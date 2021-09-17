Генсек ООН Гутерріш заявив, що зміни клімату більш масштабні, ніж припускали: "Ми продовжуємо знищувати те, від чого залежимо на Землі"
За даними Організації Об'єднаних Націй, зміна клімату уражає планету дедалі сильніше і раніше, ніж очікувалося, а спроби її сповільнити все ще не є належними.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УП із посиланням на Bloomberg, звіт групи "Об'єднані в науці 2021"
Згідно зі звітом, рівень моря піднявся на 20 сантиметрів (8 дюймів) з 1900 по 2018 рік, а середні глобальні температури піднялися щонайменше на 1,06 градуса Цельсія (1,9 градуса за Фаренгейтом) порівняно з доіндустріальними рівнями.
Це викликає нинішні стихійні лиха, включно з лісовими пожежами в Європі та Сибіру, повенями в Німеччині та спекотними хвилями у США і Канаді.
"Порушення клімату і нашої планети вже гірше, ніж ми думали, і воно рухається швидше, ніж передбачалося", – сказав Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
"Ми продовжуємо знищувати те, від чого залежні на Землі", – додав він.
Дослідники попередили, що утримання тенденції потепління не більше ніж на 1,5 градуса має вирішальне значення для запобігання найгіршим наслідкам зміни клімату. І це вимагатиме скорочення глобальних викидів удвічі до 2030 року, і уряди не досягли цього.
"Ми далекі від досягнення цілей 5-річної Паризької угоди", – сказав Гутерріш.
Як повідомлялося, зміна клімату докорінно змінить життя на Землі в найближчі 30 років, навіть якщо люди зможуть зменшити викиди парникових газів, що викликають потепління планети.
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Исторические и геологические исследования изменений климата, слушаем, интересно:
https://www.youtube.com/watch?v=MOp011KTPtg&t=11s
1:06:19ЗАРАЗ ВІДТВОРЮЄТЬСЯ
https://www.youtube.com/watch?v=3HxdJzJLqj8&t=27s
Юлия Латынина / Про глобальное потепление /
Порівнювати ******* температури з середньовічним похолоданням це дуже ок.
А якщо глянути хочь за 20 тис років то щось здається хтось бреше.
А також істориків , бо саме історики вивчають письмові артефакти , які в Європі вже 10 столітть фіксують різні явища , в тому числі - кліматичні . В тому числі - вже доведенно , що вікінгі на своїх річкових драккарах перетинали Атлантику на рівні широт острова Нью Фаунленд . Зараз , в тих самих широтах ... частково можно пройти на ковзанах , частково з допомогою знищувача айзбергів Траккари бі сьогодні навіть с ********* приладами новігації , зі всіми технологіями виявлення наближення айзбергів загинули б цих нелюдских умовах за кілька годин новігації .
Тобто й це підтверждує , що до 10-11 століття температура в Європі була на 5-10 градусів висшею ніж зараз . Так що з 11 - 19 століття скоріше було глобальне похолодання . Хоча архіви фіксують , що це цілий ланцюг з мікро-похолоданнями й мікро-потепліннями в результаті яких похолодань було просто більше . Зараз з 1995-2005 року знов було похолодання , що в очевіть доводить , що нема домінанти людського фактора в потеплінні .
До речі , що до СО2 -- вулканологи стверджують , що один вулкан Суматри Тоба в свій час (70 тисяч років тому) викинув в повітря стільки попіла , що закрила солнце й кілька років була вулканічна зима . За 7 тисяч км від Суматри знайшли цей попіл в Африці на дні озера Ньяса . 2800 км³ магми що покрила площу в 800 км³ - а це Пів. Азія, Индійський океан, Аравійське й Пів.-Китайске море . По СО2 це в 100 -150 разів більше ніж уся світова промисловість викинула за останні 200 років ... Було дуже погано - загинула більшість крамальонців й неадертальців , але не за СО2 , а за попілу й це був не геофізичний процес , а сутто оптичний . Бо процес йщов не 100 років , й не навіть не 10 років, а від кількох днів до кількох тижднів . Що й створило раптовий ефект різкого зніження дисперсності сонячного світла . Навіть якщо це усе відбувалось поступово не за 100 а за 10 років , то не було б ніякої вулканічної зими . Тобто люди й тварини гинули не від потепління й його наслідків , в від похолодання на 5-10 градусів .
Й головне . Вирубка лісу - єдине , що загрожує людству (але й це теж під питанням , бо світовий океан має значно більшу площу , а там теж є свої хижаки на СО2 - тобто рослини) . Але ж в Канаді , в Сибіру , й навіть в Амазонії людство йще не досягло таких технічний й кадрових можливостей, щоб інтенсивність знищення дерев якось перебільшило природний приріст . Бо подавна більшість цих лісів жодного разу "не бачила" жодного гомо-сапієнса . В Канаді йще влада регулює , в Раші - тільки при умові, що вони половині Китаю дозволять жити в Сибіру й валити там ліс кілька десятків років . Бразилії ніхто грошей не дасть для такої справи , як знищення Амазонії , в самої на це ресурсів й людей нема . Й тому за космічну еру знімки з космосу постійно фіксують збільшення зеленого кольору по Землі . Пояснення просте , якщо якось зростає (а хоч через антропогенний фактор) кількість парнокопитних в Африці , то кількість левів буде автоматично зростати . Для дерев й іношої флори СО2 , це як гну й зебри для левів .