Закликаємо РФ звільнити Джеляла та інших політв'язнів в окупованому Криму, - США в ОБСЄ

Сполучені Штати закликають Росію негайно звільнити першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та ще понад 100 кримських політв'язнів.

Про це заявила в.о. заступника керівника місії США при ОБСЄ Елізабет Розенсток-Сіллері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми закликаємо Росію негайно звільнити Нарімана Джелялова, Азіза та Асана Ахтемових, Ельдара Одаманова та Шевкета Усеінова, а також понад 100 інших кримських політв’язнів, яких вона несправедливо ув’язнила. Росія повинна припинити безпідставні та мстиві репресії проти кримськотатарської громади", - заявила американська дипломатка на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Вона звернула увагу на повідомлення, що до затриманих кримських татар застосовувалися тортури, і їхні "зізнання" у нібито причетності до диверсії були вибиті катуванням.

У місії США при ОБСЄ також зазначили, що арешт та обвинувачення Джеляла у "диверсії" багатьма розглядається як помста Росії першому заступнику голови Меджлісу за його участь у саміті Кримської платформи.

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Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, в тому числі журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдера Кадирова і Нурі Абдурешітова, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці