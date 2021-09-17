Україна реально може вакцинувати понад 70% населення, - глава Бюро ВООЗ в країні Хабіхт

Україна може вакцинувати від COVID-19 понад 70% населення.

Таку думку висловив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), глава Бюро ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я сподіваюся, що реально можна вакцинувати понад 70%. За результатами опитувань у серпні ми зараз бачимо, що кожен другий українець зацікавлений у тому, щоб вакцинуватися", - сказав він.

Хабіхт підкреслив, що "найважливіше це те, що потрібно вакцинувати людей похилого віку і тих, хто потрапляє в групу ризику".

"Основним критичним питанням є допомога людям, які можуть мати тяжкий перебіг захворювання та навіть померти у відділеннях інтенсивної терапії. Тому ми зараз не повинні гнатися за показниками, а повинні націлитися на певні, цільові групи населення", - сказав він.

Також читайте: Серед госпіталізованих у ковідні лікарні Харківщини майже немає вакцинованих, - ОДА

За словами Хабіхта, в 36 країнах, які надали ВООЗ інформацію про вік вакцинованих, в групах старше 60 років вакциновані понад 70%.

"Дуже важливо використовувати такий підхід і орієнтуватися саме на літніх людей, які маю високі ризики. Я сподіваюся, що в найближчі місяці саме так і буде чинити Україна", - сказав він.