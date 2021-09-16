Зеркаль: "Північний потік-2" для Німеччини - це робочі місця, дешевий ресурс і 13% річних
ФРН підтримала будівництво газопроводу "Північний потік-2", бо воно є вигідним цій країні відразу за кількома параметрами.
Про це радниця міністра енергетики Лана Зеркаль заявила в ефірі токшоу на каналі "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Німці не "впрягалися" у "Північний потік-2". Насправді вони заробляють вже зараз, бо вони надали гроші в кредит. Це консорціум, у якому європейські компанії фінансують будівництво проєкту і отримують 13% річних у будь-якому випадку - працює цей газогін чи не працює. Це не тільки бізнес - це робочі місця. Дуже багато чого. Це конкурентні переваги для хіміків, які працюють в Німеччині. Це дуже велика користь для машинобудівництва. Це більш дешевий ресурс. Крім того, Німеччина відмовляється від ядерної енергетики і хоче позбутися вугільної генерації, тому їй потрібен додатковий енергетичний ресурс", - пояснила Зеркаль.
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История доказала, что она НИЧЕМУ не учит.
Они у них только выходит в защите ЛГБТ и борьбе с сектизмом?!!
Оборона держави і енергетична безпека , це повинно бути на першому плані , ЗАВЖДИ , незалежно від того яка влада . Інакше шантаж України паРашою , і енергетична війна , ніколи не припиняться . .
Если бы энергоэффективность украинской экономики была хотя бы такой, как у "колхозника" Лукашенко, то Украине бы вполне хватило собственной добычи газа.
В тебе винуваті всі , а ти тіпа - нє при дєлах , так .? Зате повчати інших - мастак . Ти що , якийсь особливий , вища каста , голуба кров ? Поки ти воюєш з "неправильними" українцями , вони воюють моцкалями . Справжніми ворогами України . Зрозумів ,, шароварник сраний .? .
А від нинішньої влади я нічого й не очікую . Я лише подлився своєю думкою .
Мені здається що німці з американцями вирішили таким чином "простимулювати" наших можновладців для проведення реформ.Бо по їншому їм не доходить,та й навіщо в них все добре,продерибанили бюджет,жити можна.А тут такий поворот,що працювати потрібно а не відосики пилить.
Мы хотим усиления санкций против рашки, а сами-то ввели санкции ?
Вот и немцы логично рассуждают - если Украина торгует с агрессором, зарабатывает деньги на этом, почему нам нельзя ?
Бизнес Германии привел Гитлера к власти - нет ничего более прибыльного, чем производство вооружения. Германия также пестовала и стимулировала другого монстра - военно-промышленный комплекс сталинского СССР - планету охватила гонка вооружений, которая с локальных конфликтов переросла в Мировую войну. В конце ХХ-го и вначале ХХІ -м столетие распространение ядерного оружия и связанные с ним угрозы самоуничтожения, привели к ГИБРИДИЗАЦИИ политики - теперь обладающий энергоресурсами может покорять иные земли и иные народы. И опять Германия и наследница сталинского СССР РФ ввергают Европу в кризис который может стать кризисом мирового масштаба. Вот такой оказалась Großmutter всея Европы Меркель... Гитлер, по сравнению с Großmutter всея Европы Меркель, просто злой полицейский...