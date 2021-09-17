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Новини Агресія Росії проти України
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Війська РФ 8 разів зривали режим "тиші" на Донбасі, застосовуючи великокаліберні міномети, артилерію та квадрокоптери. Поранено цивільного, - штаб ООС

Війська РФ 8 разів зривали режим

За минулу добу, 16 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, поблизу населеного пункту Тарамчук противник двічі обстріляв позиції українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру та артилерії калібру 122 мм. Під обстріл потрапив і сам населений пункт, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок та прибудинкову територію.

У районі населеного пункту Піски російські найманці застосували міномети калібру 120 мм.

На Луганщині ворог двічі застосував безпілотники типу "Квадрокоптер", за допомогою яких здійснив обстріл населеного пункту Щастя.

Крім того, по Щастю ворог застосував міномети 82-мм калібру, пошкодивши цивільну інфраструктуру та приватні автомобілі. Внаслідок обстрілу один місцевий житель дістав поранення. Стан його здоров’я – задовільний.

Також повідомляється, що Золоте-4 окупанти обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Також читайте: Унаслідок обстрілу військами РФ поранений глава Щастинської ВЦА Дунець. ФОТОрепортаж (оновлено)

"Втрат серед українських захисників немає", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - зазначили в пресцентрі ОС.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 17 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

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обстріл (28156) поранення (2792) Донбас (22354)


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17.09.2021 07:27 Відповісти
всё они нас! млять когда будет команда, шоб мы их!?😈
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17.09.2021 09:25 Відповісти
Не зрозумів - який "Режим тиші"?
Якщо він і є, то виключно односторонній.
І називається такий "режим" інакше!
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17.09.2021 13:01 Відповісти
та, млядь, соберита всех снайперов со всей украины и дайте команду стрелять с призовыми по 100 долл. за каждого **********!

- через пол года войне конец...
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17.09.2021 13:30 Відповісти
Это не компьютерная игра, тут всё намного сложней.
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17.09.2021 15:01 Відповісти
не вижу сложностей.

- ЕСЛИ МЕНЯ БЬЮТ ТО НАДО ДАВАТЬ СДАЧИ !!!
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17.09.2021 15:43 Відповісти
Нє , ну це вже ні в тин ні в ворота. Нада катєгорічно заглянуть в риб'ячі баньки ***** в поіскє міра і отвєцтвєнно перестать стрєлять оттягівая войска в сторону Львова.
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17.09.2021 14:18 Відповісти
Разрывная пуля в башке винторогого - это праздничный салют для Украины.
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17.09.2021 17:39 Відповісти
 
 