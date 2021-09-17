Росія відмовилася обговорювати питання незаконного голосування жителів окупованих територій Донбасу на виборах до Держдуми, - Гармаш

Російська сторона в ТГК відмовилася обговорювати незаконне голосування за депутатів Держдуми в ОРДЛО. Москва послалася на те, що це питання не належить до Мінських угод.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш в ефірі "Право на владу".

За його словами, на останньому етапі ТКГ Олексій Резніков порушив питання про залучення жителів ОРДЛО у вибори до Держдуми перед представником Росії Борисом Гризловим.

"Він говорив про те, що можна оскаржувати факт голосування, але не можна заперечувати факт виборчої кампанії. Там відбувається агітаційна кампанія, приїжджають російські депутати. Знаєте, що відповів Гризлов? Питання виборів до Держдуми не належить до Мінських угод. І почав говорити про своє. Ось це звичайна тактика Росії", - розповів Гармаш.

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