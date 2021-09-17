Про відкидання версії навмисного вбивства судді Писанця я б зараз не поспішав стверджувати, - в.о. директора ДБР Сухачов
Слідство перевіряє всі можливі версії смерті судді Печерського районного суду Києва Віталія Писанця.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.
"Зареєстровано кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Ми провели невідкладні слідчі дії і провели слідчий експеримент за участю осіб, які перебували безпосередньо на місці події в той час, коли це сталося", - зазначив він.
В.о. глави ДБР заявив, що вже проведена судово-медична експертиза, призначені ще кілька експертиз, за результатами яких будуть відпрацьовуватися слідчі версії.
"Всі учасники події зараз у комунікації зі слідчими, тобто, через дуже короткий проміжок часу ми поставимо крапку в цьому провадженні", - підкреслив Сухачов.
Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи означає це перевірку всіх обставин, щоб виключити умисне вбивство, в.о. директора ДБР сказав: "Будуть перевірені всі можливі версії слідства. Про відкидання версії навмисного вбивства я б зараз не поспішав стверджувати".
У той же час в.о. директора ДБР додав: "Якщо будуть отримані вагомі докази для підтвердження тієї чи іншої версії і виникне відповідна потреба - будемо обговорювати зміну кваліфікації".
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в суботу, 11 вересня, в селі Погреби під Києвом знайшли мертвим суддю Печерського районного суду столиці Віталія Писанця.
Офіс Генпрокурора розслідує смерть судді як умисне вбивство.
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