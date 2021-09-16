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Новини Коронавірус і карантин
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Школи в Київській області, де не буде вакциновано 80% працівників, закриють, - ОДА

Школи в Київській області, де не буде вакциновано 80% працівників, закриють, - ОДА

На Київщині школи, в яких буде недостатньо вакцинованих проти коронавірусу працівників, закриють під час запровадження в регіоні "жовтої" зони карантину.

Про це 16 вересня під час робочої поїздки у Вишневе повідомив глава Київської обласної держадміністрації Василь Володін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА

"Цього року наша область має можливість повноцінно функціонувати навіть за посилених карантинних норм. Але є умова - працюватимуть лише ті школи, де вакциновано 80% працівників", - сказав Володін.

Він додав, що якщо до 20 вересня не вакцинуються проти COVID-19 80% працівників шкіл, то уроків онлайн у них "більше не буде".

Як зазначили в ОДА, серед педагогів Київської області провели 62 987 щеплень проти коронавірусу, 27 538 вчителів пройшли повний курс вакцинації.

Також читайте: При введенні "жовтої" зони карантину дистанційного навчання не буде. Школи, де вакцинація персоналу нижче 80%, просто закриються, - очільниця Івано-Франківської ОДА Онищук

Автор: 

карантин (18172) Київська область (3999) ОДА (1625) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
Вакцинированный учитель, который заражен, но не знает об этом, так как болезнь не особо проявляется и он не пошел делать тест, заразит всех учеников, у которых точно нет вакцины, как логично и здраво.. браво, iq 23.
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16.09.2021 23:29
+2
Очень мотивируют покинуть страну и переехать куда подальше. В других странах тоже будут заставлять вакцинироваться, но там платят совсем другие деньги.
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16.09.2021 23:03
+2
Тобто, навчальний рік вже зірвано ?
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16.09.2021 23:42
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Очень мотивируют покинуть страну и переехать куда подальше. В других странах тоже будут заставлять вакцинироваться, но там платят совсем другие деньги.
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16.09.2021 23:03 Відповісти
так учителям это и надо.. им лучше из дома "преподовать" чем на работу ездить
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16.09.2021 23:21 Відповісти
Писали что "из дома" уже не будет. Да и в этой новости сказано, что онлайн уроки отменяются. Так что или работать или не работать.
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16.09.2021 23:42 Відповісти
а цe зараз свiтова тeндeнцiя у bудь-якiй сфeрi. всe таки люди щe тe говно i кращe тусити подалi вiд них.
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17.09.2021 00:18 Відповісти
Вакцинированный учитель, который заражен, но не знает об этом, так как болезнь не особо проявляется и он не пошел делать тест, заразит всех учеников, у которых точно нет вакцины, как логично и здраво.. браво, iq 23.
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16.09.2021 23:29 Відповісти
зeлeнi лишe копiюють тe що роbить європа при чому beздумно
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17.09.2021 00:20 Відповісти
Тобто, навчальний рік вже зірвано ?
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16.09.2021 23:42 Відповісти
Надеюсь что да
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17.09.2021 08:08 Відповісти
вот детки порадуются.. учить ничего не надо будет..все станут похожими на Васю и пойдут на пост главы Киевской областной госадминистрации
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17.09.2021 06:23 Відповісти
Володін тупий як і всі кцп. Ну буде 85% учителів вакциновано і що? У київських класах по 35 учнів без масок і з порушенням усіх санітарних норм. Позаражають один одного і потягнуть додому. Зелені подонки хочуть знищити українців
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17.09.2021 19:13 Відповісти
 
 