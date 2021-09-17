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Новини
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Віцепрем'єрка Стефанішина про підтримку вступу України в ЄС від Дуди: "Це початок великої дискусії". ВIДЕО

Президент Польщі Анджей Дуда підтримав вступ України в Євросоюз, що посилює позиції нашої країни.

Про це заявила в ефірі "Україна 24" віцепрем'єрка Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо заяви президента Польщі, вона є абсолютно логічною. Мені приємно, що Польща знову проявляє лідерство в питанні розширення ЄС, взагалі політики сусідства. Заява президента Польщі дуже важлива, це початок великої дискусії, звичайно, не швидкої. У нас нормальні торговельні відносини, ЄС — наш головний торговий партнер, ми експортуємо багато продукції з доданою вартістю, і, звичайно, багато сировини. Звичайно, є виклики, але ніхто не говорив, що бути дорослою великою країною легко. З нами треба вести діалог, і такі заяви (як заява Дуди – ред.), посилюють наші позиції", – зазначила вона.

Віцепрем'єрка звернула увагу на те, що в міжнародній спільноті необхідна спільна підтримка щодо прийняття України в НАТО і Євросоюз.

Також читайте: Президент Польщі Дуда підтримує вступ України в ЄС: "Ми Європа, а не клуб для обраних"

"Звичайно, і щодо членства України в ЄС, і щодо членства в НАТО потрібен консенсус. У питанні євроатлантичної інтеграції має бути політичний консенсус, з питань, які стосуються ЄС, має бути дискурс. Тут важливо, щоб такі країни ЄС, як Польща, Швеція, Данія, наприклад, виступали за те, щоб почати цей діалог. Ми працюємо з різними столицями, намагаємося знайти ті точки дотику, які дозволять зрушити позицію – це Італія, Португалія, і країни, які орієнтуються на Францію і Німеччину. Це справжня геополітика, переговори. Ніхто не обіцяє, що завтра вже будуть прийняті рішення. Але такі заяви, як сьогоднішня заява Дуди, закладають основу для того, щоб ці переговори, нарешті, почалися", — підкреслила Стефанішина.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда підтримав вступ України в ЄС і заявив, що Євросоюз повинен продемонструвати, що не є клубом для обраних.

Автор: 

Польща (8489) Євросоюз (13360) Дуда Анджей (771) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (353)


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Топ коментарі
+3
Эти только и могут дискутировать и видосики снимать, а Порошенко делал. Безвиз и ассоциация с ЕС подтверждение.
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17.09.2021 10:25
+1
Бла Бла Бла. Ой любят они дискуссировать и озабачиваться.
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17.09.2021 09:03
+1
Заявление президента Польши очень важно, это начало большой дискуссии, конечно, не быстрой,,, - о работе ни слова, власть ,которая в бедной стране занимается дискусиями и разговорами ,не выполняя реальных действий по улучшение благосостояния народа ,есть власть тунеядцев и бездельников
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17.09.2021 09:11
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Бла Бла Бла. Ой любят они дискуссировать и озабачиваться.
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17.09.2021 09:03 Відповісти
Заявление президента Польши очень важно, это начало большой дискуссии, конечно, не быстрой,,, - о работе ни слова, власть ,которая в бедной стране занимается дискусиями и разговорами ,не выполняя реальных действий по улучшение благосостояния народа ,есть власть тунеядцев и бездельников
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17.09.2021 09:11 Відповісти
Эти только и могут дискутировать и видосики снимать, а Порошенко делал. Безвиз и ассоциация с ЕС подтверждение.
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17.09.2021 10:25 Відповісти
Почему дискуссия?
Дискуссия это спор, почему наше вступление "спорное событие"?
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17.09.2021 10:26 Відповісти
Ху из факинг "stephanishina"?

До 2019 она была пустым местом и скоро опять станет никем.

И вот с этим временным ноунеймовским говном ЕС дискуссии должен вести шоле?
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17.09.2021 11:09 Відповісти
«Велике будівництво!!!!» «Велика дискусія!!!!» «Величезний пердь!!!!»
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17.09.2021 12:26 Відповісти
Тобто, п'ять років Порошенко пробивав двері в ЄС, а ці і пальчиком не поворухнули.
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18.09.2021 10:05 Відповісти
Ксюша,та ти шо?А не ті розстріляні на Майдані "пробили двері" в безвіз і ЄС?
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18.09.2021 21:25 Відповісти
Ми вже й так колонія Англії - помоніторте де зареєстровані держ органи, як вони повинні були створюватись, як утворилися.. Дискусія скінчилась після того , як сказали, що 20 років не планується ппийняття України в ЄС. Стало дурити українців, ми маємо стати незалежною самодостатньою країною, до того з нами ніхто рахуватись не буде.
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19.09.2021 07:51 Відповісти
Украина вступит в Евросоюз сразу же после Турции.

А Турция-никогда.
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19.09.2021 11:16 Відповісти
 
 