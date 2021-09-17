За добу в Україні вакцинували 122 906 осіб, загалом - 6 169 886, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 17 вересня в Україні повністю вакциновано 5 059 771 особу.

Про це пресслужба МОЗ повідомляє в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

122 906 осіб вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 16 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 72 201 особа, повністю імунізовані - 50 705 осіб.

Протягом доби працювали: 833 мобільні бригади, 2884 пункти щеплення і 316 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 169 886 людей, з них отримали одну дозу – 6 169 884 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 059 771 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 229 655 щеплень.

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