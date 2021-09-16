Школи в Київській області, де не буде вакциновано 80% працівників, закриють, - ОДА
На Київщині школи, в яких буде недостатньо вакцинованих проти коронавірусу працівників, закриють під час запровадження в регіоні "жовтої" зони карантину.
Про це 16 вересня під час робочої поїздки у Вишневе повідомив глава Київської обласної держадміністрації Василь Володін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА
"Цього року наша область має можливість повноцінно функціонувати навіть за посилених карантинних норм. Але є умова - працюватимуть лише ті школи, де вакциновано 80% працівників", - сказав Володін.
Він додав, що якщо до 20 вересня не вакцинуються проти COVID-19 80% працівників шкіл, то уроків онлайн у них "більше не буде".
Як зазначили в ОДА, серед педагогів Київської області провели 62 987 щеплень проти коронавірусу, 27 538 вчителів пройшли повний курс вакцинації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль