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За добу в Україні вакцинували 122 906 осіб, загалом - 6 169 886, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

За добу в Україні вакцинували 122 906 осіб, загалом - 6 169 886, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 17 вересня в Україні повністю вакциновано 5 059 771 особу.

Про це пресслужба МОЗ повідомляє в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

122 906 осіб вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 16 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 72 201 особа, повністю імунізовані - 50 705 осіб.

Протягом доби працювали: 833 мобільні бригади, 2884 пункти щеплення і 316 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 169 886 людей, з них отримали одну дозу – 6 169 884 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 059 771 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 229 655 щеплень.

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За добу в Україні вакцинували 122 906 осіб, загалом - 6 169 886, - МОЗ 01

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вакцина (4418) МОЗ (5388) статистика (2247) COVID-19 (19765)


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1\6 или 1\7 часть населения полностью привиты. "Прэлэстно". Правда есть еще часть переболевших, но болели они ранними штамами. Как это им в дальнейшем поможет??? Разумкову не помогло. Пошел на второй круг. Одна радость в легкой форме. И то хорошо.
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17.09.2021 08:49 Відповісти
💯
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17.09.2021 08:53 Відповісти
я переболел. Как только прошло 3 месяца- побежал на прививку.

И всем советую. Потому что кто болел Ковидом, тот понимает, что от простого гриппа Ковид отличается как рак легких от простого кашля.
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17.09.2021 09:21 Відповісти
 
 