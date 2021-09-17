УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4424 відвідувача онлайн
Новини
5 199 26

У Байдена почастішали напади кашлю. Псакі каже, що "це не привід для занепокоєння"

У Байдена почастішали напади кашлю. Псакі каже, що

Напади кашлю президента США Джо Байдена, які стали частішими, не є приводом для занепокоєння, главу держави постійно оглядає лікар.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це не привід для занепокоєння", - сказала Псакі, відповідаючи на запитання про кашель Байдена.

Вона додала, що американського лідера у всіх поїздках супроводжує лікар, який регулярно його перевіряє.

Псакі зазначила, що є багато причин для кашлю, зокрема, щоб прочистити горло або в разі незначної застуди.

Відповідаючи на запитання про те, коли Байден планує пройти повний медогляд, вона відповіла, що "скоро" і пообіцяла повідомити журналістам про результати.

Раніше в низці американських ЗМІ і в соціальних мережах звернули увагу на дедалі частіші випадки кашлю у 78-річного Байдена. Цього тижня під час виступу на підтримку губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома президент США неодноразово підкахикував і переривав свою промову.

Також читайте: Зеленський: Байден заявив, що Україна має бути в НАТО

Деякі користувачі в соціальних мережах припустили, що кашель може свідчити про якесь захворювання, інші ж пояснили покашлювання сухим повітрям або можливою ​​алергією.

Американські журналісти ще в перші дні президентства Байдена помічали в нього кашель під час виступу. Тоді ж Байден повідомляв, що він страждає від гастроезофагеальної рефлюксної хвороби.

Автор: 

Байден (2883) здоров'я (444) США (22395) Псакі (148)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
а не х-й было встречаться с членограем.
показати весь коментар
17.09.2021 08:53
+5
на Трампа "грузили" по понятной причине - он был русский запроданец.

Байден не запроданец. Просто демократ дремучий.

Дайте нам Маккейна или Рейгана!
показати весь коментар
17.09.2021 09:25
+4
Вікове, щоб не було чути пуків.
показати весь коментар
17.09.2021 09:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а не х-й было встречаться с членограем.
показати весь коментар
17.09.2021 08:53 Відповісти
Вікове, щоб не було чути пуків.
показати весь коментар
17.09.2021 09:02 Відповісти
Да , Бидон,

Вы зря грузили на ТРАМПА .

Видно на очереди ......

Ка́мала Де́ви Ха́ррис, род. 20 октября 1964, Окленд, Калифорния) - американский юрист и политик, 49-й вице-президент США с 20 января 2021 года; первая женщина, первый чернокожий политик и первый политик азиатского происхождения

показати весь коментар
17.09.2021 09:05 Відповісти
на Трампа "грузили" по понятной причине - он был русский запроданец.

Байден не запроданец. Просто демократ дремучий.

Дайте нам Маккейна или Рейгана!
показати весь коментар
17.09.2021 09:25 Відповісти
Вам куда дать?..
показати весь коментар
17.09.2021 10:53 Відповісти
Яка вона чорношкіра? Типова індуска, яка заграє з афро-американцями.
показати весь коментар
17.09.2021 11:31 Відповісти
неужели "капутин" .на встречу с американским "бидоном" "новичок" прихватил?
показати весь коментар
17.09.2021 09:14 Відповісти
Напевно дідулі пива холодного наливають але то другоє!
показати весь коментар
17.09.2021 09:24 Відповісти
Это коронавирус.
показати весь коментар
17.09.2021 09:48 Відповісти
выбрали столетнего мухомора
показати весь коментар
17.09.2021 10:01 Відповісти
Зато у нас выбрали молодого имбицила.
показати весь коментар
17.09.2021 11:15 Відповісти
Это дельта-штамм, Джони!
показати весь коментар
17.09.2021 10:16 Відповісти
Літня людина, що ви хотіли. Зато досвідчений політик та дипломат. Я б цього дідулю залюбки виміняла на нашого молодого, красивого та накачаного довбоЗЕба.
показати весь коментар
17.09.2021 10:19 Відповісти
Підтримую 👍🏼👍🏼👍🏼++++
показати весь коментар
17.09.2021 10:24 Відповісти
Те, перед кем он выступал, должны меньше портить воздух от восторга.
показати весь коментар
17.09.2021 11:19 Відповісти
Та ясно.
показати весь коментар
17.09.2021 11:19 Відповісти
А Путин сколько кашляет?
показати весь коментар
17.09.2021 10:53 Відповісти
Путин давно уже и кашляет, и хрипит, и ногами дрыгает, и бредит на яву.

.
показати весь коментар
17.09.2021 11:21 Відповісти
деду почти 80. ему давно на покой пора, какое там президентство?
показати весь коментар
17.09.2021 11:13 Відповісти
Тю.

У ЗЕ с самого начала непрекращающаяся диарея головного мозга.

И ниче:
"Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі

Довольні хами, ситі в них *****".
показати весь коментар
17.09.2021 11:15 Відповісти
Может, Байдену надо сменить врача ? Надо не осматривать, а делать анализы воздуха во время выступлений. Тогда яснее от чего кашель.
показати весь коментар
17.09.2021 11:23 Відповісти
Цікаво... А хто ж це за це шкодливе брехливе старе одоробло хвилюється?
показати весь коментар
17.09.2021 12:01 Відповісти
Беспокоится надо будет когда при кашле будет пускать сланцевый газ
показати весь коментар
17.09.2021 12:49 Відповісти
Вот у нас в Украине выборы по сути " без выбора" ( за исключением первого раза когда был Черновил, а Украина свой шанс профукала)... Ну ладно мы " сыромяжные", до сих пор " полу советские", "лохи" .. и т.д. Но США. ( величайшая страна Запада, демократии и свободы). Что это за выбор между Трампопоном Нарцисовичем Путиноидом и Байденом Наладан Дышащим. Капец. Видимо это сейчас такой мировой тренд. "Выбор без выбора". Правда есть еще и вариант Путина, Кима, Луки, Ассада, Мадуро , среднеазиатских и ряда африканских деспотий, там конечно "выборы" вообще анахронизм.
показати весь коментар
17.09.2021 13:14 Відповісти
Новые вид новичка?
показати весь коментар
17.09.2021 13:24 Відповісти
 
 