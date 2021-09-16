У разі повернення "Скіфського золота" Україні доведеться заплатити музею 122 тис. євро за зберігання колекції
У разі ухвалення судом рішення у справі про "Скіфське золото" на користь України країна повинна буде виплатити музею Аллард Пірсон понад 122 тис. євро за зберігання колекції.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
За даними Міністерства юстиції України, вимоги музею в частині компенсації витрат на зберігання експонатів становили 304 038,24 євро і відсотки від них, однак були задоволені частково - на суму 111 689,08 євро і відсотки від них (2%) річних.
З огляду на те, що 16 січня 2017 року представниками кримських музеїв був ініційований апеляційний перегляд згаданого рішення, воно не набуло чинності до винесення рішення апеляційним судом.
"Як було повідомлено юридичним радником України, фірмою Bergh Stoop & Sanders NV, з огляду на те, що у своїй заяві музей не вказав, що 304 038,24 євро є компенсацією витрат, понесених за конкретний проміжок часу, а також те, що рішення суду в цій частині не буде оскаржене музеєм, воно є остаточним і обов'язковим після винесення рішення Апеляційним судом міста Амстердам", - повідомили в Мін'юсті України.
Таким чином, сума витрат на зберігання колекції, яку необхідно буде виплатити в разі рішення суду на користь України, становитиме 122 717,24 євро (з розрахунку 2% річних, що на 15.09.2021 становить 11 028,16 євро і 111 689,08 євро), пояснили в міністерстві.
Нагадуємо, колекцію скіфського золота привезли у музей в Амстердамі на виставку "Крим: золото і таємниці Чорного моря" ще до окупації півострова Росією.
Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають бути повернуті в Україну. Рішення ухвалене на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції.
28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників кримських музеїв апеляцію на це рішення суду.
"Скіфське золото", доки триває судова тяганина, зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.
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03 сентября 2021, 12:08
Суд в Амстердаме огласит решение по делу о «скифском золоте» в конце октября - Джеппар
2 доллара билет.
И за 2 недели окупится.
Але банк, навпаки, зажадав би за те, що він користувався моїми коштами, щоб я ще й заплатив йому за це... Брєдова ситуація...
Друг мне пишет оттуда что банки настолько насытились депозитами что вводят банковский 'налог' на хранение вашего депозита.
Пруфы погуглите сами- лень искать ссылку
Да пашлі ані лєсом! Нафіг! І дуже хутко! )))
Так что пусть уж будет так! Еще неплохо бы, разобраться, выставлял ли музей данную коллекцию, пока шли судебные тяжбы, а то может оказаться, что должны не мы, а хитросделанный музей!!!
С моей точки зрения, суд тоже не должен быть брать апелляцию к рассмотрению, поскольку по сути юридические лица РФ ("музеи крыма") отношения к данному золоту не имеют, а договор заключен Украинским юрлицом, причем государственной формы собственности. На худой конец можно потом иск в суд на сам суд, с требованием возмещения расходов на хранение ценностей связанный с незаконным рассмотрением апелляции
Коли нарешті буде винесене остаточне рішення ?
Просто скоты нидерские.
Підерланди не проти підзаробити на краденому. Нічого особистого, просто бізнес. Рашка не збивала Боїнг і не окупувала Крим. Це все - просто непорозуміння. Суд розбереться
Украину, которая почти 8 лет подвергается агрессии "истца", оружием которого каждый день убиваются украинцы, "истцом", который к тому же сбил над оккупированной территорией Украины пассажирский самолет, где половина или больше из 298 человек были голландцами.
Стыдно должно быть голландским музейщикам и судьям за такое проституирование перед дикарями, за пренебрежение к территориальной целостности Украины, которую голландские дипломаты формально признают, а музей и суды по факту игнорируют с момента начала оккупации Крыма и до сих пор.
Лицемеры с двойной моралью, а может еще хуже, полное их безразличие к судьбе пострадавших от "истца" своих соотечественников. По большому счету, это одно дело - война оккупантов против Украины связывает вместе и дело о сбитом ими самолете и требование оккупантов к голландцам через иск признать аннексию Крыма.
Печалльно, но факт