У Байдена почастішали напади кашлю. Псакі каже, що "це не привід для занепокоєння"
Напади кашлю президента США Джо Байдена, які стали частішими, не є приводом для занепокоєння, главу держави постійно оглядає лікар.
Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Це не привід для занепокоєння", - сказала Псакі, відповідаючи на запитання про кашель Байдена.
Вона додала, що американського лідера у всіх поїздках супроводжує лікар, який регулярно його перевіряє.
Псакі зазначила, що є багато причин для кашлю, зокрема, щоб прочистити горло або в разі незначної застуди.
Відповідаючи на запитання про те, коли Байден планує пройти повний медогляд, вона відповіла, що "скоро" і пообіцяла повідомити журналістам про результати.
Раніше в низці американських ЗМІ і в соціальних мережах звернули увагу на дедалі частіші випадки кашлю у 78-річного Байдена. Цього тижня під час виступу на підтримку губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома президент США неодноразово підкахикував і переривав свою промову.
Деякі користувачі в соціальних мережах припустили, що кашель може свідчити про якесь захворювання, інші ж пояснили покашлювання сухим повітрям або можливою алергією.
Американські журналісти ще в перші дні президентства Байдена помічали в нього кашель під час виступу. Тоді ж Байден повідомляв, що він страждає від гастроезофагеальної рефлюксної хвороби.
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Видно на очереди ......
Ка́мала Де́ви Ха́ррис, род. 20 октября 1964, Окленд, Калифорния) - американский юрист и политик, 49-й вице-президент США с 20 января 2021 года; первая женщина, первый чернокожий политик и первый политик азиатского происхождения
Байден не запроданец. Просто демократ дремучий.
Дайте нам Маккейна или Рейгана!
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У ЗЕ с самого начала непрекращающаяся диарея головного мозга.
И ниче:
"Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі
Довольні хами, ситі в них *****".