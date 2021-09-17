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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Росія відмовилася обговорювати питання незаконного голосування жителів окупованих територій Донбасу на виборах до Держдуми, - Гармаш

Росія відмовилася обговорювати питання незаконного голосування жителів окупованих територій Донбасу на виборах до Держдуми, - Гармаш

Російська сторона в ТГК відмовилася обговорювати незаконне голосування за депутатів Держдуми в ОРДЛО. Москва послалася на те, що це питання не належить до Мінських угод.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш в ефірі "Право на владу".

За його словами, на останньому етапі ТКГ Олексій Резніков порушив питання про залучення жителів ОРДЛО у вибори до Держдуми перед представником Росії Борисом Гризловим.

"Він говорив про те, що можна оскаржувати факт голосування, але не можна заперечувати факт виборчої кампанії. Там відбувається агітаційна кампанія, приїжджають російські депутати. Знаєте, що відповів Гризлов? Питання виборів до Держдуми не належить до Мінських угод. І почав говорити про своє. Ось це звичайна тактика Росії", - розповів Гармаш.

Також читайте: Після виборів до Держдуми на окупованому Донбасі Росія не зможе більше сказати "нас там немає", - член ТКГ Іванова

Автор: 

вибори (6682) Держдума (733) Гармаш (136)


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Топ коментарі
+8
С пнём в лесу скорее договоришься,чем с кацапомордыми. Ничего. Бубочка и грызлову в очко посмотрит заодно с путлеровским и всё порешает.
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17.09.2021 06:18
+4
Москва сослалась на то, что это вопрос не относится к минским соглашениям,тогда Украине нужно прекратить выплачивать пенсии голосовавшим , ибо это не относится к минским соглашения,
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17.09.2021 09:27
+4
Очень интересный казус.

Факты

1.ЛНРи ДНР официально не признаны Россией, как самостоятельные государства.

2. На территориях ЛНР и ДНР размещены выборные пункты РФ.

Выводы:

1. Если факт 1 верен, то это част территории Украины и размещение пунктов для голосования должно быть согласовано с властями Украины. Не сделано.

2. Раз это не выполнено - есть 3 варианта:

а) результаты по этим пунктам нельзя считать легитимными

б) РФ де-факто признает ЛДНР самостоятельными

в) РФ де-факто считает эти территории частью РФ

Какова будет реакция озабоченного ЕС? Или СН4 более ценен?
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17.09.2021 14:46
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С пнём в лесу скорее договоришься,чем с кацапомордыми. Ничего. Бубочка и грызлову в очко посмотрит заодно с путлеровским и всё порешает.
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17.09.2021 06:18 Відповісти
"Парламент- это не место для дискуссий" - афоризм Грызлова..ручной пес Хутина
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17.09.2021 07:36 Відповісти
РАБссия всида договороспособна к примеру Гитлер и Сралин договорились о братстве аж на 10 лет в августе 1939 года....,а современный Северный потоп Путлера и Меркель не дадут мне сбрехать..."братство" навека
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17.09.2021 07:42 Відповісти
РАБссиянский Аусвайс дал возможность в концлагере ОРДО кукарекать за партию фюрера,даже отменят Комендантский час в Донецке и Луганске.... заслужили....
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17.09.2021 07:46 Відповісти
Невже вони думали, що Росія буде це з ними обговорювати!!?? А що власне вони хотіли почути від Росії. Невже: "Звичайно, ви праві, ми не будемо проводити голосування"," вибачте нас". А може вони хотіли обговорити з Росією про кращу позу, в яку вони нас хочуть поставити з цим голосуванням. Дебіли,***. .
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17.09.2021 09:22 Відповісти
Москва сослалась на то, что это вопрос не относится к минским соглашениям,тогда Украине нужно прекратить выплачивать пенсии голосовавшим , ибо это не относится к минским соглашения,
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17.09.2021 09:27 Відповісти
При голосуваннях на окупованих територіях госдума і її депупати автоматично стають не легітимними.
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17.09.2021 09:47 Відповісти
Русофашиській нечесті ніхто нічого не докаже. Цеж русофашиські убивці.
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17.09.2021 12:29 Відповісти
Снежная Нигерия, это раковая опухоль на теле планеты. Гимн Лаптестана «Владимирский централ», национальный напиток: фанфурик «Боярышника». https://www.youtube.com/watch?v=YAafBamD390
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17.09.2021 19:20 Відповісти
Зачем изобретать велосипед-нужно поступать как давно заведено в мире:

Согласно декрету Бенеша о лишении гражданства от 2 августа 1945 года, «граждане Чехословакии немецкой или венгерской национальности, которые (ранее) получили по распоряжению оккупационных властей немецкое или венгерское гражданство, в день получения такого гражданства утратили право на гражданство Чехословакии». Фактически это условие относилось к подавляющему большинству немцев и венгров Чехословакии, в частности, ко всем немцам Судет (которые в 1938-1945 годах были гражданами Германского рейха и жили на его территории). В 1945-1946 годах из Чехословакии было изгнано более 3 миллионов человек.
Несмотря на распоряжения Бенеша, произнесённые им в речи ко Временному национальному собранию 28 октября 1945 года, согласно которым, «перемещение немецкого населения, разумеется, должно производиться ненасильственно и не по-нацистски», изгнание немцев из Чехословакии в ряде случаев нередко сопровождалось убийствами и издевательствами над мирным населением.
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17.09.2021 12:55 Відповісти
надо Украине вводить институт "неграждан", на Западе это нормально, а кацапия пусть воет...
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17.09.2021 13:12 Відповісти
В таком случае, почему мы позволяем проводить выборы на подконтрольной нам территории ?
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17.09.2021 13:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lDNTVg9vuHE
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17.09.2021 13:42 Відповісти
А что вы сделали за два года, что бы вас уважали, войска отвели и скулите на весь мир ? Вытирали об вас ноги, и будут продолжать, с клоунами по другому нельзя..
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17.09.2021 14:05 Відповісти
Очень интересный казус.

Факты

1.ЛНРи ДНР официально не признаны Россией, как самостоятельные государства.

2. На территориях ЛНР и ДНР размещены выборные пункты РФ.

Выводы:

1. Если факт 1 верен, то это част территории Украины и размещение пунктов для голосования должно быть согласовано с властями Украины. Не сделано.

2. Раз это не выполнено - есть 3 варианта:

а) результаты по этим пунктам нельзя считать легитимными

б) РФ де-факто признает ЛДНР самостоятельными

в) РФ де-факто считает эти территории частью РФ

Какова будет реакция озабоченного ЕС? Или СН4 более ценен?
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17.09.2021 14:46 Відповісти
а шо там обсуждать? просто цивилизованный мир должен не признать это голосование и соответственно лигитимность госдуры.... но будет както ж по другому както гибридненько..... потомушо запод опять засцыт.
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17.09.2021 16:43 Відповісти
ПаРаша офіційно розпочала свій фарс під назвою «вибори до Держдуми»

Сьогодні жителів окупованого Донбасу на потягах та автобусах почали вивозити до Ростовської області, щоб вони голосували на виборах😡

Кремлівський вбивця повинен відійти в ,, рай" в страшенних муках за всі свої злодіяння проти людства !
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17.09.2021 17:23 Відповісти
 
 