COVID-19 в Україні: Вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 6600 осіб, померли 99 пацієнтів

За добу 16 вересня в Україні виявили 6624 випадки коронавірусу. 99 людей не змогли побороти вірус і померли.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за добу 16 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 6624 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 677, медпрацівників - 105). Також за минулу добу: госпіталізовано - 1568 осіб; летальних випадків - 99; одужали - 1914 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіли - 2 338 164 особи, одужали - 2 228 543

Водночас померли - 54 750 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (649), Львівській (644), Одеській (530), Дніпропетровській (426) областях та в Києві (426).

Востаннє показник добової захворюваності в Україні перевищував 6 тис. осіб 15 травня 2021 року. Тоді захворіли 6796 осіб.

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