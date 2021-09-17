Україна - на третьому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 17 вересня у світі зареєстрували 573 807 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9224 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 227 837 899 випадків інфікування, з них 573 807 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 684 172 особи, з них 9224 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 204,4 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.





Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 20-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 6-ту, за летальними випадками - 17-ту і 3-тю позицію відповідно.



