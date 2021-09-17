Отримання Австралією атомних підводних човнів за підтримки США помітно збільшить можливості її ВМС, - глава Пентагону Остін Ллойд
План США з надання допомоги Австралії в отриманні атомних підводних човнів дозволить австралійським ВМС суттєво підвищити свої можливості, заявив у четвер глава Пентагону Ллойд Остін.
"Атомні підводні човни суттєво збільшать як оборонний потенціал ВМС Австралії, так і радіус їхньої дії", - сказав він на пресконференції у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Крім того, за словами Остіна, такі підводні човни дозволять "посилити стримуючий фактор у регіоні".
Цей проєкт викликав суперечки на Заході, оскільки заради нього Австралія була змушена відмовитися від контракту з Францією на поставку підводних човнів.
Раніше повідомлялося, що МЗС Франції жалкує у зв'язку з рішенням Австралії розірвати контракт на поставку французьких підводних човнів австралійським ВМС.
За словами міністра закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана, йдеться про серйозну втрату довіри. "Я дійсно розгніваний, це одностороннє жорстке і непередбачуване рішення", - сказав міністр у четвер в ефірі радіостанції Франс енфо.
Водночас Ле Дріан зазначив, що в рішенні Австралії є багато неясностей.
"Заявам, які були зроблені, бракує чіткості. Нічого не закінчено. У нас існує контракт, австралійці повинні будуть надати пояснення", - сказав він.
Раніше цього тижня стало відомо, що будівництво АПЧ у межах спільного проєкту зі США і Великою Британією передбачає відмову Австралії від контракту на будівництво підводних човнів із французькою компанією Naval Group на $ 90 млрд.
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Франція має менше ресурсів,ніж Україна,але будує на порядки більше.
Побільшає Порше та Майбахів на вулицях Парижа та хатинок
на Рів'єрі.
Теперь поймут что карман - самое болезненное место на теле.
Оплаченные Миражи, торпедные катера- запретили поставки.
Так евреи им вставили как следут
Миражи за год начали делать сами с американскими двигателями- летают до сих пор, все катера угнали из их Шербура кажется.
Начали строить сами потом.
Теперь пусть пожуют тва ри у австралийцев.
Кинули- это если бы получили товар и не заплатили за него.
Тут решили приобрести товар получше.
такова жизнь и бизнес
Тогда в Крыму человечки отжали бы ещё и подводный флот.
Кацапе! У нас люди не бундючаться і не погрожують сусідам зброєю, як твої господарі! Аби ви не полізли до нас - то ми і далі-б жили спокійно! І не "бий себе ногами в груди" , що ти "білорус" - від тебе "щами" смердить за версту!!!