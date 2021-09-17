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Новини
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Отримання Австралією атомних підводних човнів за підтримки США помітно збільшить можливості її ВМС, - глава Пентагону Остін Ллойд

Отримання Австралією атомних підводних човнів за підтримки США помітно збільшить можливості її ВМС, - глава Пентагону Остін Ллойд

План США з надання допомоги Австралії в отриманні атомних підводних човнів дозволить австралійським ВМС суттєво підвищити свої можливості, заявив у четвер глава Пентагону Ллойд Остін.

"Атомні підводні човни суттєво збільшать як оборонний потенціал ВМС Австралії, так і радіус їхньої дії", - сказав він на пресконференції у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, за словами Остіна, такі підводні човни дозволять "посилити стримуючий фактор у регіоні".

Цей проєкт викликав суперечки на Заході, оскільки заради нього Австралія була змушена відмовитися від контракту з Францією на поставку підводних човнів.

Раніше повідомлялося, що МЗС Франції жалкує у зв'язку з рішенням Австралії розірвати контракт на поставку французьких підводних човнів австралійським ВМС.

Також читайте: США, Велика Британія та Австралія створили новий оборонний альянс AUKUS

За словами міністра закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана, йдеться про серйозну втрату довіри. "Я дійсно розгніваний, це одностороннє жорстке і непередбачуване рішення", - сказав міністр у четвер в ефірі радіостанції Франс енфо.

Водночас Ле Дріан зазначив, що в рішенні Австралії є багато неясностей.

"Заявам, які були зроблені, бракує чіткості. Нічого не закінчено. У нас існує контракт, австралійці повинні будуть надати пояснення", - сказав він.

Раніше цього тижня стало відомо, що будівництво АПЧ у межах спільного проєкту зі США і Великою Британією передбачає відмову Австралії від контракту на будівництво підводних човнів із французькою компанією Naval Group на $ 90 млрд.

Автор: 

Австралія (427) Велика Британія (5534) підводний човен (84) США (22395) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+9
Франции прилетел ответ за заигрывания с РФ и Китаем.
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17.09.2021 01:35
+9
С Мистралями все правильно сделали. Не дали дикарям лишнюю дубинку.
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17.09.2021 02:45
+8
Китай - главная угроза. И логично что насыщают именно Австралию вооружениями
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17.09.2021 01:08
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Фигня. В ОПе сказали шо мы первые в очереди
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17.09.2021 00:45 Відповісти
ОП с электоратом ЗЕ живут в другой реальности.
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17.09.2021 00:47 Відповісти
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17.09.2021 07:21 Відповісти
Пане Акваріус, сподіваюся, Ви зайдете на цю гілку і розкажете, що там австралійська влада наробила і чому розірвала контракт з французами, і як краще.
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17.09.2021 01:05 Відповісти
Китай - главная угроза. И логично что насыщают именно Австралию вооружениями
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17.09.2021 01:08 Відповісти
Японію, П.Корею і Тайвань потрібно наповнювати ******** зброєю проти китаєз. У австралію поки що лише антпрктичні пінгвіни збираються нападати.
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17.09.2021 09:12 Відповісти
Ранее на этой неделе стало известно, что строительство АПЛ в рамках совместного проекта с США и Великобританией предусматривает отказ Австралии от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на $90 млрд. Источник:

Франція має менше ресурсів,ніж Україна,але будує на порядки більше.
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17.09.2021 01:22 Відповісти
Поставте у Франції президентом Кучму і вона перестане будувати.

Побільшає Порше та Майбахів на вулицях Парижа та хатинок

на Рів'єрі.
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17.09.2021 11:45 Відповісти
A ведь французов предупреждали: не надо вводить апартеид населения на "чистых" и "нечистых". Но они не поняли.

Теперь поймут что карман - самое болезненное место на теле.
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17.09.2021 01:35 Відповісти
Франции прилетел ответ за заигрывания с РФ и Китаем.
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17.09.2021 01:35 Відповісти
Смешно, кидалы французы вспомнили про контракты. Представляю как будут зубоскалить в рашке.
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17.09.2021 02:13 Відповісти
А сколько раз они кинули Израиль?

Оплаченные Миражи, торпедные катера- запретили поставки.

Так евреи им вставили как следут

Миражи за год начали делать сами с американскими двигателями- летают до сих пор, все катера угнали из их Шербура кажется.

Начали строить сами потом.

Теперь пусть пожуют тва ри у австралийцев.
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17.09.2021 03:34 Відповісти
Французов кинули на $90 миллиардов. Возможно этого бы не произошло, если бы они сами не устроили прецедент с Мистралями.
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17.09.2021 02:33 Відповісти
С Мистралями все правильно сделали. Не дали дикарям лишнюю дубинку.
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17.09.2021 02:45 Відповісти
Французи занадто "хитрожопі" - вони домовилися будувать за одну суму, але коли встало питання безпосереднього будівництва, то вони ціну подвоїли ... Це - РАЗ! Потім у односторонньому порядку спробували змінить умови контракту - за ним більша половина будівництва повинно було йти на австралійських підприємствах, а французи заявили що будуть будувать самі ... Це - ДВА! От і суди сам - чи варто мать справу з тими, у кого "сьогодні - ДВА а завтра - ПІВТОРА ..."?
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18.09.2021 08:26 Відповісти
не кинули.

Кинули- это если бы получили товар и не заплатили за него.

Тут решили приобрести товар получше.

такова жизнь и бизнес
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17.09.2021 03:36 Відповісти
ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО !!!
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17.09.2021 04:23 Відповісти
НО ЛУЧШЕ МНОГО ПОДВОДНЫХ БЕСПЕЛОТНИКОВ !)
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17.09.2021 04:25 Відповісти
ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ФЛАНГ !)
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17.09.2021 04:26 Відповісти
Я вибачаюсь, а "БЕСПЕЛОТНИК" - це що?
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18.09.2021 16:11 Відповісти
https://fainaidea.com/technologii/transport/boeing-vyigral-tender-armii-ssha-na-stroitelstvo-podvodnoj-lodki-orca-160542.html
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18.09.2021 16:49 Відповісти
Придурь, що таке "беспИлотник", я знаю, ти поясни що то за звір "беспЕлотник"?
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18.09.2021 16:55 Відповісти
ИДИ МАМКУ СВОЮ РУССКОМУ ЯЗЫКУ УЧИ ДЯТЕЛ !!!
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19.09.2021 00:05 Відповісти
А для чого мені когось вчити сабачіму нарєчію?
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19.09.2021 00:15 Відповісти
МОЛОДЕЦ И ЭТО ПОНЯЛ, И ТО ЧТО ТЫ ДЯТЕЛ ПОНЯЛ !)
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19.09.2021 18:01 Відповісти
Можна вивезти свинособаку з кацапстану, але неможливо вивести кацапстан з свинособаки.
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19.09.2021 18:35 Відповісти
НА ПОСМОТРИ ОШИБКУ !!! https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Kraft_Foods
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19.09.2021 23:14 Відповісти
Я ЗАМЕЧАЛ ЧТО СЛОВО ЖЛОБ, ГОВОРИТ САМ ЖЛОБ !!! А ЧТО ТАКОЕ ИЛИ КТО ТАКОЕ СВИНОСОБАКА !?)
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19.09.2021 23:19 Відповісти
И ЗАЧЕМ ТЕБЕ ВЫВОЗИТЬ СВИНОСОБАКУ С КАЦАПСТАНА !?) ВОТ ТЫ ГНИДА И ПРОГОВОРИЛАСЬ !)

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19.09.2021 23:30 Відповісти
Свинособака - людиноподібна істота що погано володія навіть кацапським нарєчієм, постійно хамить в інеті та ******** писати КапсЛоком, доволі тупа і примітивна істота. Мешкає, в основному, на кацапії. А я хз нах тебе вивезли з кацапії. А може й не вивезли...
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20.09.2021 10:27 Відповісти
ТВОИ ФАНТАЗИИ ТАКИЕ ЖЕ ДЕРЬМОВЫЕ КАК ВЕЩЕСТВО В ТВОЕЙ ГОЛОВЕ !)
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20.09.2021 11:19 Відповісти
ХВантазії?!!! Свинособака, ти про що?
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20.09.2021 13:00 Відповісти
Китайцы в ответ построят подлодку Курск...
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17.09.2021 05:38 Відповісти
Не хватало Украине ещё строить свои подлодки.

Тогда в Крыму человечки отжали бы ещё и подводный флот.
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17.09.2021 11:48 Відповісти
А "нахрєна" ті "подлодки" Україні зараз потрібні? Коли будуть виходить хоча-б у Середземне море - тоді і думать будуть про них А якщо Чорне море може буть "прострелене" ракетами середньої дальності у напрямку противника, то навіщо нам "білий слон"? Ні з одною країною Чорноморського басейну в України немає спірних питань (крім одної - а до неї і ракетами дістать можна!)

Кацапе! У нас люди не бундючаться і не погрожують сусідам зброєю, як твої господарі! Аби ви не полізли до нас - то ми і далі-б жили спокійно! І не "бий себе ногами в груди" , що ти "білорус" - від тебе "щами" смердить за версту!!!
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18.09.2021 08:35 Відповісти
пуйло так старалось стать главным злодеем а назначили дядюшку Си, ему пуйлу обидно! пошло на арфе играть, может и на флейте или ещё на чём?

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17.09.2021 08:04 Відповісти
 
 