Мер Нью-Йорка де Блазіо потролив постпреда Росії в ООН Небензю через COVID-сертифікат: Щеплений "незатвердженим" препаратом може безкоштовно зробити вакцинацію у США. ВIДЕО

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо їдко прокоментував заяву постійного представника Росії в ООН Василя Небензі, якого обурила вимога пред'являти підтвердження вакцинації на вході в штаб-квартиру ООН.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Якщо російський посол проти цього, то я за це (обов’язкову вакцинацію. - Ред.)", - сказав де Блазіо журналістам у четвер. При цьому він саркастично зауважив, що росіяни раніше "самі знецінили себе, намагаючись зірвати вибори у США".

Оскільки обурення посла РФ було зумовлене зокрема й тим, що російську вакцину "Спутник V" не визнають у США, де Блазіо зазначив, що будь-яка особа, прищеплена "незатвердженим" препаратом, може знову зробити безплатно щеплення у Нью-Йорку.

"Якщо їхня вакцина недостатньо добра, вони мають піти й отримати іншу", - додав мер, маючи на увазі російських дипломатів.

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