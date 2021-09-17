72 українцям, яких незаконно позбавили свободи в Росії, встановлено виплати, - Міністерство реінтеграції

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій встановило виплати 72 українцям, які незаконно позбавлені волі Російською Федерацією.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне повідомлення опубліковано на сайті Мінреінтеграції.

"Міжвідомча комісія з розгляду питань, пов’язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист на своєму засіданні 16 вересня 2021 року ухвалила відповідні рішення щодо 72 українських громадян", - інформує міністерство.

Зазначається, що йдеться про українців, які опинилися у полоні в різні роки з початку збройної агресії РФ проти України - з 2014 року, та були звільнені або досі незаконно утримуються країною-окупантом та/або її окупаційними режимами.

Зокрема, шість родин незаконно ув’язнених окупаційною адміністрацією Рф та/або органами влади Рф українських громадян, які наразі перебувають за ґратами, отримають виплати на правову допомогу у розмірі 100 тис. гривень кожен.

Окрім цього, ще 66 українців, раніше звільнених з російського полону, визнані Міжвідомчою комісією такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України. Всі вони також отримають одноразову грошову допомогу у розмірі 100 тис. гривень кожен.

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