Україна реально може вакцинувати понад 70% населення, - глава Бюро ВООЗ в країні Хабіхт
Україна може вакцинувати від COVID-19 понад 70% населення.
Таку думку висловив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), глава Бюро ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я сподіваюся, що реально можна вакцинувати понад 70%. За результатами опитувань у серпні ми зараз бачимо, що кожен другий українець зацікавлений у тому, щоб вакцинуватися", - сказав він.
Хабіхт підкреслив, що "найважливіше це те, що потрібно вакцинувати людей похилого віку і тих, хто потрапляє в групу ризику".
"Основним критичним питанням є допомога людям, які можуть мати тяжкий перебіг захворювання та навіть померти у відділеннях інтенсивної терапії. Тому ми зараз не повинні гнатися за показниками, а повинні націлитися на певні, цільові групи населення", - сказав він.
За словами Хабіхта, в 36 країнах, які надали ВООЗ інформацію про вік вакцинованих, в групах старше 60 років вакциновані понад 70%.
"Дуже важливо використовувати такий підхід і орієнтуватися саме на літніх людей, які маю високі ризики. Я сподіваюся, що в найближчі місяці саме так і буде чинити Україна", - сказав він.
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https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/navzdory-vysoke-proockovanosti-celi-singapur-razantnimu-rustu-poctu-nakazenych-40372110 Кроме того, только четыре человека умерли от инфекции за последние 28 дней, и все они не были вакцинированы. Но количество людей в тяжелом состоянии растет. Число людей, нуждающихся в кислороде, постоянно увеличивается. В воскресенье их было уже 54, что вдвое больше, чем в субботу. За последние 28 дней в тяжелом состоянии оказались 114 человек, из которых 58 были полностью вакцинированы. Однако количество серьезных случаев составляет ничтожную долю. 98,1 процента новых случаев за 28 дней протекают бессимптомно или в легкой форме.
вот и весь контекст!
6,624 new cases and 99 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 source ]
При почти равной дневной заражаемости, в Украине в 7,5 раз выше ежедневная смертность, чем в Израиле...
Вместе с теми, кому вылили вакцину в унитаз, а записали привитыми.