньги на этом, почему нам нельзя ?
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17.09.2021 09:34 Відповісти
Які? Я бачу одиниці, при тому всі вони світових виробників, чисто російського барахла у нас немає
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17.09.2021 14:36 Відповісти
Краще штрих-код дивіться
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17.09.2021 19:00 Відповісти
Каша масляна, маслом маслена. Прописная истина.
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17.09.2021 07:42 Відповісти
Дуда поступил правильно. Во время визита Меркель в Польшу он нашел возможность не встречаться с ней, а гундявый недоносок, орденом наградил за прокладку северного потока. Просто песец какойто
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17.09.2021 08:21 Відповісти
Дуда - вообще красавчик ! В следующем году достраивает Baltic Pipe и публично посылает рашку и ведь ее газ-говно-пром к куям собачим. Нам бы так...
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17.09.2021 09:29 Відповісти
Германия отказывается от ядерной энергетики и хочет избавиться от угольной генерации, (потеря большого количества рабочих мест фрицев) только потому ей нужен дополнительный энергетический ресурс , а рашисту финансовый ресурс для ведения войн и поддержки теерористической деятельности во всем мире ", Все это совместный план Меркель и рашиста по розвалу доверия между странами в ЕС ,который и есть цель оккупанта Украины.Зависимость фрица от рашиста - это все та же зависимость во многом и ЕС от рашиста
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17.09.2021 09:23 Відповісти
Украина тоже от рашки имела дешевый газ и чем это все закончилось? Может немцам напомнить, что то, что сейчас дешево, потом выходит очень дорого. Не учит история людей ни чему.
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17.09.2021 09:31 Відповісти
интересно, а что этот зеркаль так за немчуру впряглась.... тоже на пенсию рассчитывает....
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17.09.2021 10:05 Відповісти
С таким взглядом Германии следует выйти из Евросоюза
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17.09.2021 10:14 Відповісти
Это вранье, СП не дает никому никакой выгоды, это чисто политический проект, направленный против Украины, что давно доказано всей патриотической прессой.
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17.09.2021 10:14 Відповісти
"Северный поток-2" для Германии - это рабочие места, дешевый ресурс и 13% годовых

Бизнес Германии привел Гитлера к власти - нет ничего более прибыльного, чем производство вооружения. Германия также пестовала и стимулировала другого монстра - военно-промышленный комплекс сталинского СССР - планету охватила гонка вооружений, которая с локальных конфликтов переросла в Мировую войну. В конце ХХ-го и вначале ХХІ -м столетие распространение ядерного оружия и связанные с ним угрозы самоуничтожения, привели к ГИБРИДИЗАЦИИ политики - теперь обладающий энергоресурсами может покорять иные земли и иные народы. И опять Германия и наследница сталинского СССР РФ ввергают Европу в кризис который может стать кризисом мирового масштаба. Вот такой оказалась Großmutter всея Европы Меркель... Гитлер, по сравнению с Großmutter всея Европы Меркель, просто злой полицейский...
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18.09.2021 15:56 Відповісти
 
 