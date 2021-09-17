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Новини Коронавірус і карантин
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Україна - на третьому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Україна - на третьому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 17 вересня у світі зареєстрували 573 807 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9224 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 227 837 899 випадків інфікування, з них 573 807 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 684 172 особи, з них 9224 за минулу добу.

Україна - на третьому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу і вилікувалися 204,4 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація з COVID-19 у Києві не дає приводу для оптимізму. Передумов для локдауну немає, але місто готується до різних сценаріїв, - КМДА

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.


Україна - на третьому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 20-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 6-ту, за летальними випадками - 17-ту і 3-тю позицію відповідно.


Україна - на третьому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+14
О, скоро на перше вийдемо. А Ви кажете що Бубочка поганий ПрезЕдент.
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17.09.2021 07:51
+10
Це норм - якщо бігає стадо тварин і верещить, що не потрібна вакцина.
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17.09.2021 07:55
+7
В киевском транспорте в час пик, каждый пятый без маски вообще. А квартальные долпоепы, вместо того, чтобы штрафовать тупоголовых *******, вещают, как пройдет очередной лохдаун.
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17.09.2021 08:09
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О, скоро на перше вийдемо. А Ви кажете що Бубочка поганий ПрезЕдент.
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17.09.2021 07:51 Відповісти
На первое место точно не выйдем, а вот на второе наверняка.
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17.09.2021 08:10 Відповісти
Це норм - якщо бігає стадо тварин і верещить, що не потрібна вакцина.
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17.09.2021 07:55 Відповісти
так це пропаганда московії, замаскована під медекпертів, яких правильно коментують навіть наші лікарі.
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17.09.2021 08:33 Відповісти
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17.09.2021 07:56 Відповісти
якщо перше займатиме увесь час росія зі своїми тупими анитиковідними баранами та вакинами для худоби - то хай так і буде....
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17.09.2021 07:56 Відповісти
нехай на расії будуть влосноруч побудовані вимірати
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17.09.2021 07:57 Відповісти
В нас статистика намальована - 100%, про то свідчить , що смертність від інших хвороб , випадковостей зменшилась, а від Covid , раптом , виросла.
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17.09.2021 08:08 Відповісти
100%, но тут это слышать не хотят, открыть статистику с даже с 18го - и у нас падение : онкологии (лечить наверно начали так,шо гай шумит), тубиков ( новые методы видать в лечении), сердечников и пр.. Причем если нарыть данные, то ВСЕ годы прогрессия шла в этих заболеваниях, ВСЕ ГОДЫ, а вот в последние падение. Разводят стадо чисто на математике.
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17.09.2021 09:23 Відповісти
В киевском транспорте в час пик, каждый пятый без маски вообще. А квартальные долпоепы, вместо того, чтобы штрафовать тупоголовых *******, вещают, как пройдет очередной лохдаун.
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17.09.2021 08:09 Відповісти
Давайте, твари, носите маски на яйцах...
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17.09.2021 08:14 Відповісти
Забили болт на маски. А половина их как бы носит, кто на подбородке, кто на затылке. Сделаешь замечание - мат, хамство. Короче воинствующее быдло. Плохо одно - из-за этих уродов всем хреново
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17.09.2021 08:23 Відповісти
Позиції лідера хоч в чомусь не втрачаємо, прикро, але така доля наріду, який вибирає, те, що маємо.
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17.09.2021 08:32 Відповісти
А вже забулися, з чого все починалося? А починалося спочатку із залякування громадян, коли у Санжари на автобусах водії у "скафандрах" везли наших громадян, які перебували в Китаї? Після цього зразу кмітлмві дєлки "зеленої команди" викрали і продавли весь резерв масок і захисних костюмів, що дозволило комусь заробити на масках, а Україні втратити багато життів громадян. Статистиці я не вірю, померлим ставили і інші діагнози, наприклад - пневмонію. А ще памятаєте Буковель без масок і наш лідер давав приклад, що не потрібно берегтися, все окей і поїхали до нас громадяни з вірусом з Європи і всіх регіонів України кататися з Величезним Лідером на лижах. А ще витрата "ковідного" фонду на "велике крадівництво", де все кралося і списувалося на "ліки". Хто його перевірить?
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17.09.2021 08:41 Відповісти
Зате ж чемпіони по боротьбі з КОВІДом.
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17.09.2021 08:52 Відповісти
Затонекитайскийшмурдяк...
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17.09.2021 08:54 Відповісти
Верить Украинскому МОЗ - себя не уважать.
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17.09.2021 10:20 Відповісти
 
 