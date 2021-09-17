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Новини Коронавірус і карантин
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Україна реально може вакцинувати понад 70% населення, - глава Бюро ВООЗ в країні Хабіхт

Україна реально може вакцинувати понад 70% населення, - глава Бюро ВООЗ в країні Хабіхт

Україна може вакцинувати від COVID-19 понад 70% населення.

Таку думку висловив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), глава Бюро ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я сподіваюся, що реально можна вакцинувати понад 70%. За результатами опитувань у серпні ми зараз бачимо, що кожен другий українець зацікавлений у тому, щоб вакцинуватися", - сказав він.

Хабіхт підкреслив, що "найважливіше це те, що потрібно вакцинувати людей похилого віку і тих, хто потрапляє в групу ризику".

"Основним критичним питанням є допомога людям, які можуть мати тяжкий перебіг захворювання та навіть померти у відділеннях інтенсивної терапії. Тому ми зараз не повинні гнатися за показниками, а повинні націлитися на певні, цільові групи населення", - сказав він.

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За словами Хабіхта, в 36 країнах, які надали ВООЗ інформацію про вік вакцинованих, в групах старше 60 років вакциновані понад 70%.

"Дуже важливо використовувати такий підхід і орієнтуватися саме на літніх людей, які маю високі ризики. Я сподіваюся, що в найближчі місяці саме так і буде чинити Україна", - сказав він.

Автор: 

вакцина (4418) ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+6
73% если быть точным
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17.09.2021 09:41
+1
Якщо Вам не важко, можна посилання на оригінал новини?
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17.09.2021 09:50
+1
а населєніє спитали?
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17.09.2021 09:57
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73% если быть точным
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17.09.2021 09:41 Відповісти
73% от 15% реально голосовавших
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17.09.2021 09:50 Відповісти
Зеля казав що провакцинує до дня Незалежності. Знов збрехав.
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17.09.2021 09:45 Відповісти
В Сингапуре за последние 28 дней в тяжелом состоянии оказались 114 человек, из которых 58 были полностью вакцинированы.
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17.09.2021 09:47 Відповісти
Якщо Вам не важко, можна посилання на оригінал новини?
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17.09.2021 09:50 Відповісти
https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/navzdory-vysoke-proockovanosti-celi-singapur-razantnimu-rustu-poctu-nakazenych-40372110
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17.09.2021 10:00 Відповісти
Привитые имеют лишь легкие симптомы
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17.09.2021 10:20 Відповісти
Не вырывайте из контекста. По Вашей ссылке:

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/navzdory-vysoke-proockovanosti-celi-singapur-razantnimu-rustu-poctu-nakazenych-40372110 Кроме того, только четыре человека умерли от инфекции за последние 28 дней, и все они не были вакцинированы. Но количество людей в тяжелом состоянии растет. Число людей, нуждающихся в кислороде, постоянно увеличивается. В воскресенье их было уже 54, что вдвое больше, чем в субботу. За последние 28 дней в тяжелом состоянии оказались 114 человек, из которых 58 были полностью вакцинированы. Однако количество серьезных случаев составляет ничтожную долю. 98,1 процента новых случаев за 28 дней протекают бессимптомно или в легкой форме.
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17.09.2021 10:53 Відповісти
не надо пургу нести,ничего из контекста не вырвано. контекст тут один-вакцинированные так же болеют,в том числе и в тяжёлой форме. а в лёгкой и бессимптомной форме,они являются разносчиками.
вот и весь контекст!
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17.09.2021 10:59 Відповісти
В Сингапуре вакцинировано 81,5 населения, то есть практически все люди, старше 16 лет. Дети до 16 лет в больницы с ковидом практически не попадают. Вот и получается, что половину тяжело больных дали 99% вакцинированных, а другую половину - 1% невакцинированных, если за 100% взять взрослое население. То есть, вероятность тяжело заболеть у вакцинированных в 99 раз ниже, чем у невакцинированных. Кроме того, как видно из того же отрывка, вероятность умереть у вакцинированных во много раз ниже, чем у невакцинированных.
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17.09.2021 11:08 Відповісти
В Сингапуре вакцинировано 81,5% населения
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17.09.2021 11:09 Відповісти
Давай ссылку, где приведены конкретные цифры.
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17.09.2021 11:10 Відповісти
Интересно как, 6 часов назад ссылку дал - ее удалили... боятся правды !
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17.09.2021 23:38 Відповісти
в Израиле вакцинировано более 60% и что? а ничего! опять волна!
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17.09.2021 10:02 Відповісти
То был провокационный вопрос. В Израиле новая волна, потому что вакцинировались давно и иммунитет ослаб и до 12 лет там никто не вакцинирован
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17.09.2021 10:22 Відповісти
6,191 new cases and 13 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

6,624 new cases and 99 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 source ]

При почти равной дневной заражаемости, в Украине в 7,5 раз выше ежедневная смертность, чем в Израиле...
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17.09.2021 10:49 Відповісти
Реально - максимум 47%.
Вместе с теми, кому вылили вакцину в унитаз, а записали привитыми.
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17.09.2021 09:54 Відповісти
а населєніє спитали?
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17.09.2021 09:57 Відповісти
Население продолжают запугивать и выкручивать руки тем, до кого могут дотянуться
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17.09.2021 10:00 Відповісти
В Монголии, от коронавируса, умерли два не вакцинированных бобра. Ветеринары бьют в колокола.
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17.09.2021 09:59 Відповісти
у нас 73% идиотов... вот с них и начинайте.....
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17.09.2021 10:27 Відповісти
 
 