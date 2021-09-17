Росія відмовилася обговорювати питання незаконного голосування жителів окупованих територій Донбасу на виборах до Держдуми, - Гармаш
Російська сторона в ТГК відмовилася обговорювати незаконне голосування за депутатів Держдуми в ОРДЛО. Москва послалася на те, що це питання не належить до Мінських угод.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш в ефірі "Право на владу".
За його словами, на останньому етапі ТКГ Олексій Резніков порушив питання про залучення жителів ОРДЛО у вибори до Держдуми перед представником Росії Борисом Гризловим.
"Він говорив про те, що можна оскаржувати факт голосування, але не можна заперечувати факт виборчої кампанії. Там відбувається агітаційна кампанія, приїжджають російські депутати. Знаєте, що відповів Гризлов? Питання виборів до Держдуми не належить до Мінських угод. І почав говорити про своє. Ось це звичайна тактика Росії", - розповів Гармаш.
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Согласно декрету Бенеша о лишении гражданства от 2 августа 1945 года, «граждане Чехословакии немецкой или венгерской национальности, которые (ранее) получили по распоряжению оккупационных властей немецкое или венгерское гражданство, в день получения такого гражданства утратили право на гражданство Чехословакии». Фактически это условие относилось к подавляющему большинству немцев и венгров Чехословакии, в частности, ко всем немцам Судет (которые в 1938-1945 годах были гражданами Германского рейха и жили на его территории). В 1945-1946 годах из Чехословакии было изгнано более 3 миллионов человек.
Несмотря на распоряжения Бенеша, произнесённые им в речи ко Временному национальному собранию 28 октября 1945 года, согласно которым, «перемещение немецкого населения, разумеется, должно производиться ненасильственно и не по-нацистски», изгнание немцев из Чехословакии в ряде случаев нередко сопровождалось убийствами и издевательствами над мирным населением.
Факты
1.ЛНРи ДНР официально не признаны Россией, как самостоятельные государства.
2. На территориях ЛНР и ДНР размещены выборные пункты РФ.
Выводы:
1. Если факт 1 верен, то это част территории Украины и размещение пунктов для голосования должно быть согласовано с властями Украины. Не сделано.
2. Раз это не выполнено - есть 3 варианта:
а) результаты по этим пунктам нельзя считать легитимными
б) РФ де-факто признает ЛДНР самостоятельными
в) РФ де-факто считает эти территории частью РФ
Какова будет реакция озабоченного ЕС? Или СН4 более ценен?
Сьогодні жителів окупованого Донбасу на потягах та автобусах почали вивозити до Ростовської області, щоб вони голосували на виборах😡
Кремлівський вбивця повинен відійти в ,, рай" в страшенних муках за всі свої злодіяння проти людства !