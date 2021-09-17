У Байдена почастішали напади кашлю. Псакі каже, що "це не привід для занепокоєння"

Напади кашлю президента США Джо Байдена, які стали частішими, не є приводом для занепокоєння, главу держави постійно оглядає лікар.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це не привід для занепокоєння", - сказала Псакі, відповідаючи на запитання про кашель Байдена.

Вона додала, що американського лідера у всіх поїздках супроводжує лікар, який регулярно його перевіряє.

Псакі зазначила, що є багато причин для кашлю, зокрема, щоб прочистити горло або в разі незначної застуди.

Відповідаючи на запитання про те, коли Байден планує пройти повний медогляд, вона відповіла, що "скоро" і пообіцяла повідомити журналістам про результати.

Раніше в низці американських ЗМІ і в соціальних мережах звернули увагу на дедалі частіші випадки кашлю у 78-річного Байдена. Цього тижня під час виступу на підтримку губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома президент США неодноразово підкахикував і переривав свою промову.

Також читайте: Зеленський: Байден заявив, що Україна має бути в НАТО

Деякі користувачі в соціальних мережах припустили, що кашель може свідчити про якесь захворювання, інші ж пояснили покашлювання сухим повітрям або можливою ​​алергією.

Американські журналісти ще в перші дні президентства Байдена помічали в нього кашель під час виступу. Тоді ж Байден повідомляв, що він страждає від гастроезофагеальної рефлюксної хвороби.