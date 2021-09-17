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Новини
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Світовий банк припиняє публікацію рейтингу Doing Business, потрапляння до топової десятки якого Зеленський обіцяв за 3-4 роки

Світовий банк припиняє публікацію рейтингу Doing Business, потрапляння до топової десятки якого Зеленський обіцяв за 3-4 роки

Рада виконавчих директорів групи Світового банку ухвалила рішення припинити публікацію рейтингу Doing Business.

Про це йдеться в пресрелізі Світового банку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.

"Вивчивши всю наявну на сьогоднішній день інформацію, включно й результати минулих оглядів, аудитів та звітів, керівництво групи Світового банку прийняло рішення припинити публікацію Doing Business", – йдеться в повідомленні.

У червні 2020 року Світовий банк визнав, що в Doing Business 2018 і 2020 використовувалися некоректні дані, після чого банк призупинив випуск наступного рейтингу й ініціював серію аудитів показників і методології. Також на адресу Світового банку висувалися звинувачення, що до маніпуляції даними причетні співробітники банку.

"Надалі ми будемо працювати над новим підходом до оцінки ділового та інвестиційного клімату", - пообіцяли в організації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Україна через 3-4 роки може увійти до Топ-10 рейтингу Doing Business

Doing Business вважався індикатором сприятливості ведення бізнесу в тій чи іншій країні. Висока позиція країни в рейтингу означає, що нормативно-правові умови більш сприятливі для створення і функціонування місцевої компанії. Сукупний показник країни в Doing Business складається з 10 тем, кожна з яких складається з декількох індикаторів.

Україна в рейтингу Doing Business 2020 посіла 64 місце серед 190 країн. 29 липня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль спрогнозував, що в 2021 році Україна може піднятися в рейтингу Doing Business як мінімум на 10 позицій. Міністерство економки вважало, що прогрес України в Doing Business 2021 буде плюс 20 позицій.

Також дивіться: Мета українського уряду – місце в тридцятці у рейтингу Doing Business, - Шмигаль. ВIДЕО

Автор: 

Світовий банк (810) Зеленський (23642) рейтинг (1645) Doing Business (15)


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Топ коментарі
+8
кому он там еще что обещал? рекомендую напрячься))
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17.09.2021 00:06
+6
Блазень все життя ганяється за рейтингами.
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17.09.2021 00:15
+4
Как всегда с3,143дел.
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17.09.2021 00:07
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кому он там еще что обещал? рекомендую напрячься))
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17.09.2021 00:06 Відповісти
Как всегда с3,143дел.
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17.09.2021 00:07 Відповісти
І що та Бубачка тільки не обіцяла...
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17.09.2021 00:07 Відповісти
"Я вам нічєво нє должен. Дякую, дуже дякую!" Хотіли - їжте, не обляпайтесь

https://www.youtube.com/watch?v=8CbGHxrtd7A
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17.09.2021 00:26 Відповісти
Дяка! Це шедевр!!!
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17.09.2021 00:37 Відповісти
Украина в рейтинге Doing Business 2020 и заняла 64 место среди 190 стран. 29 июля 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль спрогнозировал, что в 2021 году Украина может подняться в рейтинге Doing Business, как минимум на 10 позиций. Министерство экономки считало, что прогресс Украины в Doing Business 2021 будет плюс 20 позиций. Источник:
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17.09.2021 00:14 Відповісти
Блазень все життя ганяється за рейтингами.
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17.09.2021 00:15 Відповісти
Представляешь, как он в школе шантажировал и задалбывал учителей, чтобы ему, не смотря на очевидную тупость, ставили хорошие оценки?
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17.09.2021 00:49 Відповісти
А это не правильно?
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17.09.2021 09:47 Відповісти
До нього не доходить що зараз він президент, а не квнщик.
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17.09.2021 09:53 Відповісти
Съезд с темы не зачетный. Еще раз: "Гоняться за рейтингами" - это не правильно?
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17.09.2021 10:46 Відповісти
Мені до лампочки твій зачот-незачот.
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17.09.2021 10:50 Відповісти
Понимаю. Ответа особо и не ожидал. Серануть и в кусты - это ваше все. Это называется "клаводрочерство".
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17.09.2021 11:00 Відповісти
От блін, і тут уже встиг насрати.
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17.09.2021 01:37 Відповісти
Намазал на рейтинг зарплату учителям и медикам в 25 000 и ты в ТОПике,элементарно Ватсон....
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17.09.2021 05:43 Відповісти
Ну, не получилось. Что поделать, обстоятельства сильнее меня.
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17.09.2021 06:14 Відповісти
Рада виконавчих директорів групи Світового банку ніяким боком не бажає приймати участь у клоунському балагані прездобола Зєлі..)

походу, притомні люди швидше згорнуть бізнес аніж мати справу з брехливими зеленими аніматорами-аматорами та їхніми воровато-бородатими нянями
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17.09.2021 07:56 Відповісти
Нє-нє, а як же зелені інвестиційні няні!? Це ж таке потужне ноухау від трускавецьких керманичів!
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17.09.2021 09:14 Відповісти
чо-то вспомнился еще один володя, который обещал вывести свою страну в 5-ку крупнейших экономик мира
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17.09.2021 09:47 Відповісти
Разрушил, он же БЕДОНОСЕЦ
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17.09.2021 10:21 Відповісти
 
 