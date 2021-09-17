Отримання Австралією атомних підводних човнів за підтримки США помітно збільшить можливості її ВМС, - глава Пентагону Остін Ллойд

План США з надання допомоги Австралії в отриманні атомних підводних човнів дозволить австралійським ВМС суттєво підвищити свої можливості, заявив у четвер глава Пентагону Ллойд Остін.

"Атомні підводні човни суттєво збільшать як оборонний потенціал ВМС Австралії, так і радіус їхньої дії", - сказав він на пресконференції у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, за словами Остіна, такі підводні човни дозволять "посилити стримуючий фактор у регіоні".

Цей проєкт викликав суперечки на Заході, оскільки заради нього Австралія була змушена відмовитися від контракту з Францією на поставку підводних човнів.

Раніше повідомлялося, що МЗС Франції жалкує у зв'язку з рішенням Австралії розірвати контракт на поставку французьких підводних човнів австралійським ВМС.

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За словами міністра закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана, йдеться про серйозну втрату довіри. "Я дійсно розгніваний, це одностороннє жорстке і непередбачуване рішення", - сказав міністр у четвер в ефірі радіостанції Франс енфо.

Водночас Ле Дріан зазначив, що в рішенні Австралії є багато неясностей.

"Заявам, які були зроблені, бракує чіткості. Нічого не закінчено. У нас існує контракт, австралійці повинні будуть надати пояснення", - сказав він.

Раніше цього тижня стало відомо, що будівництво АПЧ у межах спільного проєкту зі США і Великою Британією передбачає відмову Австралії від контракту на будівництво підводних човнів із французькою компанією Naval Group на $ 90 млрд.