У РФ розпочалося триденне голосування на виборах до Держдуми. Україна закликає міжнародне співтовариство не визнавати результатів

У Росії розпочалося голосування на виборах різного рівня, яке триватиме три дні: 17, 18 і 19 вересня. О 23:00 за московським часом перші виборчі дільниці відкрилися в Камчатському краї і Чукотському автономному окрузі, де вже настав ранок 17 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

У ЦВК РФ почав роботу інформаційний центр. Він працюватиме до 20 вересня включно. Протягом кожного дня голосування в інформаційному центрі з'являються дані по виборам, обговорюються питання проведення виборчої кампанії, розбираються повідомлення про можливі порушення.

Голосування на виборах за рішенням Центрвиборчкому Росії проводитиметься в приміщенні для голосування та на дому протягом декількох днів - з 17 по 19 вересня включно з 08:00 до 20:00 години (за місцевим часом).

У цей період відбудеться понад 4,4 тис. виборчих кампаній регіонального і місцевого рівнів у всіх 85 суб'єктах Росії. Більшість з них - це вибори муніципального рівня. У 46 регіонах відбудуться вибори до органів державної влади суб'єктів РФ: у дев'яти регіонах відбудуться вибори голів суб'єктів (у Мордовії, Тиві, Чечні, Хабаровському краї, Бєлгородській, Пензенській, Тверській, Тульській, Ульяновській областях). Ще в трьох регіонах - у Дагестані, Карачаєво-Черкесії та Північній Осетії - глави суб'єктів обиратимуться депутатами законодавчих зборів суб'єктів за поданням президента. У 39 суб'єктах відбудуться вибори депутатів законодавчих (представницьких) органів державної влади суб'єктів Російської Федерації.

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"Стартує широкомасштабна виборча кампанія з виборів депутатів Держдуми, з виборів вищих посадових осіб у низці регіонів, з виборів до законодавчих зборів суб'єктів РФ і ще багато-багато кампаній на муніципальному рівні. Деякі виборці в нас отримають до дев'яти бюлетенів. Така складна, цікава, спекотна кампанія", - сказала глава ЦВК РФ Елла Памфілова.

Глава комісії повідомила, що в ході поточної кампанії ЦВК РФ зафіксувала рекордну кількість агітаційних матеріалів від партій, що беруть участь у виборах до Держдуми.

"Величезна кількість агітаційних матеріалів надійшла від усіх 14 партій, які беруть участь у виборах до Держдуми. Це рекорд, тобто це практично вдвічі більше, ніж (під час) кампанії з виборів президента. Такий накал. Зовні, здавалося б, кампанія спокійна, насправді дуже широко йде агітація, конкуренція між нашими кандидатами, і глибоко переконана, що у наших виборців доволі широкий, різноманітний вибір, є з кого вибрати і за партійними уподобаннями, і за індивідуальними", - додала Памфілова.

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За підсумками голосування на виборах різного рівня будуть розподілятися понад 31 тис. мандатів.

До списків виборців на вибори різного рівня включено понад 108 млн російських громадян, які проживають на території країни, а також понад 2 млн росіян за межами РФ. На виборах працюватимуть 96 тис. виборчих дільниць, зокрема 2,5 тис. утворені в місцях тимчасового перебування виборців. Крім того, за кордоном працюватимуть 348 дільниць у 144 країнах. Сім дільниць будуть відкриті в місті Байконур.

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Нагадаємо, раніше Верховна Рада України звернулася до світової спільноти із закликом засудити вибори в Держдуму Російської Федерації, оскільки вони будуть проводитися в окупованому Криму, а також із залученням мешканців непідконтрольного Донбасу з російськими паспортами.

МЗС України закликало міжнародні організації не визнавати голосування.