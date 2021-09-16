Зеркаль: "Північний потік-2" для Німеччини - це робочі місця, дешевий ресурс і 13% річних

ФРН підтримала будівництво газопроводу "Північний потік-2", бо воно є вигідним цій країні відразу за кількома параметрами.

Про це радниця міністра енергетики Лана Зеркаль заявила в ефірі токшоу на каналі "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Німці не "впрягалися" у "Північний потік-2". Насправді вони заробляють вже зараз, бо вони надали гроші в кредит. Це консорціум, у якому європейські компанії фінансують будівництво проєкту і отримують 13% річних у будь-якому випадку - працює цей газогін чи не працює. Це не тільки бізнес - це робочі місця. Дуже багато чого. Це конкурентні переваги для хіміків, які працюють в Німеччині. Це дуже велика користь для машинобудівництва. Це більш дешевий ресурс. Крім того, Німеччина відмовляється від ядерної енергетики і хоче позбутися вугільної генерації, тому їй потрібен додатковий енергетичний ресурс", - пояснила Зеркаль.

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