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Новини Українські заручники в РФ
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72 українцям, яких незаконно позбавили свободи в Росії, встановлено виплати, - Міністерство реінтеграції

72 українцям, яких незаконно позбавили свободи в Росії, встановлено виплати, - Міністерство реінтеграції

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій встановило виплати 72 українцям, які незаконно позбавлені волі Російською Федерацією.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне повідомлення опубліковано на сайті Мінреінтеграції.

"Міжвідомча комісія з розгляду питань, пов’язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист на своєму засіданні 16 вересня 2021 року ухвалила відповідні рішення щодо 72 українських громадян", - інформує міністерство.

Зазначається, що йдеться про українців, які опинилися у полоні в різні роки з початку збройної агресії РФ проти України - з 2014 року, та були звільнені або досі незаконно утримуються країною-окупантом та/або її окупаційними режимами.

Зокрема, шість родин незаконно ув’язнених окупаційною адміністрацією Рф та/або органами влади Рф українських громадян, які наразі перебувають за ґратами, отримають виплати на правову допомогу у розмірі 100 тис. гривень кожен.

Окрім цього, ще 66 українців, раніше звільнених з російського полону, визнані Міжвідомчою комісією такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України. Всі вони також отримають одноразову грошову допомогу у розмірі 100 тис. гривень кожен.

Також читайте: Кабмін пропонує запровадити санкції проти 30 осіб, причетних до будівництва Керченського моста і руйнування парків окупованого Севастополя

Автор: 

виплати (1032) Міністерство реінтеграції (500)


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Во время войны ехать к врагу и потом кричать помогите, я патриот. В Россию дохерище украинцев ездит,- работа,заработки, дела семейные,суть неважно, но проблемы возникают у какого-то жалкого процента этих людей, может они не невинные овцы всеже? Какие нахер выплаты им, едут - их право, но на свой страх и риск.
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17.09.2021 01:03 Відповісти
Платить моральные выплаты только военным взятым в плен.
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17.09.2021 01:06 Відповісти
И освобождённым
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17.09.2021 01:12 Відповісти
***! А почему мне и тысячам других, которые покинули Донбасс не по своей воле не дали по 100к грн хотя-бы? А давайте дадим афганцам! У нас один Найем ***** какой дорогой, но нам нужно еще наверное 100 таких. Вот так и станешь не националистом, а нацистом! Грань очень тонкая
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17.09.2021 01:11 Відповісти
за чей счет этот банкет?
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17.09.2021 01:35 Відповісти
 
 