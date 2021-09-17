Світовий банк припиняє публікацію рейтингу Doing Business, потрапляння до топової десятки якого Зеленський обіцяв за 3-4 роки
Рада виконавчих директорів групи Світового банку ухвалила рішення припинити публікацію рейтингу Doing Business.
Про це йдеться в пресрелізі Світового банку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.
"Вивчивши всю наявну на сьогоднішній день інформацію, включно й результати минулих оглядів, аудитів та звітів, керівництво групи Світового банку прийняло рішення припинити публікацію Doing Business", – йдеться в повідомленні.
У червні 2020 року Світовий банк визнав, що в Doing Business 2018 і 2020 використовувалися некоректні дані, після чого банк призупинив випуск наступного рейтингу й ініціював серію аудитів показників і методології. Також на адресу Світового банку висувалися звинувачення, що до маніпуляції даними причетні співробітники банку.
"Надалі ми будемо працювати над новим підходом до оцінки ділового та інвестиційного клімату", - пообіцяли в організації.
Doing Business вважався індикатором сприятливості ведення бізнесу в тій чи іншій країні. Висока позиція країни в рейтингу означає, що нормативно-правові умови більш сприятливі для створення і функціонування місцевої компанії. Сукупний показник країни в Doing Business складається з 10 тем, кожна з яких складається з декількох індикаторів.
Україна в рейтингу Doing Business 2020 посіла 64 місце серед 190 країн. 29 липня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль спрогнозував, що в 2021 році Україна може піднятися в рейтингу Doing Business як мінімум на 10 позицій. Міністерство економки вважало, що прогрес України в Doing Business 2021 буде плюс 20 позицій.
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походу, притомні люди швидше згорнуть бізнес аніж мати справу з брехливими зеленими аніматорами-аматорами та їхніми воровато-бородатими нянями